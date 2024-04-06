https://uz.sputniknews.ru/20240406/kuala-lumpur-perspektivy-sotrudnichestvo-uzbekistan-afk-43317936.html

В Куала-Лумпуре обсудили перспективы сотрудничества Узбекистана с АФК

В Куала-Лумпуре обсудили перспективы сотрудничества Узбекистана с АФК

Sputnik Узбекистан

В частности, состоялся обмен мнениями по вопросам участия представителей Узбекистана в различных мероприятиях, организуемых Азиатской футбольной конфедерацией

2024-04-06T10:04+0500

2024-04-06T10:04+0500

2024-04-06T10:04+0500

узбекистан

малайзия

футбол

спорт

азиатская конфедерация футбола

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Перспективы сотрудничества Узбекистана с Азиатской футбольной конфедерацией обсудили посол Узбекистана в Малайзии Каромиддин Гадоев и генеральный секретарь АФК Виндзор Джон, сообщает ИА "Дунё".В ходе встречи представили информацию о масштабных реформах, проводимых в сфере футбола в Узбекистане в последние годы, в том числе всесторонней поддержке любительского и профессионального футбола, строительстве современных инфраструктурных объектов, совершенствовании учебной базы и повышении квалификации специалистов отрасли.Генеральный секретарь АФК, в свою очередь, отметил, что между конфедерацией и Узбекистаном развивается плодотворное сотрудничество. Стороны согласовали планы предстоящих мероприятий.Для справки:Штаб-квартира Азиатской футбольной конфедерации расположена в городе Куала-Лумпуре. Ее членами являются 47 национальных футбольных ассоциаций континента, в том числе Футбольная ассоциация Узбекистана.

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