https://uz.sputniknews.ru/20240407/shavkat-mirziyoev-pozdravil-valentinu-matvienko-s-dnem-rojdeniya-43327555.html
Шавкат Мирзиёев поздравил Валентину Матвиенко с днем рождения
Шавкат Мирзиёев поздравил Валентину Матвиенко с днем рождения
Sputnik Узбекистан
Во время разговора было отмечено развитие узбекско-российских межпарламентских связей, в том числе в рамках международных и региональных организаций.
2024-04-07T16:52+0500
2024-04-07T16:52+0500
2024-04-07T16:54+0500
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шавкат мирзиёев
валентина матвиенко
телефонный разговор
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Сегодня состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Отмечается, что начале беседы узбекский лидер сердечно поздравил Валентину Матвиенко с днем рождения, искренне пожелав ей доброго здоровья, благополучия и больших успехов.В завершение разговора была подчеркнута важность дальнейшего развития межпарламентского взаимодействия, в том числе в рамках международных и региональных организаций.
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узбекистан россия сотрудничество межпарламентские связи шавкат мирзиёев валентина матвиенко
узбекистан россия сотрудничество межпарламентские связи шавкат мирзиёев валентина матвиенко
Шавкат Мирзиёев поздравил Валентину Матвиенко с днем рождения
16:52 07.04.2024 (обновлено: 16:54 07.04.2024)
Во время разговора было отмечено развитие узбекско-российских межпарламентских связей, в том числе в рамках международных и региональных организаций.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik.
Сегодня состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
Отмечается, что начале беседы узбекский лидер сердечно поздравил Валентину Матвиенко с днем рождения, искренне пожелав ей доброго здоровья, благополучия и больших успехов.
“С особым удовлетворением отмечены активная роль парламентов двух стран в расширении и укреплении узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, реализации договоренностей на высшем уровне”, — говорится в сообщении.
В завершение разговора была подчеркнута важность дальнейшего развития межпарламентского взаимодействия, в том числе в рамках международных и региональных организаций.