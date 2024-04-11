https://uz.sputniknews.ru/20240411/kiev-riskuet-unichtojit-tseloe-pokolenie-molodyx-ukraintsev--smi--43393945.html

Киев рискует уничтожить целое поколение молодых украинцев — СМИ

Киев рискует уничтожить целое поколение молодых украинцев — СМИ

Sputnik Узбекистан

Мужчины в возрасте до 30 лет составляющие костяк большинства вооруженных сил, являются частью самого малочисленного поколения Украины, пишет NYT.

2024-04-11T18:40+0500

2024-04-11T18:40+0500

2024-04-11T18:42+0500

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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Приняв закон о снижении возраста мобилизации Киев рискует уничтожить целое поколение молодых украинцев, считает американская газета New York Times, пишет РИА Новости.Ранее на Украине был снижен возраст для мобилизации с 27 до 25 лет, закон был подписан в начале апреля. Кроме того, Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.Отмечается, что мужчины в возрасте до 30 лет, которые составляют костяк большинства вооруженных сил, являются частью самого малочисленного поколения Украины. Газета подчеркивает, что это связано с резким снижением рождаемости в стране после распада СССР. В 1990-е годы на Украине "царила неуверенность в завтрашнем дне" и эта неуверенность "повлияла на репродуктивное поведение населения".Издание считает, что Украина должна найти баланс между необходимостью противостоять непрекращающемуся наступлению России путем увеличения численности войск и риском уничтожения целого поколения.Верховная рада Украины приняла закон, который подразумевает ужесточение порядка проведения мобилизации, в том числе наказания за уклонение. Кроме того, документ предполагает уточнение категорий лиц, подлежащих мобилизации.

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