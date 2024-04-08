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В Ташкенте с начала года возбудили 50 уголовных дел об экстремизме и терроризме
В Ташкенте с начала года возбудили 50 уголовных дел об экстремизме и терроризме
Sputnik Узбекистан
ГУВД призывает граждан не вступать в различные радикальные группировки, продвигающие свои идеи через соцсети, контролировать действия своих детей в интернете
2024-04-08T18:20+0500
2024-04-08T18:20+0500
2024-04-08T18:20+0500
узбекистан
ташкент
гувд ташкента
уголовное дело
борьба с экстремизмом и терроризмом в узбекистане
общество
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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. С начала года в столице Узбекистана возбудили 50 уголовных дел, связанных с религиозным экстремизмом и терроризмом, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.Также в пресс-службе ведомства добавили, что накануне в Ташкенте прошли 45 обысков в домах лиц, подозреваемых в участии в экстремистских радикальных группировках, все они были задержаны.Правоохранители призвали граждан не вступать в подобные группировки, контролировать контент, который смотрят их дети в соцсетях, а также сообщать о подозрительных лицах в своем районе.Напомним, что Шавкат Мирзиеев 29 марта провел совещание с участием руководителей правоохранительных органов и силовых структур, посвященное вопросам обеспечения общественной безопасности. Глава республики поставил задачу усилить работу по охране общественного порядка и принятию действенных мер, направленных на предупреждение возможных террористических актов и других чрезвычайных происшествий в местах массового пребывания населения.
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ташкент уголовные дела экстремизм терроризм гувд
ташкент уголовные дела экстремизм терроризм гувд
В Ташкенте с начала года возбудили 50 уголовных дел об экстремизме и терроризме
ГУВД призывает граждан не вступать в различные радикальные группировки, продвигающие свои идеи через соцсети, контролировать действия своих детей в интернете.
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik.
С начала года в столице Узбекистана возбудили 50 уголовных дел, связанных с религиозным экстремизмом и терроризмом, сообщает
пресс-служба ГУВД Ташкента.
"За три месяца текущего года возбуждено 50 уголовных дел по делам, связанным с религиозным экстремизмом и терроризмом, составлены административные протоколы по 188 нарушениям, приняты законные меры в отношении 264 человек", — говорится в Telegram-канале ГУВД.
Также в пресс-службе ведомства добавили, что накануне в Ташкенте прошли 45 обысков в домах лиц, подозреваемых в участии в экстремистских радикальных группировках, все они были задержаны.
Правоохранители призвали граждан не вступать в подобные группировки, контролировать контент, который смотрят их дети в соцсетях, а также сообщать о подозрительных лицах в своем районе.
"Не забывайте, что мы все в равной степени несем ответственность за мир и спокойствие в стране, не оставайтесь равнодушными", — указано в сообщении.
Напомним, что Шавкат Мирзиеев 29 марта провел
совещание с участием руководителей правоохранительных органов и силовых структур, посвященное вопросам обеспечения общественной безопасности. Глава республики поставил задачу усилить работу по охране общественного порядка и принятию действенных мер, направленных на предупреждение возможных террористических актов и других чрезвычайных происшествий в местах массового пребывания населения.