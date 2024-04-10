https://uz.sputniknews.ru/20240410/ramazan-xayit-tashkent-mecheti-namaz-43371390.html
С добрыми помыслами и благородными устремлениями: в Ташкенте отмечают Рамазан хайит
С добрыми помыслами и благородными устремлениями: в Ташкенте отмечают Рамазан хайит
Sputnik Узбекистан
Праздничные молитвы в мечетях столицы начались в 6.10 утра. Кадры с места события — в фотоленте Sputnik Узбекистан
2024-04-10T10:40+0500
2024-04-10T10:40+0500
2024-04-10T10:42+0500
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ташкент рамазан хайит фотолента молитва мечети
ташкент рамазан хайит фотолента молитва мечети
С добрыми помыслами и благородными устремлениями: в Ташкенте отмечают Рамазан хайит
10:40 10.04.2024 (обновлено: 10:42 10.04.2024)
Праздничные молитвы в мечетях столицы начались в 6.10 утра. Кадры с места события — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
© Sputnik
Мечеть "Исламабад" в Ташкенте, вмещающая 13 тыс. человек
Мечеть "Исламабад" в Ташкенте, вмещающая 13 тыс. человек
© Sputnik
В Ташкенте прошел праздничный намаз по случаю праздника Рамазан хайит
В Ташкенте прошел праздничный намаз по случаю праздника Рамазан хайит
© Sputnik
Верующие во время праздничного намаза
Верующие во время праздничного намаза
© SputnikВ Ташкенте совершили праздничный намаз по случаю праздника Рамазан хайит
В Ташкенте совершили праздничный намаз по случаю праздника Рамазан хайит
© Sputnik В Ташкенте совершили праздничный намаз по случаю праздника Рамазан хайит
В Ташкенте совершили праздничный намаз по случаю праздника Рамазан хайит
© Sputnik
Прихожане во время праздничного намаза
Прихожане во время праздничного намаза
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Большое количество верующих около мечети "Ок уй" в Мирабадском районе Ташкента
Большое количество верующих около мечети "Ок уй" в Мирабадском районе Ташкента
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Мечеть "Ок уй" в Мирабадском районе Ташкента
Мечеть "Ок уй" в Мирабадском районе Ташкента
© SputnikПраздничный намаз в Ташкенте по случаю праздника Рамазан хайит
Праздничный намаз в Ташкенте по случаю праздника Рамазан хайит
© Sputnik
Прихожане столичной мечети "Исламабад" после праздничного намаза
Прихожане столичной мечети "Исламабад" после праздничного намаза