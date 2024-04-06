В Оренбургской области из-за прорыва дамбы введен режим ЧС
15:19 06.04.2024 (обновлено: 15:36 06.04.2024)
© МЧС России/TelegramСотрудники МЧС РФ и коммунальных служб на месте подтопления после прорыва дамбы в микрорайоне Старый город в Орске
© МЧС России/Telegram
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По факту прорыва дамбы возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В городе Орске Оренбургской области из-за прорыва дамбы, защищавшей город от реки Урал, введен режим ЧС, сообщает РИА Новости.
Идет массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, попавшие в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения.
Отмечается, что в зону затопления попали 4 258 домов и 10 987 человек. Их вывозят в пункты временного размещения, расположенные в местных школах и гимназиях. Там работают медики, организованы питание и спальные места.
Как заявили в областной прокуратуре, эвакуируют жителей Ленинского и Советского районов города.
В МЧС рассказали, что спасатели совместно с муниципальными службами проводят работы по укреплению дамбы и устранению порыва.
Как позднее уточнил глава Орска Василий Козупица, частичное повреждение дамбы произошло в двух местах.
Дамба была рассчитана на уровень реки Урал в 5,5 метра, а настоящее время он составляет 9,6 метра, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области.
"Дамба, которая частично разрушилась, согласно проектной документации рассчитана на уровень Урала в 5,5 м. В настоящее время уровень Урала – 9,6 м", – говорится в сообщении.
По прогнозам специалистов, вода уйдет из города не раньше, чем через полторы-две недели. В Орске, как и во всей Оренбургской области, действует режим чрезвычайной ситуации.
Губернатор области Денис Паслер принял решение в два раза увеличить выплаты пострадавшим от паводка, сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Прежде всего необходимо обеспечить эвакуацию людей в пункты временного размещения или к родственникам. Все ПВР должны быть оборудованы всем необходимым для проживания. Выплаты пострадавшим от паводка на первоочередные нужды и при утрате имущества, положенные по законодательству, будут увеличены в два раза", – приводятся слова Паслера.
По факту прорыва дамбы в подтопленном Орске в Оренбургской области возбудили уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности, сообщается в Telegram-канале регионального главка СК.
"Пятого апреля 2024 года в Советском районе города Орска вследствие паводка произошел прорыв насыпной дамбы, что привело к подтоплению жилых домов. По данному факту по поручению руководителя следственного управления следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), частью 1 статьи 293 (халатность) УК РФ", – говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В ходе предварительного следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за строительство, обслуживание и эксплуатацию дамбы.