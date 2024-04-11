https://uz.sputniknews.ru/20240411/posledniy-vzdox-baydena-pvo-ukrainy-ukreplyayut-antikvarnymi-zrk-hawk----43389559.html

Последний вздох Байдена: ПВО Украины укрепляют антикварными ЗРК HAWK

Последний вздох Байдена: ПВО Украины укрепляют антикварными ЗРК HAWK

Sputnik Узбекистан

США продадут Киеву оборудование на $138 млн для обслуживания переданных ранее ЗРК HAWK средней дальности. Комплексы, списанные еще 20 лет назад, прибыли на... 11.04.2024, Sputnik Узбекистан

2024-04-11T13:33+0500

2024-04-11T13:33+0500

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Вместо бесплатной передачи украинской армии всех существующих в мире относительно современных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, американцы продают Киеву оборудование для реанимации ЗРК HAWK, списанных из армии США десятилетия назад. Зенитные ракеты для устаревших комплексов разыскивают по всему свету. Антикварный дискурс не обещает бандеровской Украине ничего хорошего, считает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко.США продадут киевскому режиму оборудование на $138 млн для обслуживания (модернизации) переданных ранее ЗРК HAWK средней дальности. Эти комплексы приняты на вооружение американской армии в 1960 году, списаны 20 лет назад, и прибыли на Украину в 2022-м.Списанные зенитные ракеты для ЗРК MIM-23 Hawk приходится добывать на Тайване и в других странах.Под массированными ударами российских войск в зоне СВО киевский верховный лицедей Владимир Зеленский несколько месяцев отчаянно выпрашивал у западных хозяев 25 – 50 батарей ЗРК Patriot, а то и все произведенные за 40 лет (около 100 батарей). Изначально США и европейские союзники обещали всего пять (по 6-8 пусковых установок). Несколько ЗРК Patriot уничтожены российскими ударами на Украине.Заметим, цена каждой батареи ЗРК Patriot – более $1 млрд. Зенитные ракеты разных модификаций продаются по $3-5 млн за единицу. Очевидно, Вашингтон и Брюссель не готовы потратить десятки и сотни миллиардов долларов на гипотетическое "разблокирование неба" над Украиной (не в коня капуста).Американская армия имеет на вооружении всего около 60 батарей ЗРК Patriot. Союзники – значительно меньше. Производственные мощности США позволяют ежегодно выпускать 3 – 4 батареи ЗРК Patriot (до 32 пусковых установок).И неслучайно глава МИД ФРГ Анналена Бербок 9 апреля сообщила об исчерпании в стране резервов ЗРК Patriot и боеприпасов к ним – "манна небесная" для Киева заканчивается.Объемы "пакетов" военной помощи Запада не отвечают даже минимальным потребностям противовоздушной обороны ВСУ. Боевое применение ЗРК HAWK и ЗРК Patriot отличается не столько дальностью поражения целей – до 40 км и 80 км соответственно – сколько мобильностью, оперативностью и эффективностью.На марше и на позиции батарея ЗРК HAWK из шести пусковых установок (всего 18 ракет), систем обнаружения, командного пункта, поста управления и трех транспортно-заряжающих машин напоминает длинный караван или цыганский табор.В условиях радиоэлектронного противодействия ВС России антикварный ЗРК HAWK с заявленной 50-процентной вероятностью поражения цели одной ракетой – лишь имитирует ПВО.Поставки западного оружия ВСУ становятся ритуальными.Гость из прошлогоЗРК HAWK (Homing All the Way Killer) изначально разрабатывали для уничтожения самолетов, позднее – модернизировали для перехвата ракет. Максимальная дальность поражения цели по дальности – 40 км, и по высоте – 18 км. Декларативная дальность обнаружения – до 80 км. Эффективность комплекса в борьбе с беспилотниками и современными крылатыми ракетами не доказана.Армия США за 40 лет эксплуатации ни разу не применила ЗРК HAWK для уничтожения самолетов и вертолетов противника. Активнее использовали комплекс в вооруженных конфликтах Израиль и целый ряд арабских стран. Первый сбитый ракетой MIM-23 самолет на счету израильских зенитчиков: 5 июня 1967 года ПВО Израиля атаковала собственный истребитель Dassault MD 450 Ouragan.Зенитные ракетные комплексы MIM-23 HAWK поставлялись в 25 стран Европы, Ближнего Востока, Азии и Африки. В общей сложности было изготовлено несколько сотен комплектов ЗРК и порядка 40 тыс. ракет нескольких модификаций.Базовый вариант HAWK мог одновременно атаковать лишь одну цель, что изначально снижало боевые возможности. Другим серьезным недостатком оказался низкий ресурс – отдельные элементы электроники выходили из строя через 40-45 часов работы. Три модернизации не решили всех проблем, но повысили ресурс радиоэлектроники до 170 часов.Твердотопливные ракеты MIM-23A (длина 5 м, диаметр корпуса 0,37 м) оснащались радиолокационной полуактивной системой наведения, и в состав комплекса HAWK включили радиолокатор подсвета целей.Стартовая масса ракеты – 584 кг, из которых 54 кг приходятся на осколочно-фугасную боевую часть (осколки массой 2 г). Модернизированная ракета MIM-23K дальностью до 45 км получила новую боевую часть с осколками массой по 35 г. Максимальная скорость полета – 900 м/сек.При развертывании ЗРК HAWK на стартовой позиции используется протяженная кабельная сеть, что определяет значительное время перевода батареи из походного положения в боевое – 45 минут (свертывание – 30 минут). Эта уязвимость неустранима.Лучшие для HAWK времена прошли, комплекс устарел и списан во многих странах.Представитель американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) 25 октября 2022 года откровенно заметил, что комплексы HAWK по сути "музейные экспонаты", но в борьбе с самолетами и вертолетами полезен "сдерживающий эффект" присутствия.Перспективы украинской ПВО под массированными ударами ВС России крайне незавидны.Российская армия уверенно доминирует на Европейском ТВД. Возможности США и НАТО по вооружению киевского режима технологически ограничены.К примеру, в мае истекает срок контракта Пентагона с компанией SpaceX по развертыванию на Украине терминалов Starlink (стоимостью $23 млн) – мелочь, но неприятная (связь – основа боевого управления).Издание The Times сообщило, что у Запада нет никаких шансов на победу в войне с Россией: "В командной структуре НАТО царит полный бардак. Запасы вооружения невелики, инфраструктура неадекватна, логистика непрочна и само оборудование устарело. Расчет государств-членов НАТО нанести поражение России в гипотетическом военном конфликте не имеет ничего общего с действительностью. В Европе и США не только недооценивают возможности Москвы, но и переоценивает возможности Запада".Западу, которому, в ближайшее десятилетие предстоит заплатить $10 трлн за безрассудное желание воевать с Россией – данные агентства Bloomberg.Мрачна судьба бандеровской Украины: вместо военных побед – растущие кладбища, вместо желаемых ЗРК Patriot – антикварные ЗРК HAWK, вместо членства в НАТО – порошок для храбрости "деревянных солдат Урфина Джюса".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

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