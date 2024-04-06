Что нужно проверить в машине весной – рассказал эксперт
© Sputnik / Актан ТемиркановАвтомобильное движение в Самарканде.
© Sputnik / Актан Темирканов
Подписаться
С наступлением весны автовладельцы меняют сезонную резину. Но для того, чтобы машина прослужила как можно дольше, нельзя забывать делать и другое.
Какие части автомобиля нуждаются в проверке и что стоит заменить в машине весной, рассказал радио Sputnik главный редактор одного из автомобильных журналов Максим Кадаков.
Для начала он советует обратить внимание на стеклоочистители.
"Неплохо в межсезонье поменять щетки стеклоочистителей. Потому что зимой реагенты и грязь попадают на них, и они начинают плохо очищать стекло или даже портить его. Не надо покупать самые дорогие или самые дешевые. Лучше всего выбирать щетки по средним ценам. У разных производителей в одном ценовом диапазоне они сейчас служат примерно одинаково", – сказал Максим Кадаков.
Внутри транспортного средства эксперт тоже посоветовал навести порядок.
"Надо навести порядок и чистоту в автомобиле. Зимой под ноги в коврики все время стекает вода, образуется сырость, и может завестись плесень. Все это лучше проверить, просушить", – рекомендует Максим Кадаков.
По его словам, внимания могут потребовать и резиновые уплотнители на дверях.
"Если двери зимой примерзали, и вы открывали их с усилием, то посмотрите, может быть, где-то порвались резинки уплотнителей, и их надо заменить. Стоит также протереть эти места от грязи. Потому что при движении по кочкам дверь немного вибрирует и трется о кузов. В этот момент грязные резинки на двери часто начинают перетирать краску. А чистые уплотнители делают это уже не так активно", – пояснил Максим Кадаков.
Зимнее масло в автомобиле лучше заменить летним, добавил эксперт.
"У зимнего и летнего масла отличаются в первую очередь температурные режимы, при которых оно обеспечивает защиту двигателя от перегрева. Если говорить совсем простым языком, на морозе масло густеет, и зимний вариант должен быть более жидким, чтобы сохранять прокачиваемость по каналам при низких температурах. Летом, наоборот, нужна более густая текстура, чтобы масло сохраняло необходимую вязкость при высоких температурах и защищало двигатель, когда все начинает перегреваться", – заключил Максим Кадаков.
По его словам, катастрофы не будет, если поменять масло не сразу, но в любом случае это надо сделать при определенном пробеге.