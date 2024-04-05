В новом медцентре Олимпийского городка в Ташкенте используют белорусский опыт
18:13 05.04.2024 (обновлено: 18:16 05.04.2024)
© Пресс-служба НОК УзбекистанаЧрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Узбекистане посетил НОК
© Пресс-служба НОК Узбекистана
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Глава НОК Узбекистана и посол Беларуси обсудили сотрудничество и в других направлениях.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Опыт Беларуси используют в налаживании деятельности нового медицинского центра, который будет построен на территории Олимпийского городка в Ташкенте, сообщает НОК.
Об этом рассказал Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Узбекистана Ойбек Касимов в ходе встречи с послом Беларуси Леонидом Мариничем.
Генсек НОК отметил работу специализированного спортивного медицинского центра в Минске, который отвечает всем современным требованиям.
В свою очередь глава белорусской дипмиссии в РУз подчеркнул достижения узбекистанских спортсменов в последние годы. В частности, на II Играх СНГ делегация республики заняла третье место в общекомандном зачёте после России и хозяев соревнования, что является отличным показателем.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаЧрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Узбекистане посетил НОК
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Узбекистане посетил НОК
© Пресс-служба НОК Узбекистана
"С целью поднятия двустороннего сотрудничества, Леонид Маринич пригласил делегацию Узбекистана принимать участие на международных состязаниях, которые будут проходить в Беларуси", — говорится в сообщении.
По мнению обеих сторон, международные турниры важны для повышения мастерства молодых спортсменов. Также состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества и в других направлениях.
Для справки: Меморандум о взаимопонимании между Национальными олимпийскими комитетами Беларуси и Узбекистана подписан в ноябре 2021 года.
Он предусматривает содействие в вопросах спортивного сотрудничества, организации и проведении двусторонних соревнований, а также обмен опытом в процессе подготовки спортсменов, тренеров, судей, медперсонала, экспертов и других специалистов в области спорта.