https://uz.sputniknews.ru/20240410/pekin-uzbeksko-kitayskiy-forum-43373157.html

В Пекине состоялся узбекско-китайский форум — подробности

В Пекине состоялся узбекско-китайский форум — подробности

Sputnik Узбекистан

Китайские компании призвали использовать возможности, созданные в свободных экономических и индустриальных зонах Узбекистана

2024-04-10T12:40+0500

2024-04-10T12:40+0500

2024-04-10T12:40+0500

узбекистан

китай

форум

инвестиции

торговля

экономика

туризм

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ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. В Посольстве Узбекистана в Пекине, в рамках визита в КНР делегации во главе с заместителем министра инвестиций, промышленности и торговли Ильзатом Касимовым, организован Узбекско-китайский торгово-экономический, инвестиционный и туристический форум, сообщает ИА "Дунё".Его участникам рассказали реформах, реализуемых в Узбекистане в различных сферах. Также им представили презентацию потенциала республики в области инноваций, инвестиций и туризма, информацию об условиях и преимуществах, созданных для иностранных инвесторов. Особо отметили торгово-экономический, инвестиционный и туристический потенциал Каракалпакстана, Хорезмской и Бухарской областей.Китайские компании призвали использовать возможности, созданные в свободных экономических и индустриальных зонах Узбекистана.По словам Генерального секретаря Международного комитета по мебели и промышленности строительных материалов Торгово-промышленной палаты Китая Гуань Пэйиня, многостороннее сотрудничество между деловыми кругами двух стран расширяется, и китайские компании проявляют большой интерес к выходу на рынок Узбекистана.В рамках форума достигнуты договоренности о реализации проектов по направлениям взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах.

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