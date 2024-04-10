https://uz.sputniknews.ru/20240410/prazdnichnyy-namaz-v-gorodax-rossii-43380879.html
Праздничный намаз прошел в городах России — фото
Праздничный намаз прошел в городах России — фото
Sputnik Узбекистан
Десятки тысяч мусульман в разных регионах России совершили праздничный намаз по случаю Рамазан хайит
2024-04-10T16:56+0500
2024-04-10T16:56+0500
2024-04-10T16:56+0500
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праздник намаз россия города мусульмане рамазан хайит
праздник намаз россия города мусульмане рамазан хайит
Праздничный намаз прошел в городах России — фото
Десятки тысяч мусульман в разных регионах России совершили праздничный намаз в честь Рамазан хайита.
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк
Верующие на богослужении около московской Соборной мечети
Верующие на богослужении около московской Соборной мечети
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк
Верующие перед началом праздничного намаза у московской Соборной мечети
Верующие перед началом праздничного намаза у московской Соборной мечети
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк
Больше всего прихожан традиционно собралось в московской Соборной мечети
Больше всего прихожан традиционно собралось в московской Соборной мечети
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
Праздничный намаз в московской Соборной мечети
Праздничный намаз в московской Соборной мечети
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
Праздничный намаз в московской Соборной мечети
Праздничный намаз в московской Соборной мечети
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк
Крым. В Соборной мечети Симферополя впервые прошел праздничный намаз по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамазан и празднования Рамазан хайита
Крым. В Соборной мечети Симферополя впервые прошел праздничный намаз по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамазан и празднования Рамазан хайита
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк
Крым. В Соборной мечети Симферополя собрались около полутора тысяч верующих со всех уголков полуострова
Крым. В Соборной мечети Симферополя собрались около полутора тысяч верующих со всех уголков полуострова
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк
Крым. После намаза в Соборной мечети Симферополя
Крым. После намаза в Соборной мечети Симферополя
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк
Крым. Соборная мечеть Симферополя
Крым. Соборная мечеть Симферополя
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк
Праздничный намаз в Соборной мечети Новосибирска
Праздничный намаз в Соборной мечети Новосибирска
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк
Праздничный намаз в Соборной мечети Новосибирска
Праздничный намаз в Соборной мечети Новосибирска