Дзюдоисты Узбекистана примут участие в чемпионате Азии в Гонконге
© Национальный Олимпийский комитет Сборная Узбекистана по дзюдо успешно завершила участие в домашнем турнире “Большого шлема”. Архивное фото
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На турнире выступят 17 узбекистанцев, в том числе Дилшодбек Баратов, Шахрам Ахадов, Нурбек Муртазоев, Халима Курбонова, Диёра Келдиёрова.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Спортсмены Узбекистана примут участие в чемпионате Азии по дзюдо среди взрослых, который пройдет 20-22 апреля в Гонконге, сообщает НОК.
Республику на турнире представят 17 атлетов:
Мужчины:
-60 кг: Дилшодбек Баратов
-60 кг: Достон Рузиев
-66 кг: Мухриддин Тиловов
-66 кг: Сардор Нуриллаев
-73 кг: Муроджон Йулдошев
-73 кг: Шахрам Ахадов
-81 кг: Нурбек Муртазоев
-81 кг: Шарофиддин Болтабоев
-100 кг: Музаффарбек Турабоев
-60 кг: Дилшодбек Баратов
-60 кг: Достон Рузиев
-66 кг: Мухриддин Тиловов
-66 кг: Сардор Нуриллаев
-73 кг: Муроджон Йулдошев
-73 кг: Шахрам Ахадов
-81 кг: Нурбек Муртазоев
-81 кг: Шарофиддин Болтабоев
-100 кг: Музаффарбек Турабоев
Женщины:
-48 кг: Халима Курбонова
-52 кг: Сита Кадамбаева
-52 кг: Диёра Келдиёрова
-57 кг: Шукуржон Аминова
-70 кг: Гулноза Матниязова
-70 кг: Шохиста Назарова
-78 кг: Ирисхон Курбонбоева
+78 кг: Рината Илматова.
-48 кг: Халима Курбонова
-52 кг: Сита Кадамбаева
-52 кг: Диёра Келдиёрова
-57 кг: Шукуржон Аминова
-70 кг: Гулноза Матниязова
-70 кг: Шохиста Назарова
-78 кг: Ирисхон Курбонбоева
+78 кг: Рината Илматова.