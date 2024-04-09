https://uz.sputniknews.ru/20240409/mirziyoyev-djizakskaya-oblast-novyye-obekty-43347140.html
Мирзиёев дал старт строительству новых объектов в Джизакской области
Мирзиёев дал старт строительству новых объектов в Джизакской области
Sputnik Узбекистан
Новые проекты в промышленности и энергетике реализуют в Галляаральском и Фаришском районах
2024-04-09T09:37+0500
2024-04-09T09:37+0500
2024-04-09T09:55+0500
промышленность
энергетика
узбекистан
джизакская область
шавкат мирзиёев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/09/43346976_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_d39258f91376cc753dd589152129944e.jpg
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. В ходе поездки в Джизакскую область Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии запуска новых проектов в промышленности и энергетике, сообщает пресс-служба президента.В Галляаральском районе стартовало строительство промзоны, специализирующейся на металлургии. Там планируют реализацию 7 проектов на $500 млн. В частности, организуют производство арматуры, стальных шаров, труб, автомобильных кузовов и спецтехники. У зоны будет свой таможенный склад. Всего создадут 5 тыс. рабочих мест.Второй проект – строительство солнечной электростанции в Фаришском районе совместно с китайскими компаниями "China Poly Group" и "China Electric". Станция мощностью 500 мегаватт и стоимостью $350 млн сможет производить 1,1 млрд киловатт-часов "зеленой" энергии в год, что улучшит энергоснабжение 450 тыс. домохозяйств. Первые 200 мегаватт подключат к сети в конце этого года.Шавкат Мирзиёев нажал символическую кнопку и дал старт строительству этих двух комплексов.В ближайшие годы в Шараф-Рашидовском, Фаришском и Галляаральском районах построят дополнительные тепловые, ветровые и солнечные электростанции общей мощностью 1 660 мегаватт, что повысит уровень жизни населения и придаст новый импульс развитию экономики.
узбекистан
джизакская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/09/43346976_56:0:1193:853_1920x0_80_0_0_6c99d81692ccebce085aea92c066ce85.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мирзиёев старт строительство объекты джизакская область промышленность энергетика проекты
мирзиёев старт строительство объекты джизакская область промышленность энергетика проекты
Мирзиёев дал старт строительству новых объектов в Джизакской области
09:37 09.04.2024 (обновлено: 09:55 09.04.2024)
Новые проекты в промышленности и энергетике реализуют в Галляаральском и Фаришском районах.
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik.
В ходе поездки в Джизакскую область Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии запуска новых проектов в промышленности и энергетике, сообщает
пресс-служба президента.
"Мы проводим эти работы с целью создания достойных условий жизни для нашего народа и обеспечения бесперебойного энергоснабжения для развития нашей промышленности. Это уже стало хорошей традицией во всех регионах", — отметил глава республики.
В Галляаральском районе стартовало строительство промзоны, специализирующейся на металлургии. Там планируют реализацию 7 проектов на $500 млн. В частности, организуют производство арматуры, стальных шаров, труб, автомобильных кузовов и спецтехники. У зоны будет свой таможенный склад. Всего создадут 5 тыс. рабочих мест.
Второй проект – строительство солнечной электростанции в Фаришском районе совместно с китайскими компаниями "China Poly Group" и "China Electric". Станция мощностью 500 мегаватт и стоимостью $350 млн сможет производить 1,1 млрд киловатт-часов "зеленой" энергии в год, что улучшит энергоснабжение 450 тыс. домохозяйств. Первые 200 мегаватт подключат к сети в конце этого года.
Шавкат Мирзиёев нажал символическую кнопку и дал старт строительству этих двух комплексов.
В ближайшие годы в Шараф-Рашидовском, Фаришском и Галляаральском районах построят дополнительные тепловые, ветровые и солнечные электростанции общей мощностью 1 660 мегаватт, что повысит уровень жизни населения и придаст новый импульс развитию экономики.