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https://uz.sputniknews.ru/20240406/kuala-lumpur-perspektivy-sotrudnichestvo-uzbekistan-afk-43317936.html
В Куала-Лумпуре обсудили перспективы сотрудничества Узбекистана с АФК
В Куала-Лумпуре обсудили перспективы сотрудничества Узбекистана с АФК
Sputnik Узбекистан
В частности, состоялся обмен мнениями по вопросам участия представителей Узбекистана в различных мероприятиях, организуемых Азиатской футбольной конфедерацией
2024-04-06T10:04+0500
2024-04-06T10:04+0500
узбекистан
малайзия
футбол
спорт
азиатская конфедерация футбола
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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Перспективы сотрудничества Узбекистана с Азиатской футбольной конфедерацией обсудили посол Узбекистана в Малайзии Каромиддин Гадоев и генеральный секретарь АФК Виндзор Джон, сообщает ИА "Дунё".В ходе встречи представили информацию о масштабных реформах, проводимых в сфере футбола в Узбекистане в последние годы, в том числе всесторонней поддержке любительского и профессионального футбола, строительстве современных инфраструктурных объектов, совершенствовании учебной базы и повышении квалификации специалистов отрасли.Генеральный секретарь АФК, в свою очередь, отметил, что между конфедерацией и Узбекистаном развивается плодотворное сотрудничество. Стороны согласовали планы предстоящих мероприятий.Для справки:Штаб-квартира Азиатской футбольной конфедерации расположена в городе Куала-Лумпуре. Ее членами являются 47 национальных футбольных ассоциаций континента, в том числе Футбольная ассоциация Узбекистана.
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куала лумпур сотрудничество узбекистан афк представители мероприятия азиатская футбольная конфедерация
куала лумпур сотрудничество узбекистан афк представители мероприятия азиатская футбольная конфедерация

В Куала-Лумпуре обсудили перспективы сотрудничества Узбекистана с АФК

10:04 06.04.2024
© ИА "Дунё"Посол Узбекистана в Малайзии Каромиддин Гадоев и генеральный секретарь АФК Виндзор Джон обсудили перспективы сотрудничества
Посол Узбекистана в Малайзии Каромиддин Гадоев и генеральный секретарь АФК Виндзор Джон обсудили перспективы сотрудничества - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.04.2024
© ИА "Дунё"
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В частности, состоялся обмен мнениями по вопросам участия представителей Узбекистана в различных мероприятиях, организуемых Азиатской футбольной конфедерацией.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Перспективы сотрудничества Узбекистана с Азиатской футбольной конфедерацией обсудили посол Узбекистана в Малайзии Каромиддин Гадоев и генеральный секретарь АФК Виндзор Джон, сообщает ИА "Дунё".
"В частности, состоялся обмен мнениями по вопросам приглашения представителей Узбекистана на различные мероприятия, организуемые конфедерацией, развития связей между футбольными академиями, организации товарищеских матчей с участием молодых игроков, привлечения тренеров и специалистов в нашу страну для обмена опытом по развитию женского футбола", – говорится в сообщении.
В ходе встречи представили информацию о масштабных реформах, проводимых в сфере футбола в Узбекистане в последние годы, в том числе всесторонней поддержке любительского и профессионального футбола, строительстве современных инфраструктурных объектов, совершенствовании учебной базы и повышении квалификации специалистов отрасли.
Генеральный секретарь АФК, в свою очередь, отметил, что между конфедерацией и Узбекистаном развивается плодотворное сотрудничество.
Стороны согласовали планы предстоящих мероприятий.
Для справки:
Штаб-квартира Азиатской футбольной конфедерации расположена в городе Куала-Лумпуре. Ее членами являются 47 национальных футбольных ассоциаций континента, в том числе Футбольная ассоциация Узбекистана.
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