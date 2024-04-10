https://uz.sputniknews.ru/20240410/unikalnye-eksponaty-muzey-istorii-temuridov-tashkent-43379712.html

Какие уникальные экспонаты хранит музей истории Темуридов в Ташкенте – видео

Какие уникальные экспонаты хранит музей истории Темуридов в Ташкенте – видео

Sputnik Узбекистан

К 688-летию со дня рождения выдающегося политического деятеля и полководца Амира Тимура, корреспондент Sputnik Узбекистан подробнее узнал о редких экспонатах Государственного музея истории Темуридов, а также о пополнении экспозиции, рассказывающей о великой эпохе

2024-04-10T18:32+0500

2024-04-10T18:32+0500

2024-04-10T18:32+0500

видео

амир темур

музей

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Экспозиция Государственного музея истории Темуридов не перестает вызывать интерес историков, исследователей, а также всех, кто хочет узнать больше о жизни Сахибкирана и его потомков.Во сколько раз увеличилось количество экспонатов за почти тридцатилетнее существование музея, что изображено на аверсе и реверсе редких монет из нумизматической коллекции, какой рисунок украшает уникальное блюдо 14-го века, которое не встретишь ни в одном музее мира, какие находки вызвали особый интерес у посетителей выставки в Лувре?Подробности — в видео Sputnik Узбекистан

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