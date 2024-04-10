https://uz.sputniknews.ru/20240410/tashkent-vystavka-sobak-43365711.html

Чем удивила международная выставка собак в Ташкенте — видео

Чем удивила международная выставка собак в Ташкенте — видео

Sputnik Узбекистан

Посетители могли увидеть четвероногих участников более 100 пород

2024-04-10T15:25+0500

2024-04-10T15:25+0500

2024-04-10T15:25+0500

видео

узбекистан

ташкент

выставка

собаки

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В Ташкенте в Сеульском экопарке прошла международная выставка собак "Восточная сказка-2024"На ней демонстрировали около 250 собак из России, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.Всего было представлено более 100 пород.Кто из участников привез самое большое количество питомцев, как реагировали на незнакомую обстановку лучшие друзья человека, чем привлекают зарубежных гостей выставочные площадки Ташкента, судьи из каких стран контролировали выставочный процесс?Подробности, а также интервью с хозяевами четвероногих призеров и медалистов — в видео Sputnik Узбекистан.

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