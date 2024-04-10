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https://uz.sputniknews.ru/20240410/prazdnichnyy-namaz-v-gorodax-rossii-43380879.html
Праздничный намаз прошел в городах России — фото
Праздничный намаз прошел в городах России — фото
Sputnik Узбекистан
Десятки тысяч мусульман в разных регионах России совершили праздничный намаз по случаю Рамазан хайит
2024-04-10T16:56+0500
2024-04-10T16:56+0500
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праздник намаз россия города мусульмане рамазан хайит
праздник намаз россия города мусульмане рамазан хайит

Праздничный намаз прошел в городах России — фото

16:56 10.04.2024
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Десятки тысяч мусульман в разных регионах России совершили праздничный намаз в честь Рамазан хайита.
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Верующие на богослужении около московской Соборной мечети

Верующие на богослужении около московской Соборной мечети - Sputnik Узбекистан
1/11
© Sputnik / Павел Бедняков
/
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Верующие на богослужении около московской Соборной мечети

© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Верующие перед началом праздничного намаза у московской Соборной мечети

Верующие перед началом праздничного намаза у московской Соборной мечети - Sputnik Узбекистан
2/11
© Sputnik / Павел Бедняков
/
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Верующие перед началом праздничного намаза у московской Соборной мечети

© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Больше всего прихожан традиционно собралось в московской Соборной мечети

Больше всего прихожан традиционно собралось в московской Соборной мечети - Sputnik Узбекистан
3/11
© Sputnik / Павел Бедняков
/
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Больше всего прихожан традиционно собралось в московской Соборной мечети

© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Праздничный намаз в московской Соборной мечети

Праздничный намаз в московской Соборной мечети - Sputnik Узбекистан
4/11
© Sputnik / Евгений Биятов
/
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Праздничный намаз в московской Соборной мечети

© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Праздничный намаз в московской Соборной мечети

Праздничный намаз в московской Соборной мечети - Sputnik Узбекистан
5/11
© Sputnik / Евгений Биятов
/
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Праздничный намаз в московской Соборной мечети

© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Крым. В Соборной мечети Симферополя впервые прошел праздничный намаз по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамазан и празднования Рамазан хайита

Крым. В Соборной мечети Симферополя впервые прошел праздничный намаз по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамазан и празднования Рамазан хайита - Sputnik Узбекистан
6/11
© Sputnik / Константин Михальчевский
/
Перейти в фотобанк

Крым. В Соборной мечети Симферополя впервые прошел праздничный намаз по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамазан и празднования Рамазан хайита

© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Крым. В Соборной мечети Симферополя собрались около полутора тысяч верующих со всех уголков полуострова

Крым. В Соборной мечети Симферополя собрались около полутора тысяч верующих со всех уголков полуострова - Sputnik Узбекистан
7/11
© Sputnik / Константин Михальчевский
/
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Крым. В Соборной мечети Симферополя собрались около полутора тысяч верующих со всех уголков полуострова

© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Крым. После намаза в Соборной мечети Симферополя

Крым. После намаза в Соборной мечети Симферополя - Sputnik Узбекистан
8/11
© Sputnik / Константин Михальчевский
/
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Крым. После намаза в Соборной мечети Симферополя

© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Крым. Соборная мечеть Симферополя

Крым. Соборная мечеть Симферополя - Sputnik Узбекистан
9/11
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Крым. Соборная мечеть Симферополя

© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Праздничный намаз в Соборной мечети Новосибирска

Праздничный намаз в Соборной мечети Новосибирска - Sputnik Узбекистан
10/11
© Sputnik / Александр Кряжев
/
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Праздничный намаз в Соборной мечети Новосибирска

© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Праздничный намаз в Соборной мечети Новосибирска

Праздничный намаз в Соборной мечети Новосибирска - Sputnik Узбекистан
11/11
© Sputnik / Александр Кряжев
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Праздничный намаз в Соборной мечети Новосибирска

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