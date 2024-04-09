Как развивается инвестиционное сотрудничество РФ и стран ЦА — видеомост
11:38 09.04.2024 (обновлено: 12:28 09.04.2024)
© Sputnik / Рамиз БахтияровРедакционный центр Sputnik Узбекистан в Ташкенте.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Подписаться
Несмотря на объективные вызовы, новые экономически реалии открывают окно возможностей как для стран региона, так и для Москвы и Ташкента.
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Развитие инвестиционного сотрудничества России и стран Центральной Азии и многие связанные с ним аспекты обсудят эксперты в ходе видеомоста Ташкент — Астана — Бишкек, который состоится сегодня, 9 апреля, в пресс-центре Sputnik Uzbekistan.
В рамках круглого стола рассмотрят:
перспективы новой регионализации, усиления экономических связей внутри региона Евразии и между странами ЦА;
энергетические, транспортно-логистические, промышленные проекты в регионе как основа инвестиционного взаимодействия России и Центральной Азии;
новые возможности и точки роста для российско-узбекского экономического и инвестиционного сотрудничества.
Участники:
Станислав Притчин — заведующий сектора Центральной Азии ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова, эксперт Российского совета по международным делам;
Бахтиер Эргашев — директор Центра исследовательских инициатив "Ma'no";
Ситора Примова — координатор исследований Центра исследовательских инициатив Ma'no;
Кубат Рахимов — директор центра стратегических решений "Аппликата" (Кыргызстан);
Ануар Нуртазин — экономист (Казахстан).
Прямая трансляция начнется в 14.00 (по Ташкенту) на сайте Sputnik Узбекистан.