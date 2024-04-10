Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240410/tashkent-vystavka-sobak-43365711.html
Чем удивила международная выставка собак в Ташкенте — видео
Чем удивила международная выставка собак в Ташкенте — видео
Sputnik Узбекистан
Посетители могли увидеть четвероногих участников более 100 пород
2024-04-10T15:25+0500
2024-04-10T15:25+0500
видео
узбекистан
ташкент
выставка
собаки
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/09/43348072_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_677fb93ef79bfa3ab5013c1221e5b9c9.jpg
В Ташкенте в Сеульском экопарке прошла международная выставка собак "Восточная сказка-2024"На ней демонстрировали около 250 собак из России, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.Всего было представлено более 100 пород.Кто из участников привез самое большое количество питомцев, как реагировали на незнакомую обстановку лучшие друзья человека, чем привлекают зарубежных гостей выставочные площадки Ташкента, судьи из каких стран контролировали выставочный процесс?Подробности, а также интервью с хозяевами четвероногих призеров и медалистов — в видео Sputnik Узбекистан.
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/09/43348072_429:0:1869:1080_1920x0_80_0_0_327dc229a7a08e58f275967a7e552069.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ташкент выставка собаки участники породы
ташкент выставка собаки участники породы

Чем удивила международная выставка собак в Ташкенте — видео

15:25 10.04.2024
© Sputnik
Подписаться
Посетители могли увидеть четвероногих участников более 100 пород.
В Ташкенте в Сеульском экопарке прошла международная выставка собак "Восточная сказка-2024"
На ней демонстрировали около 250 собак из России, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.
Всего было представлено более 100 пород.
Кто из участников привез самое большое количество питомцев, как реагировали на незнакомую обстановку лучшие друзья человека, чем привлекают зарубежных гостей выставочные площадки Ташкента, судьи из каких стран контролировали выставочный процесс?
Подробности, а также интервью с хозяевами четвероногих призеров и медалистов — в видео Sputnik Узбекистан.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0