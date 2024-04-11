https://uz.sputniknews.ru/20240411/v-tashkente-obsudili-metody-profilaktiki-raka-koji-i-kojnyx-zabolevaniy--podrobnosti--43386947.html

В Ташкенте обсудили методы профилактики рака кожи и кожных заболеваний — подробности

В Ташкенте обсудили методы профилактики рака кожи и кожных заболеваний — подробности

Sputnik Узбекистан

Круглый стол, посвященный ультразвуковым исследованиям кожи в дерматологии и косметологии, состоялся в Русском доме в Ташкенте.

2024-04-11T11:36+0500

2024-04-11T11:36+0500

2024-04-11T12:03+0500

россотрудничество в узбекистане

круглый стол

медицина

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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. В Ташкенте состоялся круглый стол с участием российских и узбекских специалистов, в ходе которого участники обсудили вопросы ультразвукового исследования кожи в дерматологии и косметологии, а также методы профилактики рака кожи и кожных заболеваний. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.На мероприятии выступил доктор медицинских наук, доцент Артур Безуглый. Он рассказал, что современные методы медицинской визуализации помогают за короткое время получать данные о локализации, характере и степени тяжести патологических процессов кожи.По мнению врача, информация медицинской визуализации, которая недоступна при физическом осмотре пациента, во многих случаях является решающей для определения диагноза.Он подчеркнул, что вмешательство может быть нежелательным при расположении патологических изменений на лице или открытых участках тела.Специалист отметил, что в республике только недавно начали заниматься изучением этого метода диагностики кожи. А первый аппарат ультразвуковой диагностики появился в Республиканском Специализированном научно-практическом медицинском центре дерматологии и венерологии.В ходе мероприятия отмечалось, что прием пациентов в центре планируют начать через 3 месяца.

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