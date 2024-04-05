https://uz.sputniknews.ru/20240405/samarkand-novyy-status-kulturnoy-stolitsy-sng-43301301.html

Самарканд принял новый статус "Культурной столицы СНГ" — видео

Самарканд принял новый статус "Культурной столицы СНГ" — видео

Sputnik Узбекистан

Подтверждающий это бессрочный документ, вручил администрации города спецпредставитель президента РФ Михаил Швыдкой

2024-04-05T13:30+0500

2024-04-05T13:30+0500

2024-04-05T14:38+0500

видео

эксклюзив

самарканд

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культура

снг

михаил швыдкой

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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Самарканд принял новый статус "Культурной столицы СНГ", сообщил корреспондент Sputnik Узбекистан. В областном театре музыки и драмы прошла торжественная церемония открытия программы "Самарканд – культурная столица Содружества 2024 года".В ходе нее спецпредставитель президента РФ Михаил Швыдкой вручил администрации города бессрочный документ, подтверждающий новый статус Самарканда.Музыкальные номера на сцене театра представили творческие коллективы из России, Беларуси, Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. Российский вокальный ансамбль "Воронежские девчата" исполнил не только русские народные песни, но и порадовал публику композицией "Наманганские яблоки", спев куплет на узбекском языке.Артисты Белорусского государственного академического хореографического ансамбля "Хорошки", включающего танцевальную и вокально-инструментальную группы, выступили с танцевальными номерами "Веселуха" и "Толкачики".В течение года в Самарканде пройдет ряд культурных мероприятий: концерты, выставки, фестивали, участие в которых примут представители стран СНГ.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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