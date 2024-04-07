https://uz.sputniknews.ru/20240407/v-uzbekistane-doxody-molodeji-budut-povyshat-s-pomoschyu-selskogo-xozyaystva--podrobnosti-43324795.html
В Узбекистане доходы молодежи будут повышать с помощью сельского хозяйства — подробности
В Узбекистане доходы молодежи будут повышать с помощью сельского хозяйства — подробности
Sputnik Узбекистан
Землю, находящуюся в резерве районных хокимиятов, передадут в аренду молодежи для организации дехканских хозяйств. На ней будут выращивать овощи, бахчевую культуру, виноград, а также лекарственные растения и кормовые культуры.
2024-04-07T12:36+0500
2024-04-07T12:36+0500
2024-04-07T13:05+0500
узбекистан
сельское хозяйство
земля
льготы
кредит
молодежь
трудоустройство молодежи
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В Узбекистане будут приняты меры по повышению доходов и обеспечению занятости молодежи путем выделения ей земель и освоения новых земельных площадей. Соответствующее постановление подписал президент Шавкат Мирзиёев, об этом говорится на канале правовой информации Минюста.Согласно документу, 60 тысяч гектаров земельных площадей, находящихся в резерве районных хокимиятов, будут выставлены на электронные онлайн-аукционные торги и переданы в аренду молодежи для организации дехканских хозяйств. Кроме того будет внедрена новая система, охватывающая цепочку от производства сельскохозяйственной продукции до ее реализации.Электронные онлайн-аукционные торги по передаче в аренду земли будут проводить среди молодежи, включенной в список “претендент”, сформированный по рекомендации "махаллинской семерки" через торговую платформу "E-auksion".Победители электронных онлайн-аукционных торгов смогут выплачивать в беспроцентную рассрочку стоимость земельного участка в течение 10 лет.Кроме того, претендентам в аренду до 30 лет на основе принципа "один массив – одна продукция" будут переданы:При этом, молодые люди, получившие в аренду земельные площади посредством электронных онлайн-аукционных торгов, из "Железной тетради", "Женской тетради" и "Молодежной тетради" исключаться не будет, а все установленные законодательством льготы и преференции сохранятся.Мониторинг видов и объема культур, выращиваемых претендентами на земельных площадях, будет осуществляться через платформу "Молодые фермеры". А молодежи, получившей землю, будут давать кредит до 100 млн сумов на срок до 7 лет.Вместе с тем постановлением предусмотрена поддержка претендентов, охватывающая все этапы — от производства до реализации сельскохозяйственной продукции.Претендентам также будут выделять субсидии и кредиты на закупку мини-техники, семян и рассады.Кроме этого, с помощью 167 "агроцентров" на местах организуют услуги поставки семян, рассады, внесения минеральных удобрений, мини-техники и агрономов. А к закупке выращенной продукции прикрепят переработчиков и экспортеров.
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узбекистане молодежь сельское хозяйство доходы
узбекистане молодежь сельское хозяйство доходы
В Узбекистане доходы молодежи будут повышать с помощью сельского хозяйства — подробности
12:36 07.04.2024 (обновлено: 13:05 07.04.2024)
Землю, находящуюся в резерве районных хокимиятов, передадут в аренду молодежи для организации дехканских хозяйств. На ней будут выращивать овощи, бахчевую культуру, виноград, а также лекарственные растения и кормовые культуры.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik.
В Узбекистане будут приняты меры по повышению доходов и обеспечению занятости молодежи путем выделения ей земель и освоения новых земельных площадей. Соответствующее постановление подписал президент Шавкат Мирзиёев, об этом говорится
на канале правовой информации Минюста.
Согласно документу, 60 тысяч гектаров земельных площадей, находящихся в резерве районных хокимиятов, будут выставлены на электронные онлайн-аукционные торги и переданы в аренду молодежи для организации дехканских хозяйств. Кроме того будет внедрена новая система, охватывающая цепочку от производства сельскохозяйственной продукции до ее реализации.
Электронные онлайн-аукционные торги по передаче в аренду земли будут проводить среди молодежи, включенной в список “претендент”, сформированный по рекомендации "махаллинской семерки" через торговую платформу "E-auksion".
Победители электронных онлайн-аукционных торгов смогут выплачивать в беспроцентную рассрочку стоимость земельного участка в течение 10 лет.
Кроме того, претендентам в аренду до 30 лет на основе принципа "один массив – одна продукция" будут переданы:
орошаемые посевные площади — для производства овощей, картофеля, бахчевых культур, цветов, зелени, зерен кукурузы, бобовых и масличных культур;
земельные площади многолетних насаждений или неэффективных садов — для садоводческого и виноградарского направлений;
земельные площади, предназначенные для производства кормовых культур, богарные, целинные, пастбищные и новые освоенные земельные площади — для производства лекарственных растений, направления животноводства.
При этом, молодые люди, получившие в аренду земельные площади посредством электронных онлайн-аукционных торгов, из "Железной тетради", "Женской тетради" и "Молодежной тетради" исключаться не будет, а все установленные законодательством льготы и преференции сохранятся.
Мониторинг видов и объема культур, выращиваемых претендентами на земельных площадях, будет осуществляться через платформу "Молодые фермеры". А молодежи, получившей землю, будут давать кредит до 100 млн сумов на срок до 7 лет.
“В рамках постановления, будет разрешено выделение всех видов кредитов на основе поручительства "махаллинской семерки", которая будет нести равноценную ответственность за результативность кредитов,” — говорится в сообщении Минюста.
Вместе с тем постановлением предусмотрена поддержка претендентов, охватывающая все этапы — от производства до реализации сельскохозяйственной продукции.
Претендентам также будут выделять субсидии и кредиты на закупку мини-техники, семян и рассады.
Кроме этого, с помощью 167 "агроцентров" на местах организуют услуги поставки семян, рассады, внесения минеральных удобрений, мини-техники и агрономов. А к закупке выращенной продукции прикрепят переработчиков и экспортеров.