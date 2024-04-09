https://uz.sputniknews.ru/20240409/mirziyoyev-djizakskaya-oblast-novyye-obekty-43347140.html

Мирзиёев дал старт строительству новых объектов в Джизакской области

Мирзиёев дал старт строительству новых объектов в Джизакской области

Sputnik Узбекистан

Новые проекты в промышленности и энергетике реализуют в Галляаральском и Фаришском районах

2024-04-09T09:37+0500

2024-04-09T09:37+0500

2024-04-09T09:55+0500

промышленность

энергетика

узбекистан

джизакская область

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. В ходе поездки в Джизакскую область Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии запуска новых проектов в промышленности и энергетике, сообщает пресс-служба президента.В Галляаральском районе стартовало строительство промзоны, специализирующейся на металлургии. Там планируют реализацию 7 проектов на $500 млн. В частности, организуют производство арматуры, стальных шаров, труб, автомобильных кузовов и спецтехники. У зоны будет свой таможенный склад. Всего создадут 5 тыс. рабочих мест.Второй проект – строительство солнечной электростанции в Фаришском районе совместно с китайскими компаниями "China Poly Group" и "China Electric". Станция мощностью 500 мегаватт и стоимостью $350 млн сможет производить 1,1 млрд киловатт-часов "зеленой" энергии в год, что улучшит энергоснабжение 450 тыс. домохозяйств. Первые 200 мегаватт подключат к сети в конце этого года.Шавкат Мирзиёев нажал символическую кнопку и дал старт строительству этих двух комплексов.В ближайшие годы в Шараф-Рашидовском, Фаришском и Галляаральском районах построят дополнительные тепловые, ветровые и солнечные электростанции общей мощностью 1 660 мегаватт, что повысит уровень жизни населения и придаст новый импульс развитию экономики.

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