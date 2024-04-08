https://uz.sputniknews.ru/20240408/uzbekistan-voz-perspektivy-sotrudnichestva-43338463.html

Как Узбекистан и ВОЗ планируют развивать сотрудничество — подробности

Как Узбекистан и ВОЗ планируют развивать сотрудничество — подробности

Sputnik Узбекистан

Стороны уделили особое внимание расширению проектной деятельности, нацеленной на развитие системы здравоохранения региона Приаралья

2024-04-08T15:09+0500

2024-04-08T15:09+0500

2024-04-08T15:10+0500

узбекистан

воз

сотрудничество

приаралье

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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Перспективы сотрудничества Узбекистана и ВОЗ обсудили постоянный представитель республики в Женеве Элдиёр Тошматов и гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус, сообщает ИА "Дунё".Отмечалось, что в последние годы в республике совместно с ВОЗ проведена значительная работа в сферах подготовки кадров, повышения квалификации медиков, предоставления медучреждениям современного оборудования и медикаментов, обмена опытом и знаниями.В свою очередь, Тедрос Гебрейесус высказал удовлетворение тем, что проводимые в Узбекистане преобразования созвучны с Глобальной повесткой дня ВОЗ, предусматривающей обеспечение всеобщего доступа к услугам здравоохранения. Также он подтвердил готовность организации развивать конструктивное сотрудничество с Узбекистаном, оказывать содействие в проведении совместных мероприятий в сфере здравоохранения.Кроме того, выражена заинтересованность в расширении сотрудничества ВОЗ с Международным общественным фондом "Zamin" в области реализации совместных проектов в сфере медицины.

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