https://uz.sputniknews.ru/20240408/uzbekistan-voz-perspektivy-sotrudnichestva-43338463.html
Как Узбекистан и ВОЗ планируют развивать сотрудничество — подробности
Как Узбекистан и ВОЗ планируют развивать сотрудничество — подробности
Sputnik Узбекистан
Стороны уделили особое внимание расширению проектной деятельности, нацеленной на развитие системы здравоохранения региона Приаралья
2024-04-08T15:09+0500
2024-04-08T15:09+0500
2024-04-08T15:10+0500
узбекистан
воз
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Перспективы сотрудничества Узбекистана и ВОЗ обсудили постоянный представитель республики в Женеве Элдиёр Тошматов и гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус, сообщает ИА "Дунё".Отмечалось, что в последние годы в республике совместно с ВОЗ проведена значительная работа в сферах подготовки кадров, повышения квалификации медиков, предоставления медучреждениям современного оборудования и медикаментов, обмена опытом и знаниями.В свою очередь, Тедрос Гебрейесус высказал удовлетворение тем, что проводимые в Узбекистане преобразования созвучны с Глобальной повесткой дня ВОЗ, предусматривающей обеспечение всеобщего доступа к услугам здравоохранения. Также он подтвердил готовность организации развивать конструктивное сотрудничество с Узбекистаном, оказывать содействие в проведении совместных мероприятий в сфере здравоохранения.Кроме того, выражена заинтересованность в расширении сотрудничества ВОЗ с Международным общественным фондом "Zamin" в области реализации совместных проектов в сфере медицины.
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узбекистан воз сотрудничество развитие система здравоохранение приаралье
узбекистан воз сотрудничество развитие система здравоохранение приаралье
Как Узбекистан и ВОЗ планируют развивать сотрудничество — подробности
15:09 08.04.2024 (обновлено: 15:10 08.04.2024)
Стороны уделили особое внимание расширению проектной деятельности, направленной на развитие системы здравоохранения региона Приаралья.
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik.
Перспективы сотрудничества Узбекистана и ВОЗ обсудили постоянный представитель республики в Женеве Элдиёр Тошматов и гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус, сообщает
ИА "Дунё".
Отмечалось, что в последние годы в республике совместно с ВОЗ проведена значительная работа в сферах подготовки кадров, повышения квалификации медиков, предоставления медучреждениям современного оборудования и медикаментов, обмена опытом и знаниями.
В свою очередь, Тедрос Гебрейесус высказал удовлетворение тем, что проводимые в Узбекистане преобразования созвучны с Глобальной повесткой дня ВОЗ, предусматривающей обеспечение всеобщего доступа к услугам здравоохранения. Также он подтвердил готовность организации развивать конструктивное сотрудничество с Узбекистаном, оказывать содействие в проведении совместных мероприятий в сфере здравоохранения.
"Особое внимание обращено на расширение проектной деятельности, нацеленной на развитие системы здравоохранения региона Приаралья, в частности, на дальнейшее совершенствование организации оказания медицинской помощи, профилактики и раннего выявления неинфекционных, респираторных и онкологических заболеваний среди населения Каракалпакстана", — говорится в сообщении.
Кроме того, выражена заинтересованность в расширении сотрудничества ВОЗ с Международным общественным фондом "Zamin" в области реализации совместных проектов в сфере медицины.