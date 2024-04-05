https://uz.sputniknews.ru/20240405/tashkent-sentralnyy-park-vesna-43301736.html
Атмосфера весны в одном из центральных парков Ташкента — видео
Атмосфера весны в одном из центральных парков Ташкента — видео
Sputnik Узбекистан
Горожане и гости столицы спешат насладиться красотой природы и забыть о повседневных заботах
2024-04-05T11:29+0500
2024-04-05T11:29+0500
2024-04-05T11:29+0500
видео
ташкент
весна
парк
цветы
деревья
природа
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Весенний облик одного из столичных парков и царящая здесь атмосфера улучшают настроение и придают сил. На смену черно-белым зимним пейзажам пришли жизнеутверждающие краски и ароматы цветов.Красивые виды настраивают на созерцательный лад. Здесь можно полюбоваться цветением самого известного символа Японии – сакуры.Жители Страны восходящего солнца говорят, что опадание цветков сакуры напоминает о том, что жизнь коротка, и нужно наслаждаться каждым ее мгновением. Согласно восточной легенде, если в руки человека упадет хоть один лепесток с этого красивого дерева, его ждет богатство.Весеннюю прогулку не испортит изнуряющая жара, поэтому можно отдохнуть телом и душой от суеты мегаполиса, послушать пение птиц, расслабиться и сосредоточиться на собственных мыслях или же, напротив, провести время активно.Красота и романтика парковых аллей — в видео Sputnik Узбекистан.
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весна ташкент центральный парк красота природа
весна ташкент центральный парк красота природа
Атмосфера весны в одном из центральных парков Ташкента — видео
Горожане и гости столицы спешат насладиться красотой природы и забыть о повседневных заботах.
Весенний облик одного из столичных парков и царящая здесь атмосфера улучшают настроение и придают сил. На смену черно-белым зимним пейзажам пришли жизнеутверждающие краски и ароматы цветов.
Красивые виды настраивают на созерцательный лад. Здесь можно полюбоваться цветением самого известного символа Японии – сакуры.
Жители Страны восходящего солнца говорят, что опадание цветков сакуры напоминает о том, что жизнь коротка, и нужно наслаждаться каждым ее мгновением. Согласно восточной легенде, если в руки человека упадет хоть один лепесток с этого красивого дерева, его ждет богатство.
Весеннюю прогулку не испортит изнуряющая жара, поэтому можно отдохнуть телом и душой от суеты мегаполиса, послушать пение птиц, расслабиться и сосредоточиться на собственных мыслях или же, напротив, провести время активно.
Красота и романтика парковых аллей — в видео Sputnik Узбекистан.