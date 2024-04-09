https://uz.sputniknews.ru/20240409/kruglyy-stol-ob-investsotrudnichestve-rf-i--tsa-na-sovremennom-etape--translyatsiya-43356632.html
Круглый стол об инвестсотрудничестве РФ и ЦА на современном этапе — видео
Круглый стол об инвестсотрудничестве РФ и ЦА на современном этапе — видео
Sputnik Узбекистан
Речь шла о перспективах новой регионализации, усилении экономических связей внутри региона Евразии и между странами Центральной Азии, энергетических, транспортно-логистических и промышленных проектах в регионе
2024-04-09T14:06+0500
2024-04-09T14:06+0500
2024-04-09T17:20+0500
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россия
мнение эксперта
центральная азия
инвестиции
сотрудничество
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В ходе круглого стола в пресс-центре Sputnik Uzbekistan, посвященного инвестиционному сотрудничеству России и стран Центра на современном этапе, эксперты поделились своим видением новых возможностей развития узбекско-российско экономического сотрудничества. Участники:
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инвестиционное сотрудничество рф страны ца
инвестиционное сотрудничество рф страны ца
Круглый стол об инвестсотрудничестве РФ и ЦА на современном этапе — видео
14:06 09.04.2024 (обновлено: 17:20 09.04.2024)
Эксклюзив
Речь шла о перспективах новой регионализации, усилении экономических связей внутри региона Евразии и между странами Центральной Азии, энергетических, транспортно-логистических и промышленных проектах в регионе.
В ходе круглого стола в пресс-центре Sputnik Uzbekistan,
посвященного инвестиционному сотрудничеству России и стран Центра на современном этапе, эксперты поделились своим видением новых возможностей развития узбекско-российско экономического сотрудничества.
Станислав Притчин — заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова;
Бахтиер Эргашев — директор Центра исследовательских инициатив "Ma'no";
Ануар Нуртазин — экономист (Казахстан).