https://uz.sputniknews.ru/20240405/uzbekistan-turpotentsial-reklama-moskva-metro-43308493.html

"Добро пожаловать!" — пассажиров московского метро приглашают посетить Узбекистан

"Добро пожаловать!" — пассажиров московского метро приглашают посетить Узбекистан

Sputnik Узбекистан

Общий пассажиропоток станций московской подземки — более 5 млн человек в месяц. Таким образом, ежедневно свыше 166 тыс. человек открывают для себя туристический потенциал республики

2024-04-05T18:40+0500

2024-04-05T18:40+0500

2024-04-05T18:40+0500

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С 1 апреля на 5-ти станциях метро Москвы транслируют видеоролики о красотах Узбекистана и его туристическом потенциале.Общий пассажиропоток станций — свыше 5 млн человек в месяц. Таким образом, каждый день более 166 тыс. открывают для себя живописные места и богатую историю республики.Величественность минаретов и загадочные переплетения легендарных узбекских орнаментов, украшающих древние и современные постройки, колорит восточных базаров, своеобразие национальных костюмов, притягательность изделий ремесленников, красота природы и знаменитое узбекское гостеприимство.Зрителей приглашают увидеть все своими глазами и проникнуться неповторимой культурой страны, где органично сочетаются прошлое и настоящее. Трансляция организована совместно с посольством Узбекистана в РФ. Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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