https://uz.sputniknews.ru/20240408/tashkent-rossiya-metrovagonmash-vagony-43337914.html
Ташкентский метрополитен получил от российского "Метровагонмаша" еще 2 новых поезда
Ташкентский метрополитен получил от российского "Метровагонмаша" еще 2 новых поезда
Sputnik Узбекистан
Перед запуском в эксплуатацию новые составы с четырьмя вагонами пройдут десятидневные техиспытания
2024-04-08T14:05+0500
2024-04-08T14:05+0500
2024-04-08T14:05+0500
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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Ташкентский метрополитен получил от российского "Метровагонмаша" еще восемь новых вагонов, сообщает пресс-служба столичной подземки.В пресс-службе также добавили, что в мае текущего года планируется ввести еще 3 поезда метро. Проведение этих плановых работ позволит обновить вагонный парк метрополитена и сократить интервалы движения на линиях.Напомним, что в феврале-марте столичная подземка получила 24 новых вагона от "Метровагонмаша".В апреле 2023 года генеральный директор "Трансмашхолдинга" Кирилл Липа заявил на выставке "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте, что компания подписала контракт на поставку 50 вагонов для Ташкентского метрополитена.В 2019-2021 годах "Метровагонмаш" поставил для метрополитена Ташкента 60 вагонов общей стоимостью €91,3 млн. По данным метрополитена, было сформировано 15 новых составов, которые позволили существенно сократить интервалы движения на линиях.Финансирование поставок осуществлялось за счет кредитов госкорпорации развития "ВЭБ.РФ", АО "Российский экспортный центр", Росэксимбанка и средств госбюджета Узбекистана.Ежедневно ташкентское метро перевозит около 500 тыс. человек (порядка 25% от общего объема перевозок). Протяженность четырех линий с 50 станциями — более 70 километров.
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ташкент метрополитен россия "метровагонмаш"
ташкент метрополитен россия "метровагонмаш"
Ташкентский метрополитен получил от российского "Метровагонмаша" еще 2 новых поезда
Перед запуском в эксплуатацию новые составы с четырьмя вагонами пройдут десятидневные технические испытания.
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik
. Ташкентский метрополитен получил от российского "Метровагонмаша" еще восемь новых вагонов, сообщает
пресс-служба столичной подземки.
"Сегодня в Ташкент привезли 2 новых современных поезда метро с четырьмя вагонами. В целях дальнейшего сокращения интервалов движения на линиях, эти составы в течение 8-10 дней подвергаются техническим испытаниям согласно установленным инструкциям, а затем выпускаются на линии для обслуживания пассажиров", — говорится в сообщении.
В пресс-службе также добавили, что в мае текущего года планируется ввести еще 3 поезда метро. Проведение этих плановых работ позволит обновить вагонный парк метрополитена и сократить интервалы движения на линиях.
Напомним, что в феврале-марте столичная подземка получила 24 новых вагона от "Метровагонмаша".
В апреле 2023 года генеральный директор "Трансмашхолдинга" Кирилл Липа заявил на выставке "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте, что компания подписала контракт на поставку 50 вагонов для Ташкентского метрополитена.
В 2019-2021 годах "Метровагонмаш" поставил для метрополитена Ташкента 60 вагонов общей стоимостью €91,3 млн. По данным метрополитена, было сформировано 15 новых составов, которые позволили существенно сократить интервалы движения на линиях.
Финансирование поставок осуществлялось за счет кредитов госкорпорации развития "ВЭБ.РФ", АО "Российский экспортный центр", Росэксимбанка и средств госбюджета Узбекистана.
Ежедневно ташкентское метро перевозит около 500 тыс. человек (порядка 25% от общего объема перевозок). Протяженность четырех линий с 50 станциями — более 70 километров.