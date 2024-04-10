https://uz.sputniknews.ru/20240410/tashkent-vystavka-sobak-43365711.html
Чем удивила международная выставка собак в Ташкенте — видео
Чем удивила международная выставка собак в Ташкенте — видео
Sputnik Узбекистан
Посетители могли увидеть четвероногих участников более 100 пород
2024-04-10T15:25+0500
2024-04-10T15:25+0500
2024-04-10T15:25+0500
видео
узбекистан
ташкент
выставка
собаки
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В Ташкенте в Сеульском экопарке прошла международная выставка собак "Восточная сказка-2024"На ней демонстрировали около 250 собак из России, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.Всего было представлено более 100 пород.Кто из участников привез самое большое количество питомцев, как реагировали на незнакомую обстановку лучшие друзья человека, чем привлекают зарубежных гостей выставочные площадки Ташкента, судьи из каких стран контролировали выставочный процесс?Подробности, а также интервью с хозяевами четвероногих призеров и медалистов — в видео Sputnik Узбекистан.
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MIA „Rosiya Segodnya“
ташкент выставка собаки участники породы
ташкент выставка собаки участники породы
Чем удивила международная выставка собак в Ташкенте — видео
Посетители могли увидеть четвероногих участников более 100 пород.
В Ташкенте в Сеульском экопарке прошла международная выставка собак "Восточная сказка-2024"
На ней демонстрировали около 250 собак из России, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.
Всего было представлено более 100 пород.
Кто из участников привез самое большое количество питомцев, как реагировали на незнакомую обстановку лучшие друзья человека, чем привлекают зарубежных гостей выставочные площадки Ташкента, судьи из каких стран контролировали выставочный процесс?
Подробности, а также интервью с хозяевами четвероногих призеров и медалистов — в видео Sputnik Узбекистан.