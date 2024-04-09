https://uz.sputniknews.ru/20240409/razvitiye-investsotrudnichestvo-rossiya-sentralnaya-aziya-43349844.html

Как развивается инвестиционное сотрудничество РФ и стран ЦА — видеомост

Как развивается инвестиционное сотрудничество РФ и стран ЦА — видеомост

Sputnik Узбекистан

Несмотря на объективные вызовы, новые экономически реалии открывают окно возможностей как для стран региона, так и для Москвы и Ташкента

2024-04-09T11:38+0500

2024-04-09T11:38+0500

2024-04-09T12:28+0500

пресс-центр

россия

центральная азия

ташкент

астана

бишкек

sputnik

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ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Развитие инвестиционного сотрудничества России и стран Центральной Азии и многие связанные с ним аспекты обсудят эксперты в ходе видеомоста Ташкент — Астана — Бишкек, который состоится сегодня, 9 апреля, в пресс-центре Sputnik Uzbekistan.В рамках круглого стола рассмотрят:Участники: Прямая трансляция начнется в 14.00 (по Ташкенту) на сайте Sputnik Узбекистан.

россия

центральная азия

ташкент

астана

бишкек

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