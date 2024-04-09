https://uz.sputniknews.ru/20240409/russkoe-orujie-adskaya-molotilka-ochistit-nebo-v-zone-svo-43351060.html

Русское оружие: "адская молотилка" очистит небо в зоне СВО

Русское оружие: "адская молотилка" очистит небо в зоне СВО

Sputnik Узбекистан

Появление в зоне СВО уникальных зенитных артиллерийских комплексов "Деривация-ПВО" поможет российским войскам эффективнее "зачищать" небо от дронов и ракет противника, то есть полнее доминировать, быстрее достигать поставленных целей на украинском ТВД

2024-04-09T17:05+0500

2024-04-09T17:05+0500

2024-04-09T17:05+0500

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"Ростех" ускоряет первые серийные поставки войскам новейшего зенитного артиллерийского комплекса "Деривация-ПВО", об этом заявил 8 апреля индустриальный директор Госкорпорации Бекхан Оздоев. Самоходная зенитная установка создана специалистами "Уралвагонзавода" на базе БМП-3, и представляет собой высокотехнологичный сплав боевых возможностей известных во всем мире ЗРПК "Панцирь-С" и "Тунгуска". И все же, по своим характеристикам "Деривация-ПВО" – единственная и неповторимая зенитная система с цифровыми средствами управления артиллерийским огнем.Дальность обнаружения самолетов, вертолетов, БПЛА, ракет (реактивных снарядов РСЗО) и наземных целей оптико-электронной станцией – до 10 тысяч метров. Автоматическая 57-мм пушка необитаемого боевого модуля "Байкал" способна вести стрельбу боеприпасами нескольких типов (дистанционно подрываемые и управляемые) – на удалении до 9000 метров. Высоты поражения воздушных целей – до 4500 метров. Максимальная дальность поражения наземных целей и надводных целей – 14500 метров. Скорострельность – 120 выстрелов в минуту. Комплекс способен работать в условиях оптического и радиоэлектронного противодействия противника, в любое время суток и в любую погоду."Деривация-ПВО" может действовать автономно (автоматически "подбирать" боеприпас для конкретного объекта), и по целеуказаниям удаленного командного пункта. Шасси боевой машины пехоты БМП-3 позволяет двигаться со скоростью до 70 км/час. Запас хода на одной заправке – 600 км. Неслучайно западные оружейники испытали профессиональный шок, и назвали новейшее изделие российского ОПК "адской молотилкой".Новейший зенитный артиллерийский комплекс значительно "уплотнит" зону огневого поражения ЗРПК "Панцирь-С1", станет эффективным, универсальным и относительно недорогим средством ПВО и огневой поддержки мотострелковых подразделений. В недалеком будущем скорострельная, высокоточная "Деривация-ПВО" появится на кораблях ВМФ России – для противодействия роям БПЛА и плавающим дронам-камикадзе противника.Дьявол кроется в деталях"Деривация-ПВО" оснащена необитаемым боевым модулем с комбинированным пассивным разведывательно-прицельным комплексом. Конструкция обеспечивает оперативное обнаружение и поражение воздушных, наземных, надводных целей при стрельбе с места, в движении и на плаву. Появление новых возможностей войсковой ПВО связано, прежде всего, с разработкой высокотехнологичных боеприпасов и средств обеспечения.Зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО" получил не только эффективные цифровые средства управления огнем и современные средства связи – для интеграции в быстродействующие разведывательно-ударные контуры. Необходимо по достоинству оценить вклад КБ точного машиностроения им. Нудельмана в разработку управляемого 57-мм артиллерийского снаряда.Из открытых источников известно, что в головной части такого снаряда размещен "рулевой механизм" и раскладываемые рули. В кормовой части находятся приемник лазерного излучения и раскладываемый стабилизатор. Центральная часть корпуса заполнена взрывчатым веществом (около 400 г). Управляемый снаряд массой немногим более 2 кг летит по лучу лазера, и поражает цель за счет неконтактного взрывателя – с могуществом 76-мм артиллерийского снаряда. Конструктивно напоминает "Краснополь" калибра 152 мм.Для стрельбы по воздушным и наземным целям создан многофункциональный 57-мм снаряд без средств наведения "на борту", с возможностью программирования точки подрыва. Кроме того, "Уралвагонзавод" ранее сообщил об испытаниях подкалиберного бронебойного снаряда калибра 57 мм. Детали не раскрываются, однако именно в них кроется "дьявол" высоких технологий, дальности и точности.Боевую работу "Деривации-ПВО" обеспечивает расчет из двух человек. Для оперативной перезарядки в состав комплекса включена бронированная транспортно-загрузочная машина (ТЗМ) 9Т260, способная перевозить четыре боекомплекта – 592 артиллерийских 57-мм снаряда и 10 коробок с 2000 патронов для спаренного 7,62-мм пулемета (в составе необитаемого боевого модуля "Байкал"). Не считая 24 боеприпасов для пиротехнической защитной системы "Туча". Передача полного боекомплекта происходит примерно за 20 минут, силами расчета из двух человек. ТЗМ создана на трехосном шасси от завода "Урал". Кроме того, в состав комплекса входят транспортное средство на шасси "Урал-4320-30" и машина ремонтно-технического обеспечения на шасси "Урал-4320-1812-31". Для объективной оценки темпов перевооружения, роста огневой мощи российских войск в зоне СВО надо иметь ввиду, что предприятия "Ростеха" только за 2023 год в 10 раз нарастили выпуск самоходных артиллерийских установок, произвели в 25 раз больше боеприпасов. Разумеется, это не предел количественных и качественных параметров российской "оборонки". Зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО" – не последний "сюрприз" для ВСУ и НАТО.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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русское оружие сво зенитные артиллерийские комплексы украинский твд