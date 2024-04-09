https://uz.sputniknews.ru/20240409/kruglyy-stol-ob-investsotrudnichestve-rf-i--tsa-na-sovremennom-etape--translyatsiya-43356632.html

Круглый стол об инвестсотрудничестве РФ и ЦА на современном этапе — видео

Круглый стол об инвестсотрудничестве РФ и ЦА на современном этапе — видео

Sputnik Узбекистан

Речь шла о перспективах новой регионализации, усилении экономических связей внутри региона Евразии и между странами Центральной Азии, энергетических, транспортно-логистических и промышленных проектах в регионе

2024-04-09T14:06+0500

2024-04-09T14:06+0500

2024-04-09T17:20+0500

sputnik

пресс-центр

россия

мнение эксперта

центральная азия

инвестиции

сотрудничество

видео

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В ходе круглого стола в пресс-центре Sputnik Uzbekistan, посвященного инвестиционному сотрудничеству России и стран Центра на современном этапе, эксперты поделились своим видением новых возможностей развития узбекско-российско экономического сотрудничества. Участники:

россия

центральная азия

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