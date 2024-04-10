В Пекине состоялся узбекско-китайский форум — подробности
© AFP / ANTONY DICKSON Китайский и узбекский флаги
© AFP / ANTONY DICKSON
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Китайские компании призвали использовать возможности, созданные в свободных экономических и индустриальных зонах Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. В Посольстве Узбекистана в Пекине, в рамках визита в КНР делегации во главе с заместителем министра инвестиций, промышленности и торговли Ильзатом Касимовым, организован Узбекско-китайский торгово-экономический, инвестиционный и туристический форум, сообщает ИА "Дунё".
© ИА "Дунё"В Пекине состоялся узбекско-китайский форум
В Пекине состоялся узбекско-китайский форум
© ИА "Дунё"
Его участникам рассказали реформах, реализуемых в Узбекистане в различных сферах. Также им представили презентацию потенциала республики в области инноваций, инвестиций и туризма, информацию об условиях и преимуществах, созданных для иностранных инвесторов. Особо отметили торгово-экономический, инвестиционный и туристический потенциал Каракалпакстана, Хорезмской и Бухарской областей.
Китайские компании призвали использовать возможности, созданные в свободных экономических и индустриальных зонах Узбекистана.
"Мы видим, что реформы в Узбекистане эффективны. Стабильность и рыночные возможности в вашей стране очень важны. Узбекистан является ведущей страной в Центральной Азии и выступает мостом для экспорта китайской продукции в Европу. В то же время, страна с огромным историческим и культурным наследием, имеет множество перспектив в области туризма, образования и культурного обмена. Узбекистан открывает свои двери для иностранного бизнеса и приглашает их инвестировать в страну. Для нас это хорошая возможность", — отметил руководитель Узбекско-китайского культурного центра Юань Лэй,
По словам Генерального секретаря Международного комитета по мебели и промышленности строительных материалов Торгово-промышленной палаты Китая Гуань Пэйиня, многостороннее сотрудничество между деловыми кругами двух стран расширяется, и китайские компании проявляют большой интерес к выходу на рынок Узбекистана.
В рамках форума достигнуты договоренности о реализации проектов по направлениям взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах.