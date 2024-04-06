https://uz.sputniknews.ru/20240406/kuala-lumpur-perspektivy-sotrudnichestvo-uzbekistan-afk-43317936.html
В Куала-Лумпуре обсудили перспективы сотрудничества Узбекистана с АФК
В Куала-Лумпуре обсудили перспективы сотрудничества Узбекистана с АФК
Sputnik Узбекистан
В частности, состоялся обмен мнениями по вопросам участия представителей Узбекистана в различных мероприятиях, организуемых Азиатской футбольной конфедерацией
2024-04-06T10:04+0500
2024-04-06T10:04+0500
2024-04-06T10:04+0500
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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Перспективы сотрудничества Узбекистана с Азиатской футбольной конфедерацией обсудили посол Узбекистана в Малайзии Каромиддин Гадоев и генеральный секретарь АФК Виндзор Джон, сообщает ИА "Дунё".В ходе встречи представили информацию о масштабных реформах, проводимых в сфере футбола в Узбекистане в последние годы, в том числе всесторонней поддержке любительского и профессионального футбола, строительстве современных инфраструктурных объектов, совершенствовании учебной базы и повышении квалификации специалистов отрасли.Генеральный секретарь АФК, в свою очередь, отметил, что между конфедерацией и Узбекистаном развивается плодотворное сотрудничество. Стороны согласовали планы предстоящих мероприятий.Для справки:Штаб-квартира Азиатской футбольной конфедерации расположена в городе Куала-Лумпуре. Ее членами являются 47 национальных футбольных ассоциаций континента, в том числе Футбольная ассоциация Узбекистана.
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куала лумпур сотрудничество узбекистан афк представители мероприятия азиатская футбольная конфедерация
куала лумпур сотрудничество узбекистан афк представители мероприятия азиатская футбольная конфедерация
В Куала-Лумпуре обсудили перспективы сотрудничества Узбекистана с АФК
В частности, состоялся обмен мнениями по вопросам участия представителей Узбекистана в различных мероприятиях, организуемых Азиатской футбольной конфедерацией.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik.
Перспективы сотрудничества Узбекистана с Азиатской футбольной конфедерацией обсудили посол Узбекистана в Малайзии Каромиддин Гадоев и генеральный секретарь АФК Виндзор Джон, сообщает ИА "Дунё"
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"В частности, состоялся обмен мнениями по вопросам приглашения представителей Узбекистана на различные мероприятия, организуемые конфедерацией, развития связей между футбольными академиями, организации товарищеских матчей с участием молодых игроков, привлечения тренеров и специалистов в нашу страну для обмена опытом по развитию женского футбола", – говорится в сообщении.
В ходе встречи представили информацию о масштабных реформах, проводимых в сфере футбола в Узбекистане в последние годы, в том числе всесторонней поддержке любительского и профессионального футбола, строительстве современных инфраструктурных объектов, совершенствовании учебной базы и повышении квалификации специалистов отрасли.
Генеральный секретарь АФК, в свою очередь, отметил, что между конфедерацией и Узбекистаном развивается плодотворное сотрудничество.
Стороны согласовали планы предстоящих мероприятий.
Штаб-квартира Азиатской футбольной конфедерации расположена в городе Куала-Лумпуре. Ее членами являются 47 национальных футбольных ассоциаций континента, в том числе Футбольная ассоциация Узбекистана.