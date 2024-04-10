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https://uz.sputniknews.ru/20240410/vladimir-putin-pozdravil-musulman-s-uraza-bayramom-43375591.html
Владимир Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом
Владимир Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом
Sputnik Узбекистан
Президент России отметил большой вклад мусульманских организаций в укрепление сплоченности РФ и межнациональное согласие
2024-04-10T13:42+0500
2024-04-10T13:42+0500
россия
владимир путин
поздравление
рамазан хайит
ураза-байрам
мусульмане
общество
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ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман России с Ураза-байрамом, знаменующим окончание священного месяца Рамадан.Президент России дал высокую оценку деятельности мусульманских организаций, подчеркнув их роль в жизни общества.Вместе с тем, Путин отметил их вклад в поддержку участников и ветеранов специальной военной операции, их родных и близких, в укрепление сплочённости народа и сохранение межнационального согласия.В заключение он пожелал мусульманам России здоровья, успехов и всего наилучшего.По информации из открытых источников, в настоящее время в России проживает около 21 млн мусульман.
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путин мусульмане россия поздравление ураза-байрам
путин мусульмане россия поздравление ураза-байрам

Владимир Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом

13:42 10.04.2024
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин поздравил учителей с их профессиональным праздником
Президент РФ В. Путин поздравил учителей с их профессиональным праздником - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.04.2024
© POOL
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Президент России отметил большой вклад мусульманских организаций в укрепление сплоченности РФ и межнациональное согласие.
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман России с Ураза-байрамом, знаменующим окончание священного месяца Рамадан.

"На протяжении столетий Ураза-байрам олицетворяет для последователей ислама радость обновления, стремление к нравственному совершенствованию, чистоте помыслов и поступков. Мусульмане России бережно хранят богатейшие исторические, культурные, религиозные традиции предков и, следуя отеческим заветам, отмечают этот праздник в своих общинах и семейном кругу, оказывают помощь нуждающимся", — говорится в поздравлении, опубликованном в официальном Telegram-канале Духовного управления мусульман РФ.

Президент России дал высокую оценку деятельности мусульманских организаций, подчеркнув их роль в жизни общества.
"Мусульманские организации созидательно участвуют в жизни страны, в реализации востребованных патриотических, просветительских, благотворительных инициатив, плодотворно взаимодействуют с государственными и общественными структурами, уделяют приоритетное внимание воспитанию подрастающего поколения", — указано в поздравлении.
Вместе с тем, Путин отметил их вклад в поддержку участников и ветеранов специальной военной операции, их родных и близких, в укрепление сплочённости народа и сохранение межнационального согласия.
В заключение он пожелал мусульманам России здоровья, успехов и всего наилучшего.
По информации из открытых источников, в настоящее время в России проживает около 21 млн мусульман.
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