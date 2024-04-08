https://uz.sputniknews.ru/20240408/tashkent-borba-ekstremizm-terrorizm-guvd-43342838.html

В Ташкенте с начала года возбудили 50 уголовных дел об экстремизме и терроризме

В Ташкенте с начала года возбудили 50 уголовных дел об экстремизме и терроризме

Sputnik Узбекистан

ГУВД призывает граждан не вступать в различные радикальные группировки, продвигающие свои идеи через соцсети, контролировать действия своих детей в интернете

2024-04-08T18:20+0500

2024-04-08T18:20+0500

2024-04-08T18:20+0500

узбекистан

ташкент

гувд ташкента

уголовное дело

борьба с экстремизмом и терроризмом в узбекистане

общество

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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. С начала года в столице Узбекистана возбудили 50 уголовных дел, связанных с религиозным экстремизмом и терроризмом, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.Также в пресс-службе ведомства добавили, что накануне в Ташкенте прошли 45 обысков в домах лиц, подозреваемых в участии в экстремистских радикальных группировках, все они были задержаны.Правоохранители призвали граждан не вступать в подобные группировки, контролировать контент, который смотрят их дети в соцсетях, а также сообщать о подозрительных лицах в своем районе.Напомним, что Шавкат Мирзиеев 29 марта провел совещание с участием руководителей правоохранительных органов и силовых структур, посвященное вопросам обеспечения общественной безопасности. Глава республики поставил задачу усилить работу по охране общественного порядка и принятию действенных мер, направленных на предупреждение возможных террористических актов и других чрезвычайных происшествий в местах массового пребывания населения.

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