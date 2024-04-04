https://uz.sputniknews.ru/20240404/uzbekistan-otkrytyy-byudjet-sbor-golosov-43282512.html

"Открытый бюджет" в Узбекистане: куда идут средства и для чего покупают голоса

"Открытый бюджет" в Узбекистане: куда идут средства и для чего покупают голоса

Sputnik Узбекистан

Голосование 1-го сезона Инициативного бюджета в республике в текущем году проходило до 4 апреля

2024-04-04T15:47+0500

2024-04-04T15:47+0500

2024-04-04T16:34+0500

узбекистан

минфин узбекистана

голосование

граждане

проект

бюджет

общество

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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. OpenBudget – портал, запущенный Минфином РУз по постановлению президента. Он позволяет узбекистанцам получать информацию о госбюджете и госдолге республики, а также принимать участие в распределении части бюджетных средств своей области, городе или районе. В разделе "Инициативный бюджет" граждане могут размещать свои инициативы, на которые необходимы деньги из местного бюджета. Победителей определяют путем голосования. Как подать заявку и на какие цели можно получить средства — в материале Sputnik Узбекистан.Обновленный портал "Открытый бюджет" Минфин запустил в июле 2021 года. С начала его работы граждане подали около 300 тыс. заявок с инициативами, на которые из бюджета выделили более 3 трлн сумов.В открывшемся первом сезоне 2024 года узбекистанцы предложили более 35 тыс. проектов. Чаще всего граждане выдвигают инициативы, связанные с асфальтированием дорог и ремонтом школ. На финансирование проектов-победителей выделено более 3 млрд сумов.Как подать заявку1. Необходимо пройти регистрацию на сайте https://openbudget.uz/home.2. Подать заявку на проект своей инициативы. Заявки принимают дважды в году — в феврале и июле.3. Дождаться рассмотрения.4. Проект, прошедший модерацию, переходит на этап голосования. Проголосовать можно самому, а также предложить это сделать друзьям, родственникам и заинтересованным в реализации данной инициативы людям.Нужно отметить, что предлагать проекты можно с учетом социально-экономических особенностей города или района. Также не получится подать заявку, направленную на личное обогащение. К примеру, приобрести автомобиль, поддержать свой бизнес и прочее. При этом общая стоимость реализации проекта не должна превышать 4 тыс. БРВ.Кто рассматривает заявкиОтбором проектов занимается рабочая комиссия в составе заместителя хокима, замхокима по вопросам строительства, члена Кенгаша народных депутатов, начальника отдела по поддержке махалли и семьи, а также завотделом финансов хокимията и представителей общественного совета при хокимиятах и ННО.Комиссия проверяет заявки на соответствие всем критериям, а также проводит экономическую и техническую экспертизу. В случае отказа обосновывает свое решение.Сколько времени дается на голосованиеГолосование длится 20 дней. Проекты, набравшие больше всего голосов, объявляют победителями. Количество проектов-победителей зависит от суммы, выделяемой на реализацию инициатив в текущем отборочном цикле. По итогам общественного голосования готовится распоряжение хокима района или города о финансировании проектов-победителей. После чего их должны рассмотреть и утвердить в Кенгаше народных депутатов.Примеры инициативВ первом отборочном цикле текущего года Фахриддин Нухридинов предложил переоборудовать учебные классы, обновить парты и компьютеры в Республиканском центре олимпийской и паралимпийской спортивной подготовки.Жавохир Тошов выступил с инициативой оборудования "умных аудиторий" в Ташкентском государственном техническом университете. Это, по его мнению, повысит эффективность подготовки высококвалифицированных специалистов в сфере энергетики. Предложенная сумма проекта — 937 млн 600 тыс. сумов.Рано Тажибаева считает важным отремонтировать и оборудовать полками для книг, электронными досками, персональными компьютерами и усилителем звука школу № 178 в Ташкенте.Вознаграждение за голос: комментарий Минфина и мнения узбекистанцевНа этапе голосования по проектам инициатив пользователи социальных сетей активно обсуждают нетипичные способы агитации граждан при голосовании. В частности, за 1 голос инициаторы проектов предлагают баночку напитка, пополнение баланса сотового номера, деньги или еду. К таким способам они прибегают для того, чтобы набрать наибольшее число голосов и получить финансирование выдвинутой ими инициативы.Для предотвращения фальсификации голосования министерством экономики и финансов введен принцип "один гражданин – один голос".Сами же узбекистанцы к сбору голосов с помощью агитации и вознаграждения относятся по-разному."Для того, чтобы собрать голоса, мы вместе с несколькими жителями нашего района приехали в Ташкент. За 1 голос предлагаем баночку напитка или пополнение счета сотового номера. Все это необходимо для того, чтобы обойти по количеству голосов другие проекты. А некоторые добровольцы за 1 голос готовы угостить кашкадарьинским блюдом тандир гушт. Все это мы делаем на добровольной основе, никого не заставляем голосовать. Всего лишь проявляем инициативу, чтобы улучшить то место, где живем", — поделился 35-летний Фарход Якубов из Кашкадарьинской области."Чтобы набрать побольше голосов, к своей инициативе я привлекаю своих подписчиков в соцсетях. А также прошу всех знакомых поделиться моим проектом на своих страницах. Раз государство дало гражданам возможность участвовать в планировании части бюджета, я считаю, нужно проявлять активность", — рассказала 25-летняя Одина Тураходжаева из Ташкента."Сбор голосов с помощью поощрений мне кажется смешным и нечестным. Думаю, что к голосованию нужно подходить осознанно", — уверен 23-летний самаркандец Шахзод Эркинов.Несмотря на то, что призывы инициативных граждан к голосованию за проекты не нарушают принципа "один гражданин – один голос", министерство экономики и финансов просит узбекистанцев отдавать свои голоса предварительно ознакомившись с проектами, и убедившись в их значимости.Голосование в 1-м сезоне по Инициативному бюджету в текущем году заканчивается 4 апреля. На сегодняшний день больше всего инициатив разместили жители Ферганской области – 2 845. Далее идет Сурхандарьинская область — там подали 2 684 заявки и Ташкент, где зарегистрировали 2 508 инициатив.Всего свои голоса отдали более 11 млн узбекистанцев, а уровень вовлеченности населения в этот процесс составил 35%.

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Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

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открытый бюджет узбекистан средства голоса голосование