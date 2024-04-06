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https://uz.sputniknews.ru/20240406/dzyudo-uzbekistan-chempionat-aziya-gonkong-43321436.html
Дзюдоисты Узбекистана примут участие в чемпионате Азии в Гонконге
Дзюдоисты Узбекистана примут участие в чемпионате Азии в Гонконге
Sputnik Узбекистан
На турнире выступят 17 узбекистанцев, в том числе Дилшодбек Баратов, Шахрам Ахадов, Нурбек Муртазоев, Халима Курбонова, Диёра Келдиёрова
2024-04-06T16:40+0500
2024-04-06T16:40+0500
узбекистан
спорт
дзюдо
турнир
чемпионат
чемпионат азии
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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Спортсмены Узбекистана примут участие в чемпионате Азии по дзюдо среди взрослых, который пройдет 20-22 апреля в Гонконге, сообщает НОК.Республику на турнире представят 17 атлетов: Мужчины:-60 кг: Дилшодбек Баратов-60 кг: Достон Рузиев-66 кг: Мухриддин Тиловов-66 кг: Сардор Нуриллаев-73 кг: Муроджон Йулдошев-73 кг: Шахрам Ахадов-81 кг: Нурбек Муртазоев-81 кг: Шарофиддин Болтабоев-100 кг: Музаффарбек ТурабоевЖенщины:-48 кг: Халима Курбонова-52 кг: Сита Кадамбаева-52 кг: Диёра Келдиёрова-57 кг: Шукуржон Аминова-70 кг: Гулноза Матниязова-70 кг: Шохиста Назарова-78 кг: Ирисхон Курбонбоева+78 кг: Рината Илматова.Гимнастка из Узбекистана завоевала золото на Гран-при во Франции
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дзюдоисты дзюдо узбекистан чемпионат азии гонконг турнир дилшодбек баратов шахрам ахадов нурбек муртазоев халима курбонова диёра келдиёрова
дзюдоисты дзюдо узбекистан чемпионат азии гонконг турнир дилшодбек баратов шахрам ахадов нурбек муртазоев халима курбонова диёра келдиёрова

Дзюдоисты Узбекистана примут участие в чемпионате Азии в Гонконге

16:40 06.04.2024
© Национальный Олимпийский комитет Сборная Узбекистана по дзюдо успешно завершила участие в домашнем турнире “Большого шлема”. Архивное фото
Сборная Узбекистана по дзюдо успешно завершила участие в домашнем турнире “Большого шлема”. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.04.2024
© Национальный Олимпийский комитет
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На турнире выступят 17 узбекистанцев, в том числе Дилшодбек Баратов, Шахрам Ахадов, Нурбек Муртазоев, Халима Курбонова, Диёра Келдиёрова.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Спортсмены Узбекистана примут участие в чемпионате Азии по дзюдо среди взрослых, который пройдет 20-22 апреля в Гонконге, сообщает НОК.
Республику на турнире представят 17 атлетов:
Мужчины:

-60 кг: Дилшодбек Баратов
-60 кг: Достон Рузиев
-66 кг: Мухриддин Тиловов
-66 кг: Сардор Нуриллаев
-73 кг: Муроджон Йулдошев
-73 кг: Шахрам Ахадов
-81 кг: Нурбек Муртазоев
-81 кг: Шарофиддин Болтабоев
-100 кг: Музаффарбек Турабоев
Женщины:

-48 кг: Халима Курбонова
-52 кг: Сита Кадамбаева
-52 кг: Диёра Келдиёрова
-57 кг: Шукуржон Аминова
-70 кг: Гулноза Матниязова
-70 кг: Шохиста Назарова
-78 кг: Ирисхон Курбонбоева
+78 кг: Рината Илматова.
Гимнастка из Узбекистана завоевала золото на Гран-при во Франции
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