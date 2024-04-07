https://uz.sputniknews.ru/20240407/shavkat-mirziyoev-pozdravil-valentinu-matvienko-s-dnem-rojdeniya-43327555.html

Шавкат Мирзиёев поздравил Валентину Матвиенко с днем рождения

Шавкат Мирзиёев поздравил Валентину Матвиенко с днем рождения

Sputnik Узбекистан

Во время разговора было отмечено развитие узбекско-российских межпарламентских связей, в том числе в рамках международных и региональных организаций.

2024-04-07T16:52+0500

2024-04-07T16:52+0500

2024-04-07T16:54+0500

узбекистан

россия

президент

шавкат мирзиёев

валентина матвиенко

телефонный разговор

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Сегодня состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Отмечается, что начале беседы узбекский лидер сердечно поздравил Валентину Матвиенко с днем рождения, искренне пожелав ей доброго здоровья, благополучия и больших успехов.В завершение разговора была подчеркнута важность дальнейшего развития межпарламентского взаимодействия, в том числе в рамках международных и региональных организаций.

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