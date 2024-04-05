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На сколько увеличилось количество школ в Узбекистане за последние 5 лет — инфографика

На сколько увеличилось количество школ в Узбекистане за последние 5 лет — инфографика

Sputnik Узбекистан

Рост числа школ в республике составил 6,5%. Увеличилось также число негосударственных образовательных учреждений, достигнув порядка 293 в 2023/2024 учебном году

2024-04-05T19:10+0500

2024-04-05T19:10+0500

2024-04-05T19:10+0500

инфографика

узбекистан

школы

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Количество школ в Узбекистане за последние 5 лет увеличилось на 6,5% и составило 10 750. Больше всего их в Самаркандской области, однако количественный прирост выше в Ташкенте (20,8% по сравнению с 2019/2020 учебным годом).Наименьший прирост наблюдается в Ташобласти — за 5 лет число школ там увеличилось всего на 2,8%.Открытие новых школ способствовало увеличению количества преподавателей. К 2023/2024 учебному году в республике насчитывалось 547,8 тысяч учителей, что на 12,6% выше, чем в 2019/2020 учебном году.Педагогов также, как и школ, больше в Самаркандской области — 62,4 тыс. человек. Меньше всего учителей в Сырдарьинской области — 13,6 тыс. Однако самый большой прирост вновь демонстрирует Ташкент — 21,7% по сравнению с числом преподавателей в 2019/2020 году.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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