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https://uz.sputniknews.ru/20240406/vesna-nastroyeniye-foto-derevya-tashkent-43289584.html
Весеннее настроение – 15 невероятных фото цветущего Ташкента
Весеннее настроение – 15 невероятных фото цветущего Ташкента
Sputnik Узбекистан
Весна в Ташкенте, пожалуй, самая долгожданная пора – природа просыпается после зимнего сна, расцветают вишни, абрикосы, яблони. А еще весной получаются очень красивые фотографии!
2024-04-06T13:43+0500
2024-04-06T15:24+0500
фото
фото недели
весна
фотолента
ташкент
деревья
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Неповторимая красота деревьев, цветущих в одном из парков столицы – в фотоленте Sputnik Узбекистан.
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ташкент деревья весна долгожданная пора природа зимний сон вишни абрикосы яблони красивые фотографии
ташкент деревья весна долгожданная пора природа зимний сон вишни абрикосы яблони красивые фотографии

Весеннее настроение – 15 невероятных фото цветущего Ташкента

13:43 06.04.2024 (обновлено: 15:24 06.04.2024)
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Весна в Ташкенте, пожалуй, самая долгожданная пора – природа просыпается после зимнего сна, расцветают вишни, абрикосы, яблони. А еще весной получаются очень красивые фотографии!
Неповторимая красота деревьев, цветущих в одном из парков столицы – в фотоленте Sputnik Узбекистан.
© Sputnik / Авенир ДебердеевДевушки фотографируются среди цветущих деревьев в Японском саду
Девушки фотографируются среди цветущих деревьев в Японском саду - Sputnik Узбекистан
1/15
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Девушки фотографируются среди цветущих деревьев в Японском саду
© Sputnik / Авенир Дебердеев

Цветущая слива

Цветущая слива - Sputnik Узбекистан
2/15
© Sputnik / Авенир Дебердеев

Цветущая слива

© Sputnik / Авенир Дебердеев

Цветущая слива

Цветущая слива - Sputnik Узбекистан
3/15
© Sputnik / Авенир Дебердеев

Цветущая слива

© Sputnik / Авенир Дебердеев

Отдыхающие в Японском саду

Отдыхающие в Японском саду - Sputnik Узбекистан
4/15
© Sputnik / Авенир Дебердеев

Отдыхающие в Японском саду

© Sputnik / Авенир Дебердеев

Цветущая слива

Цветущая слива - Sputnik Узбекистан
5/15
© Sputnik / Авенир Дебердеев

Цветущая слива

© Sputnik / Авенир Дебердеев

Красивые цветущие деревья

Красивые цветущие деревья - Sputnik Узбекистан
6/15
© Sputnik / Авенир Дебердеев

Красивые цветущие деревья

© Sputnik / Авенир Дебердеев

Люди, прогуливающиеся в парке

Люди, прогуливающиеся в парке - Sputnik Узбекистан
7/15
© Sputnik / Авенир Дебердеев

Люди, прогуливающиеся в парке

© Sputnik / Авенир Дебердеев

Красивые цветущие деревья на фоне синего неба

Красивые цветущие деревья на фоне синего неба - Sputnik Узбекистан
8/15
© Sputnik / Авенир Дебердеев

Красивые цветущие деревья на фоне синего неба

© Sputnik / Авенир Дебердеев

Люди, отдыхающие в парке, в весенний день

Люди, отдыхающие в парке, в весенний день - Sputnik Узбекистан
9/15
© Sputnik / Авенир Дебердеев

Люди, отдыхающие в парке, в весенний день

© Sputnik / Авенир Дебердеев

Красивые цветущие деревья

Красивые цветущие деревья - Sputnik Узбекистан
10/15
© Sputnik / Авенир Дебердеев

Красивые цветущие деревья

© Sputnik / Авенир Дебердеев

Цветущие деревья на фоне городских зданий

Цветущие деревья на фоне городских зданий - Sputnik Узбекистан
11/15
© Sputnik / Авенир Дебердеев

Цветущие деревья на фоне городских зданий

© Sputnik / Авенир ДебердеевКрасивые цветущие деревья в Японском саду
Красивые цветущие деревья в Японском саду - Sputnik Узбекистан
12/15
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Красивые цветущие деревья в Японском саду
© Sputnik / Авенир Дебердеев

Цветущие деревья на фоне синего неба

Цветущие деревья на фоне синего неба - Sputnik Узбекистан
13/15
© Sputnik / Авенир Дебердеев

Цветущие деревья на фоне синего неба

© Sputnik / Авенир Дебердеев

Девушки фотографируются среди цветущих деревьев

Девушки фотографируются среди цветущих деревьев - Sputnik Узбекистан
14/15
© Sputnik / Авенир Дебердеев

Девушки фотографируются среди цветущих деревьев

© Sputnik / Авенир Дебердеев

Цветущие деревья недалеко от Японского сада

Цветущие деревья недалеко от Японского сада - Sputnik Узбекистан
15/15
© Sputnik / Авенир Дебердеев

Цветущие деревья недалеко от Японского сада

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