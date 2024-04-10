https://uz.sputniknews.ru/20240410/unikalnye-eksponaty-muzey-istorii-temuridov-tashkent-43379712.html
Какие уникальные экспонаты хранит музей истории Темуридов в Ташкенте – видео
Какие уникальные экспонаты хранит музей истории Темуридов в Ташкенте – видео
Sputnik Узбекистан
К 688-летию со дня рождения выдающегося политического деятеля и полководца Амира Тимура, корреспондент Sputnik Узбекистан подробнее узнал о редких экспонатах Государственного музея истории Темуридов, а также о пополнении экспозиции, рассказывающей о великой эпохе
2024-04-10T18:32+0500
2024-04-10T18:32+0500
2024-04-10T18:32+0500
видео
амир темур
музей
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Экспозиция Государственного музея истории Темуридов не перестает вызывать интерес историков, исследователей, а также всех, кто хочет узнать больше о жизни Сахибкирана и его потомков.Во сколько раз увеличилось количество экспонатов за почти тридцатилетнее существование музея, что изображено на аверсе и реверсе редких монет из нумизматической коллекции, какой рисунок украшает уникальное блюдо 14-го века, которое не встретишь ни в одном музее мира, какие находки вызвали особый интерес у посетителей выставки в Лувре?Подробности — в видео Sputnik Узбекистан
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MIA „Rosiya Segodnya“
музей истории темуридов экспонаты амир тимур
музей истории темуридов экспонаты амир тимур
Какие уникальные экспонаты хранит музей истории Темуридов в Ташкенте – видео
К 688-летию со дня рождения выдающегося политического деятеля и полководца Амира Тимура, корреспондент Sputnik Узбекистан подробнее узнал о редких экспонатах Государственного музея истории Темуридов, а также о пополнении экспозиции, рассказывающей о великой эпохе.
Экспозиция Государственного музея истории Темуридов не перестает вызывать интерес историков, исследователей, а также всех, кто хочет узнать больше о жизни Сахибкирана и его потомков.
Во сколько раз увеличилось количество экспонатов за почти тридцатилетнее существование музея, что изображено на аверсе и реверсе редких монет из нумизматической коллекции, какой рисунок украшает уникальное блюдо 14-го века, которое не встретишь ни в одном музее мира, какие находки вызвали особый интерес у посетителей выставки в Лувре?
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан