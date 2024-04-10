https://uz.sputniknews.ru/20240410/uzbekistan-rossiya-sotrudnichestvo-mneniye-ekspert-43383810.html

Эксперт: РФ — важный и стратегический партнер для ЦА в логистике, торговле, энергетике

Эксперт: РФ — важный и стратегический партнер для ЦА в логистике, торговле, энергетике

Sputnik Узбекистан

Завсектором Центральной Азии ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова рассказал о взаимосвязанности стран Центральной Азии с Россией.

2024-04-10T19:10+0500

2024-04-10T19:10+0500

2024-04-10T19:10+0500

видео

пресс-центр

sputnik

россия

мнение эксперта

центральная азия

сотрудничество

узбекистан

логистика

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Россия выступает в качестве важного и стратегического партнера для стран ЦА в развитии логистики, торговли и энергетики. Об этом рассказал заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова Станислав Притчин в ходе видеомоста на тему: "Инвестиционное сотрудничество России и стран Центральной Азии на современном этапе".Речь шла о взаимосвязанности стран Центральной Азии с Россией в контексте исторических, экономических и политических факторов.Эксперт указал из каких характеристик складывается логистическая и энергетическая карта региона, а также отметил амбициозные задачи, которые ставят перед собой Россия и страны ЦА в процессе развития сотрудничества.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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