https://uz.sputniknews.ru/20240405/kuda-poyti-na-vyxodnyx-top-8-meropriyatiy-v-tashkente-43306421.html

Куда пойти на выходных: топ-8 мероприятий в Ташкенте

Куда пойти на выходных: топ-8 мероприятий в Ташкенте

Sputnik Узбекистан

Ярмарка растений, футбольный матч и иммерсивный спектакль. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik Узбекистан

2024-04-05T15:59+0500

2024-04-05T15:59+0500

2024-04-05T15:59+0500

ташкент

выходные

афиша на выходные

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Суббота, 6 апреляИммерсивный спектакльМероприятие "Давай поженимся? По-узбекски" расскажет об обычаях и традициях узбекской свадьбы. Участники смогут увидеть национальный обряд бракосочетания.Время: 17.00Место: Human HouseСтоимость участия: 120 тыс. сумовНеобходима предварительная регистрация по телефону: (+998) 95−633−2332Выставка художника Рустама БазароваЭкспозиция "Хаммаси булади Оk!" представит жанровые полотна и пейзажи художника Рустама Базарова с изображениями Чарвака, загородных домов и полей.Время: 10.00Место: Ташкентский дом фотографииВход бесплатныйТелефон для справок: (+998) 90-930-61-64Ярмарка растенийУчастников ждет широкий ассортимент комнатных и садовых растений, бесплатные консультации от специалистов по ландшафту, живая музыка и мастер-классы.Время: с 9.00 до 18.00Место: Bahor GullariВход свободныйТелефон для справок: (+998) 78−129−6666Футбольный матч "Сурхон" - "ОКМК"Футбольные команды из Термеза и Алмалыка встретятся в матче на стадионе "Пахтакор".Время: 19.15Место: Спортивный комплекс "Пахтакор"Стоимость билетов: 10–50 тыс. сумовТелефоны для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Воскресенье, 7 апреляSafar Day в паркеВ программе мероприятия — подъем на воздушном шаре, зиплайн сидя, стрельба из лука и кинотеатр под открытым небом.Время: 14.00Место: Safar ParkСтоимость билетов: 350–500 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 77−259−0021Мастер-классы по окрашиванию кимоноМастер-классы по японской технике окрашивания тканей кимоно, а также традиционной японской одежде пройдут в Международном караван-сарае культуры имени Икуо Хираямы Академии художеств Узбекистана.Время: 13.00, 14.00, 16.00Место: Международный Караван-Сарай культуры имени Икуо ХираямыУчастие бесплатноеНеобходима предварительная регистрация. Телефон для справок: (+998) 71−252−7473Детское шоуУчастников ждут шоу с аниматорами, которые перевоплотятся в героев популярных мультфильмов, игры, конкурсы и призы.Время: 16.00Место: ТЦ Riviera, Urban XS ToysВход свободныйМастер-класс по росписи имбирных пряниковНа мастер-классе каждый участник сможет расписать натуральными красками три имбирных пряника в форме мышки, лисички и божьей коровки. Все инструменты и пряничная основа предоставляются.Время: 17.00Место: Human HouseСтоимость участия: 95 тыс. сумовНеобходима регистрация Телефон для справок: (+998) 90-061-40-56

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выходные топ-8 мероприятия ташкент