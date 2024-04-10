https://uz.sputniknews.ru/20240410/mirziyoyev-ramazan-xayit-narod-pozdravleniye-43367990.html

Мирзиёев: Пусть продолжаются наши благородные дела во имя высшей ценности – человека

Мирзиёев: Пусть продолжаются наши благородные дела во имя высшей ценности – человека

Sputnik Узбекистан

Глава республики поздравил с праздником Рамазан хайит всех мусульман страны, народ Узбекистана, соотечественников за рубежом, всю мусульманскую умму стран дальнего и ближнего зарубежья

2024-04-10T09:25+0500

2024-04-10T09:25+0500

2024-04-10T09:25+0500

общество

узбекистан

шавкат мирзиёев

поздравление

рамазан хайит

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ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Пусть продолжаются наши благородные дела во имя высшей ценности – во имя человека, сказал Шавкат Мирзиёев в своем поздравлении всем мусульманам страны, народу Узбекистана с праздником Рамазан хайит, сообщает пресс-служба президента.Он отметил, что в Новом Узбекистане создаются необходимые условия для обеспечения свободы совести и вероисповедания представителей всех наций и конфессий страны, развития их языка, культуры и традиций. Строятся новые мечети, благоустраиваются места поклонения великим мыслителям и богословам, возрождаются национальные и религиозные ценности. Открываются широкие возможности для совершения священного Хаджа и Умры.Объявление трех дней в республике выходными в связи с Рамазан хайитом, по словам президента, будет служить еще более содержательному проведению праздника, утверждению в обществе атмосферы доброты и милосердия.Также он высоко оценил пример сотрудничества, который показывают ветераны, представители религиозно-просветительской сферы, многонациональных обществ дружбы и их активное участие в общенациональном проекте "Яшил макон".Глава республики напомнил, что воспитание детей в духе национальных ценностей гармонично развитыми личностями, которые глубоко овладевают современными знаниями и профессиями, ценят и любят Родину, является нашим основным долгом.Также Шавкат Мирзиёев поздравил с праздником Рамазан хайит соотечественников за рубежом, всю мусульманскую умму стран дальнего и ближнего зарубежья.

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шавкат мирзиёев поздравление народ узбекистан праздник рамазан хайит