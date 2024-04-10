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https://uz.sputniknews.ru/20240410/ramazan-xayit-tashkent-mecheti-namaz-43371390.html
С добрыми помыслами и благородными устремлениями: в Ташкенте отмечают Рамазан хайит
С добрыми помыслами и благородными устремлениями: в Ташкенте отмечают Рамазан хайит
Sputnik Узбекистан
Праздничные молитвы в мечетях столицы начались в 6.10 утра. Кадры с места события — в фотоленте Sputnik Узбекистан
2024-04-10T10:40+0500
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фото
фотолента
рамазан хайит
мечеть
намаз
ташкент
общество
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ташкент рамазан хайит фотолента молитва мечети
ташкент рамазан хайит фотолента молитва мечети

С добрыми помыслами и благородными устремлениями: в Ташкенте отмечают Рамазан хайит

10:40 10.04.2024 (обновлено: 10:42 10.04.2024)
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Праздничные молитвы в мечетях столицы начались в 6.10 утра. Кадры с места события — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
© Sputnik

Мечеть "Исламабад" в Ташкенте, вмещающая 13 тыс. человек

Мечеть &quot;Исламабад&quot; в Ташкенте, вмещающая 13 тыс. человек - Sputnik Узбекистан
1/10
© Sputnik

Мечеть "Исламабад" в Ташкенте, вмещающая 13 тыс. человек

© Sputnik

В Ташкенте прошел праздничный намаз по случаю праздника Рамазан хайит

В Ташкенте прошел праздничный намаз по случаю праздника Рамазан хайит - Sputnik Узбекистан
2/10
© Sputnik

В Ташкенте прошел праздничный намаз по случаю праздника Рамазан хайит

© Sputnik

Верующие во время праздничного намаза

Верующие во время праздничного намаза - Sputnik Узбекистан
3/10
© Sputnik

Верующие во время праздничного намаза

© SputnikВ Ташкенте совершили праздничный намаз по случаю праздника Рамазан хайит
В Ташкенте совершили праздничный намаз по случаю праздника Рамазан хайит - Sputnik Узбекистан
4/10
© Sputnik
В Ташкенте совершили праздничный намаз по случаю праздника Рамазан хайит
© Sputnik В Ташкенте совершили праздничный намаз по случаю праздника Рамазан хайит
В Ташкенте совершили праздничный намаз по случаю праздника Рамазан хайит - Sputnik Узбекистан
5/10
© Sputnik
В Ташкенте совершили праздничный намаз по случаю праздника Рамазан хайит
© Sputnik

Прихожане во время праздничного намаза

Прихожане во время праздничного намаза - Sputnik Узбекистан
6/10
© Sputnik

Прихожане во время праздничного намаза

© Sputnik / Авенир Дебердеев

Большое количество верующих около мечети "Ок уй" в Мирабадском районе Ташкента

Большое количество верующих около мечети &quot;Ок уй&quot; в Мирабадском районе Ташкента - Sputnik Узбекистан
7/10
© Sputnik / Авенир Дебердеев

Большое количество верующих около мечети "Ок уй" в Мирабадском районе Ташкента

© Sputnik / Авенир Дебердеев

Мечеть "Ок уй" в Мирабадском районе Ташкента

Мечеть &quot;Ок уй&quot; в Мирабадском районе Ташкента - Sputnik Узбекистан
8/10
© Sputnik / Авенир Дебердеев

Мечеть "Ок уй" в Мирабадском районе Ташкента

© SputnikПраздничный намаз в Ташкенте по случаю праздника Рамазан хайит
Праздничный намаз в Ташкенте по случаю праздника Рамазан хайит - Sputnik Узбекистан
9/10
© Sputnik
Праздничный намаз в Ташкенте по случаю праздника Рамазан хайит
© Sputnik

Прихожане столичной мечети "Исламабад" после праздничного намаза

Прихожане столичной мечети &quot;Исламабад&quot; после праздничного намаза - Sputnik Узбекистан
10/10
© Sputnik

Прихожане столичной мечети "Исламабад" после праздничного намаза

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