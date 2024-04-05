https://uz.sputniknews.ru/20240405/uzbekistan-belarus-sport-sotrudnichestvo-43312731.html

В новом медцентре Олимпийского городка в Ташкенте используют белорусский опыт

В новом медцентре Олимпийского городка в Ташкенте используют белорусский опыт

Sputnik Узбекистан

Глава НОК Узбекистана и посол Беларуси обсудили сотрудничество и в других направлениях

2024-04-05T18:13+0500

2024-04-05T18:13+0500

2024-04-05T18:16+0500

узбекистан

беларусь

нок узбекистана

сотрудничество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/05/43312326_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_26b15f6a6098748f3b2cf7d01f7f69d9.jpg

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Опыт Беларуси используют в налаживании деятельности нового медицинского центра, который будет построен на территории Олимпийского городка в Ташкенте, сообщает НОК.Об этом рассказал Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Узбекистана Ойбек Касимов в ходе встречи с послом Беларуси Леонидом Мариничем.Генсек НОК отметил работу специализированного спортивного медицинского центра в Минске, который отвечает всем современным требованиям.В свою очередь глава белорусской дипмиссии в РУз подчеркнул достижения узбекистанских спортсменов в последние годы. В частности, на II Играх СНГ делегация республики заняла третье место в общекомандном зачёте после России и хозяев соревнования, что является отличным показателем.По мнению обеих сторон, международные турниры важны для повышения мастерства молодых спортсменов. Также состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества и в других направлениях.Для справки: Меморандум о взаимопонимании между Национальными олимпийскими комитетами Беларуси и Узбекистана подписан в ноябре 2021 года.Он предусматривает содействие в вопросах спортивного сотрудничества, организации и проведении двусторонних соревнований, а также обмен опытом в процессе подготовки спортсменов, тренеров, судей, медперсонала, экспертов и других специалистов в области спорта.

узбекистан

беларусь

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ташкент медцентр олимпийский городок опыт беларусь