https://uz.sputniknews.ru/20240406/vesna-nastroyeniye-foto-derevya-tashkent-43289584.html

Весеннее настроение – 15 невероятных фото цветущего Ташкента

Весеннее настроение – 15 невероятных фото цветущего Ташкента

Sputnik Узбекистан

Весна в Ташкенте, пожалуй, самая долгожданная пора – природа просыпается после зимнего сна, расцветают вишни, абрикосы, яблони. А еще весной получаются очень красивые фотографии!

2024-04-06T13:43+0500

2024-04-06T13:43+0500

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Неповторимая красота деревьев, цветущих в одном из парков столицы – в фотоленте Sputnik Узбекистан.

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