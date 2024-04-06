https://uz.sputniknews.ru/20240406/vesna-nastroyeniye-foto-derevya-tashkent-43289584.html
Весеннее настроение – 15 невероятных фото цветущего Ташкента
Весеннее настроение – 15 невероятных фото цветущего Ташкента
Sputnik Узбекистан
Весна в Ташкенте, пожалуй, самая долгожданная пора – природа просыпается после зимнего сна, расцветают вишни, абрикосы, яблони. А еще весной получаются очень красивые фотографии!
2024-04-06T13:43+0500
2024-04-06T13:43+0500
2024-04-06T15:24+0500
фото
фото недели
весна
фотолента
ташкент
деревья
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/04/43284574_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68ae12b282d059b591fe0839470ada7d.jpg
Неповторимая красота деревьев, цветущих в одном из парков столицы – в фотоленте Sputnik Узбекистан.
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/04/43284574_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a2bfdc91325b6c95a26c420bcdda4bb8.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ташкент деревья весна долгожданная пора природа зимний сон вишни абрикосы яблони красивые фотографии
ташкент деревья весна долгожданная пора природа зимний сон вишни абрикосы яблони красивые фотографии
Весеннее настроение – 15 невероятных фото цветущего Ташкента
13:43 06.04.2024 (обновлено: 15:24 06.04.2024)
Весна в Ташкенте, пожалуй, самая долгожданная пора – природа просыпается после зимнего сна, расцветают вишни, абрикосы, яблони. А еще весной получаются очень красивые фотографии!
Неповторимая красота деревьев, цветущих в одном из парков столицы – в фотоленте Sputnik Узбекистан
.
© Sputnik / Авенир ДебердеевДевушки фотографируются среди цветущих деревьев в Японском саду
Девушки фотографируются среди цветущих деревьев в Японском саду
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Цветущая слива
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Цветущая слива
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Отдыхающие в Японском саду
Отдыхающие в Японском саду
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Цветущая слива
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Красивые цветущие деревья
Красивые цветущие деревья
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Люди, прогуливающиеся в парке
Люди, прогуливающиеся в парке
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Красивые цветущие деревья на фоне синего неба
Красивые цветущие деревья на фоне синего неба
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Люди, отдыхающие в парке, в весенний день
Люди, отдыхающие в парке, в весенний день
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Красивые цветущие деревья
Красивые цветущие деревья
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Цветущие деревья на фоне городских зданий
Цветущие деревья на фоне городских зданий
© Sputnik / Авенир ДебердеевКрасивые цветущие деревья в Японском саду
Красивые цветущие деревья в Японском саду
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Цветущие деревья на фоне синего неба
Цветущие деревья на фоне синего неба
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Девушки фотографируются среди цветущих деревьев
Девушки фотографируются среди цветущих деревьев
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Цветущие деревья недалеко от Японского сада
Цветущие деревья недалеко от Японского сада