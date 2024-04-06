https://uz.sputniknews.ru/20240406/orsk-damba-jiteli-evakuatsiya-43320931.html

В Оренбургской области из-за прорыва дамбы введен режим ЧС

В Оренбургской области из-за прорыва дамбы введен режим ЧС

Sputnik Узбекистан

По факту прорыва дамбы возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности

2024-04-06T15:19+0500

2024-04-06T15:19+0500

2024-04-06T15:36+0500

оренбург

потоп

затопление

эвакуация

мчс

река

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/06/43321122_14:0:830:459_1920x0_80_0_0_d9966098bf947977ed50c5e4d99beb71.jpg

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В городе Орске Оренбургской области из-за прорыва дамбы, защищавшей город от реки Урал, введен режим ЧС, сообщает РИА Новости. Идет массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, попавшие в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения. Отмечается, что в зону затопления попали 4 258 домов и 10 987 человек. Их вывозят в пункты временного размещения, расположенные в местных школах и гимназиях. Там работают медики, организованы питание и спальные места.Как заявили в областной прокуратуре, эвакуируют жителей Ленинского и Советского районов города.В МЧС рассказали, что спасатели совместно с муниципальными службами проводят работы по укреплению дамбы и устранению порыва.Как позднее уточнил глава Орска Василий Козупица, частичное повреждение дамбы произошло в двух местах.Дамба была рассчитана на уровень реки Урал в 5,5 метра, а настоящее время он составляет 9,6 метра, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области.По прогнозам специалистов, вода уйдет из города не раньше, чем через полторы-две недели. В Орске, как и во всей Оренбургской области, действует режим чрезвычайной ситуации.Губернатор области Денис Паслер принял решение в два раза увеличить выплаты пострадавшим от паводка, сообщили в пресс-службе правительства региона.По факту прорыва дамбы в подтопленном Орске в Оренбургской области возбудили уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности, сообщается в Telegram-канале регионального главка СК.Отмечается, что следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В ходе предварительного следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за строительство, обслуживание и эксплуатацию дамбы.

оренбург

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

орск дамба прорыв жители эвакуация уголовное дело нарушение безопасность халатность