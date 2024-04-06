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https://uz.sputniknews.ru/20240406/proverka-mashina-vesna-ekspert-43321768.html
Что нужно проверить в машине весной – рассказал эксперт
Что нужно проверить в машине весной – рассказал эксперт
Sputnik Узбекистан
С наступлением весны автовладельцы меняют сезонную резину. Но для того, чтобы машина прослужила как можно дольше, нельзя забывать делать и другое
2024-04-06T20:13+0500
2024-04-06T20:13+0500
автомобили
весна
эксперт
проверка
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Какие части автомобиля нуждаются в проверке и что стоит заменить в машине весной, рассказал радио Sputnik главный редактор одного из автомобильных журналов Максим Кадаков.Для начала он советует обратить внимание на стеклоочистители.Внутри транспортного средства эксперт тоже посоветовал навести порядок.По его словам, внимания могут потребовать и резиновые уплотнители на дверях.Зимнее масло в автомобиле лучше заменить летним, добавил эксперт.По его словам, катастрофы не будет, если поменять масло не сразу, но в любом случае это надо сделать при определенном пробеге.
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проверка машина весна автовладельцы резина
проверка машина весна автовладельцы резина

Что нужно проверить в машине весной – рассказал эксперт

20:13 06.04.2024
© Sputnik / Актан ТемиркановАвтомобильное движение в Самарканде.
Автомобильное движение в Самарканде. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.04.2024
© Sputnik / Актан Темирканов
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С наступлением весны автовладельцы меняют сезонную резину. Но для того, чтобы машина прослужила как можно дольше, нельзя забывать делать и другое.
Какие части автомобиля нуждаются в проверке и что стоит заменить в машине весной, рассказал радио Sputnik главный редактор одного из автомобильных журналов Максим Кадаков.
Для начала он советует обратить внимание на стеклоочистители.
"Неплохо в межсезонье поменять щетки стеклоочистителей. Потому что зимой реагенты и грязь попадают на них, и они начинают плохо очищать стекло или даже портить его. Не надо покупать самые дорогие или самые дешевые. Лучше всего выбирать щетки по средним ценам. У разных производителей в одном ценовом диапазоне они сейчас служат примерно одинаково", – сказал Максим Кадаков.
Внутри транспортного средства эксперт тоже посоветовал навести порядок.
"Надо навести порядок и чистоту в автомобиле. Зимой под ноги в коврики все время стекает вода, образуется сырость, и может завестись плесень. Все это лучше проверить, просушить", – рекомендует Максим Кадаков.
По его словам, внимания могут потребовать и резиновые уплотнители на дверях.
"Если двери зимой примерзали, и вы открывали их с усилием, то посмотрите, может быть, где-то порвались резинки уплотнителей, и их надо заменить. Стоит также протереть эти места от грязи. Потому что при движении по кочкам дверь немного вибрирует и трется о кузов. В этот момент грязные резинки на двери часто начинают перетирать краску. А чистые уплотнители делают это уже не так активно", – пояснил Максим Кадаков.
Зимнее масло в автомобиле лучше заменить летним, добавил эксперт.

"У зимнего и летнего масла отличаются в первую очередь температурные режимы, при которых оно обеспечивает защиту двигателя от перегрева. Если говорить совсем простым языком, на морозе масло густеет, и зимний вариант должен быть более жидким, чтобы сохранять прокачиваемость по каналам при низких температурах. Летом, наоборот, нужна более густая текстура, чтобы масло сохраняло необходимую вязкость при высоких температурах и защищало двигатель, когда все начинает перегреваться", – заключил Максим Кадаков.

По его словам, катастрофы не будет, если поменять масло не сразу, но в любом случае это надо сделать при определенном пробеге.
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