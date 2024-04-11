https://uz.sputniknews.ru/20240411/v-tashkente-obsudili-metody-profilaktiki-raka-koji-i-kojnyx-zabolevaniy--podrobnosti--43386947.html
В Ташкенте обсудили методы профилактики рака кожи и кожных заболеваний — подробности
В Ташкенте обсудили методы профилактики рака кожи и кожных заболеваний — подробности
Sputnik Узбекистан
Круглый стол, посвященный ультразвуковым исследованиям кожи в дерматологии и косметологии, состоялся в Русском доме в Ташкенте.
2024-04-11T11:36+0500
2024-04-11T11:36+0500
2024-04-11T12:03+0500
россотрудничество в узбекистане
круглый стол
медицина
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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. В Ташкенте состоялся круглый стол с участием российских и узбекских специалистов, в ходе которого участники обсудили вопросы ультразвукового исследования кожи в дерматологии и косметологии, а также методы профилактики рака кожи и кожных заболеваний. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.На мероприятии выступил доктор медицинских наук, доцент Артур Безуглый. Он рассказал, что современные методы медицинской визуализации помогают за короткое время получать данные о локализации, характере и степени тяжести патологических процессов кожи.По мнению врача, информация медицинской визуализации, которая недоступна при физическом осмотре пациента, во многих случаях является решающей для определения диагноза.Он подчеркнул, что вмешательство может быть нежелательным при расположении патологических изменений на лице или открытых участках тела.Специалист отметил, что в республике только недавно начали заниматься изучением этого метода диагностики кожи. А первый аппарат ультразвуковой диагностики появился в Республиканском Специализированном научно-практическом медицинском центре дерматологии и венерологии.В ходе мероприятия отмечалось, что прием пациентов в центре планируют начать через 3 месяца.
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узбекистан россотрудничество круглый стол диагностика кожные заболевания
узбекистан россотрудничество круглый стол диагностика кожные заболевания
В Ташкенте обсудили методы профилактики рака кожи и кожных заболеваний — подробности
11:36 11.04.2024 (обновлено: 12:03 11.04.2024)
Круглый стол, посвященный ультразвуковым исследованиям кожи в дерматологии и косметологии, состоялся в Русском доме в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik.
В Ташкенте состоялся круглый стол с участием российских и узбекских специалистов, в ходе которого участники обсудили вопросы ультразвукового исследования кожи в дерматологии и косметологии, а также методы профилактики рака кожи и кожных заболеваний. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан
.
На мероприятии выступил доктор медицинских наук, доцент Артур Безуглый. Он рассказал, что современные методы медицинской визуализации помогают за короткое время получать данные о локализации, характере и степени тяжести патологических процессов кожи.
По мнению врача, информация медицинской визуализации, которая недоступна при физическом осмотре пациента, во многих случаях является решающей для определения диагноза.
"Основным методом оценки состояния кожи в норме и при патологии остается визуальный осмотр, а золотым стандартом диагностики - исследование тканей. Однако такая практика не всегда представляется возможной или желательной по разным показаниям. К тому же, между клиническим обследованием и гистологией до сих пор существует довольно широкий разрыв, и его можно значительно сократить за счет применения неинвазивных методов диагностики", — отметил Безуглов.
Он подчеркнул, что вмешательство может быть нежелательным при расположении патологических изменений на лице или открытых участках тела.
"У ультразвуковой диагностики кожи очень широкий спектр применения. Метод помогает специалистам быстро изучить структуру кожи и, исходя из результатов, разработать план лечения", — рассказал заместитель руководителя по науке Республиканского Специализированного научно-практического медицинского центра дерматологии и венерологии, Дилшод Джалилов.
Специалист отметил, что в республике только недавно начали заниматься изучением этого метода диагностики кожи. А первый аппарат ультразвуковой диагностики появился в Республиканском Специализированном научно-практическом медицинском центре дерматологии и венерологии.
"Сейчас мы тесно работаем с российским специалистом Артуром Безугловым. Мы перенимаем его опыт и обучаемся у него высокочастотному ультразвуковому сканированию кожи", - рассказал Джалилов.
В ходе мероприятия отмечалось, что прием пациентов в центре планируют начать через 3 месяца.