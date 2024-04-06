https://uz.sputniknews.ru/20240406/dzyudo-uzbekistan-chempionat-aziya-gonkong-43321436.html

Дзюдоисты Узбекистана примут участие в чемпионате Азии в Гонконге

Дзюдоисты Узбекистана примут участие в чемпионате Азии в Гонконге

Sputnik Узбекистан

На турнире выступят 17 узбекистанцев, в том числе Дилшодбек Баратов, Шахрам Ахадов, Нурбек Муртазоев, Халима Курбонова, Диёра Келдиёрова

2024-04-06T16:40+0500

2024-04-06T16:40+0500

2024-04-06T16:40+0500

узбекистан

спорт

дзюдо

турнир

чемпионат

чемпионат азии

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Спортсмены Узбекистана примут участие в чемпионате Азии по дзюдо среди взрослых, который пройдет 20-22 апреля в Гонконге, сообщает НОК.Республику на турнире представят 17 атлетов: Мужчины:-60 кг: Дилшодбек Баратов-60 кг: Достон Рузиев-66 кг: Мухриддин Тиловов-66 кг: Сардор Нуриллаев-73 кг: Муроджон Йулдошев-73 кг: Шахрам Ахадов-81 кг: Нурбек Муртазоев-81 кг: Шарофиддин Болтабоев-100 кг: Музаффарбек ТурабоевЖенщины:-48 кг: Халима Курбонова-52 кг: Сита Кадамбаева-52 кг: Диёра Келдиёрова-57 кг: Шукуржон Аминова-70 кг: Гулноза Матниязова-70 кг: Шохиста Назарова-78 кг: Ирисхон Курбонбоева+78 кг: Рината Илматова.Гимнастка из Узбекистана завоевала золото на Гран-при во Франции

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