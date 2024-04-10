https://uz.sputniknews.ru/20240410/vladimir-putin-pozdravil-musulman-s-uraza-bayramom-43375591.html

Владимир Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом

Владимир Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом

Sputnik Узбекистан

Президент России отметил большой вклад мусульманских организаций в укрепление сплоченности РФ и межнациональное согласие

2024-04-10T13:42+0500

2024-04-10T13:42+0500

2024-04-10T13:42+0500

россия

владимир путин

поздравление

рамазан хайит

ураза-байрам

мусульмане

общество

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ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман России с Ураза-байрамом, знаменующим окончание священного месяца Рамадан.Президент России дал высокую оценку деятельности мусульманских организаций, подчеркнув их роль в жизни общества.Вместе с тем, Путин отметил их вклад в поддержку участников и ветеранов специальной военной операции, их родных и близких, в укрепление сплочённости народа и сохранение межнационального согласия.В заключение он пожелал мусульманам России здоровья, успехов и всего наилучшего.По информации из открытых источников, в настоящее время в России проживает около 21 млн мусульман.

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