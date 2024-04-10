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Эксперт: РФ — важный и стратегический партнер для ЦА в логистике, торговле, энергетике
Эксперт: РФ — важный и стратегический партнер для ЦА в логистике, торговле, энергетике
Sputnik Узбекистан
Завсектором Центральной Азии ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова рассказал о взаимосвязанности стран Центральной Азии с Россией.
2024-04-10T19:10+0500
2024-04-10T19:10+0500
2024-04-10T19:10+0500
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логистика
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Россия выступает в качестве важного и стратегического партнера для стран ЦА в развитии логистики, торговли и энергетики. Об этом рассказал заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова Станислав Притчин в ходе видеомоста на тему: "Инвестиционное сотрудничество России и стран Центральной Азии на современном этапе".Речь шла о взаимосвязанности стран Центральной Азии с Россией в контексте исторических, экономических и политических факторов.Эксперт указал из каких характеристик складывается логистическая и энергетическая карта региона, а также отметил амбициозные задачи, которые ставят перед собой Россия и страны ЦА в процессе развития сотрудничества.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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эксперт россия центральная азия партнерство логистика торговля энергетика
эксперт россия центральная азия партнерство логистика торговля энергетика
Эксперт: РФ — важный и стратегический партнер для ЦА в логистике, торговле, энергетике
Завсектором Центральной Азии ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова рассказал о взаимосвязанности стран Центральной Азии с Россией.
Россия выступает в качестве важного и стратегического партнера для стран ЦА в развитии логистики, торговли и энергетики. Об этом рассказал заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова Станислав Притчин в ходе видеомоста на тему: "Инвестиционное сотрудничество России и стран Центральной Азии на современном этапе".
Речь шла о взаимосвязанности стран Центральной Азии с Россией в контексте исторических, экономических и политических факторов.
Эксперт указал из каких характеристик складывается логистическая и энергетическая карта региона, а также отметил амбициозные задачи, которые ставят перед собой Россия и страны ЦА в процессе развития сотрудничества.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.