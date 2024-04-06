https://uz.sputniknews.ru/20240406/proverka-mashina-vesna-ekspert-43321768.html

Что нужно проверить в машине весной – рассказал эксперт

Что нужно проверить в машине весной – рассказал эксперт

Sputnik Узбекистан

С наступлением весны автовладельцы меняют сезонную резину. Но для того, чтобы машина прослужила как можно дольше, нельзя забывать делать и другое

2024-04-06T20:13+0500

2024-04-06T20:13+0500

2024-04-06T20:13+0500

автомобили

весна

эксперт

проверка

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Какие части автомобиля нуждаются в проверке и что стоит заменить в машине весной, рассказал радио Sputnik главный редактор одного из автомобильных журналов Максим Кадаков.Для начала он советует обратить внимание на стеклоочистители.Внутри транспортного средства эксперт тоже посоветовал навести порядок.По его словам, внимания могут потребовать и резиновые уплотнители на дверях.Зимнее масло в автомобиле лучше заменить летним, добавил эксперт.По его словам, катастрофы не будет, если поменять масло не сразу, но в любом случае это надо сделать при определенном пробеге.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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проверка машина весна автовладельцы резина