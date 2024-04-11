https://uz.sputniknews.ru/20240411/tyajeloatlety-uzbekistana-zavoevali-4-medali-kubka-mira-v-tailande-43385604.html

Тяжелоатлеты из Узбекистана завоевали 4 медали на Кубке мира в Таиланде

Тяжелоатлеты из Узбекистана завоевали 4 медали на Кубке мира в Таиланде

Sputnik Узбекистан

Выступления атлетов в тяжелой весовой категории принесли сборной Узбекистана 3 золотые и одну бронзовую награду.

2024-04-11T09:55+0500

2024-04-11T09:55+0500

2024-04-11T10:07+0500

узбекистан

таиланд

тяжелая атлетика

золото

бронза

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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Сборная Узбекистана по тяжелой атлетике завоевала свои первые медали на Кубке мира в Пхукете (Таиланд). Об этом сообщает пресс-служба НОК.В соревнованиях среди мужчин в весовой категории до 109 кг обладателями наград стали Акбар Джураев и Шарофиддин Амриддинов.Как отмечает пресс-служба Национального комитета, олимпийский чемпион Токио-2020 Джураев завоевал 3 золотые медали с результатом 189 кг в рывке, 227 кг - в толчке и 416 кг - по сумме двух упражнений. Другой тяжелоатлет Амриддинов завоевал бронзовую награду в рывке с результатом 170 кг. Вместе с тем, представительница сборной Узбекистана по тяжелой атлетике, чемпионка мира Турсуной Джабборова, выступавшая в весовой категории свыше 87 кг, не смогла завершить соревнования после поднятия 119 кг в рывке, добавили в пресс-службе Комитета.

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