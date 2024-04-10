Челябинская область РФ расширяет свое присутствие на рынке Узбекистана
© Агентство международного сотрудничества Челябинской областиЧелябинская область расширяет свое присутствие на рынке Узбекистана
© Агентство международного сотрудничества Челябинской области
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В республике работает выставочный павильон компаний и продукции данного региона, где проходят встречи и переговоры заинтересованных в сотрудничестве представителей бизнеса Челябинской области и Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Челябинская область намерена расширить свое присутствие на рынке Узбекистана, сообщает пресс-служба Агентства международного сотрудничества российского региона.
В рамках работы выставочного павильона Челябинской области в Ташкенте проходит первый деловой визит компаний региона в республику.
© Агентство международного сотрудничества Челябинской областиЧелябинская область расширяет свое присутствие на рынке Узбекистана
Челябинская область расширяет свое присутствие на рынке Узбекистана
© Агентство международного сотрудничества Челябинской области
В ходе встречи с торгпредом РФ в Узбекистане Константином Злыгостевым речь шла об особенностях работы на рынке Узбекистана, а также перспективах продвижения продукции челябинских производителей в республике.
На территории выставочного павильона организуют встречи представителей российского и узбекского бизнеса. В дальнейшем их планируют проводить на постоянной основе.
© Агентство международного сотрудничества Челябинской областиЧелябинская область расширяет свое присутствие на рынке Узбекистана
Челябинская область расширяет свое присутствие на рынке Узбекистана
© Агентство международного сотрудничества Челябинской области
Следующий состав челябинских компаний представит свою продукцию на площадке с мая по сентябрь текущего года.
© Агентство международного сотрудничества Челябинской областиЧелябинская область расширяет свое присутствие на рынке Узбекистана
Челябинская область расширяет свое присутствие на рынке Узбекистана
© Агентство международного сотрудничества Челябинской области