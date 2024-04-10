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https://uz.sputniknews.ru/20240410/uzbekistan-chelyabinskaya-oblast-sotrudnichestvo-43383124.html
Челябинская область РФ расширяет свое присутствие на рынке Узбекистана
Челябинская область РФ расширяет свое присутствие на рынке Узбекистана
Sputnik Узбекистан
В республике работает выставочный павильон компаний и продукции данного региона, где проходят встречи и переговоры заинтересованных в сотрудничестве представителей бизнеса Челябинской области и Узбекистана
2024-04-10T18:00+0500
2024-04-10T18:00+0500
узбекистан
ташкент
челябинская область
сотрудничество
выставка
экономика
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ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Челябинская область намерена расширить свое присутствие на рынке Узбекистана, сообщает пресс-служба Агентства международного сотрудничества российского региона. В рамках работы выставочного павильона Челябинской области в Ташкенте проходит первый деловой визит компаний региона в республику.В ходе встречи с торгпредом РФ в Узбекистане Константином Злыгостевым речь шла об особенностях работы на рынке Узбекистана, а также перспективах продвижения продукции челябинских производителей в республике.На территории выставочного павильона организуют встречи представителей российского и узбекского бизнеса. В дальнейшем их планируют проводить на постоянной основе.Следующий состав челябинских компаний представит свою продукцию на площадке с мая по сентябрь текущего года.
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узбекистан челябинская область сотрудничество выставочный павильон встречи переговоры
узбекистан челябинская область сотрудничество выставочный павильон встречи переговоры

Челябинская область РФ расширяет свое присутствие на рынке Узбекистана

18:00 10.04.2024
© Агентство международного сотрудничества Челябинской областиЧелябинская область расширяет свое присутствие на рынке Узбекистана
Челябинская область расширяет свое присутствие на рынке Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.04.2024
© Агентство международного сотрудничества Челябинской области
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В республике работает выставочный павильон компаний и продукции данного региона, где проходят встречи и переговоры заинтересованных в сотрудничестве представителей бизнеса Челябинской области и Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Челябинская область намерена расширить свое присутствие на рынке Узбекистана, сообщает пресс-служба Агентства международного сотрудничества российского региона.
В рамках работы выставочного павильона Челябинской области в Ташкенте проходит первый деловой визит компаний региона в республику.
© Агентство международного сотрудничества Челябинской областиЧелябинская область расширяет свое присутствие на рынке Узбекистана
Челябинская область расширяет свое присутствие на рынке Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.04.2024
Челябинская область расширяет свое присутствие на рынке Узбекистана
© Агентство международного сотрудничества Челябинской области
В ходе встречи с торгпредом РФ в Узбекистане Константином Злыгостевым речь шла об особенностях работы на рынке Узбекистана, а также перспективах продвижения продукции челябинских производителей в республике.
На территории выставочного павильона организуют встречи представителей российского и узбекского бизнеса. В дальнейшем их планируют проводить на постоянной основе.
© Агентство международного сотрудничества Челябинской областиЧелябинская область расширяет свое присутствие на рынке Узбекистана
Челябинская область расширяет свое присутствие на рынке Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.04.2024
Челябинская область расширяет свое присутствие на рынке Узбекистана
© Агентство международного сотрудничества Челябинской области
Следующий состав челябинских компаний представит свою продукцию на площадке с мая по сентябрь текущего года.
© Агентство международного сотрудничества Челябинской областиЧелябинская область расширяет свое присутствие на рынке Узбекистана
Челябинская область расширяет свое присутствие на рынке Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.04.2024
Челябинская область расширяет свое присутствие на рынке Узбекистана
© Агентство международного сотрудничества Челябинской области
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