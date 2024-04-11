https://uz.sputniknews.ru/20240411/v-tashkente-startoval-kubok-azii-po-dzyudo-sredi-yuniorov-i-molodeji-43391916.html
В Ташкенте стартовал Кубок Азии по дзюдо среди юниоров и молодежи
В Ташкенте стартовал Кубок Азии по дзюдо среди юниоров и молодежи
Sputnik Узбекистан
В соревнованиях примут участие около 800 дзюдоистов из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
2024-04-11T16:27+0500
2024-04-11T16:27+0500
2024-04-11T17:44+0500
ташкент
дзюдо
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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Сегодня в спортивном комплексе "Универсал" в Ташкенте стартовал Открытый Кубок Азии по дзюдо среди юниоров и молодежи. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РУз.В данных состязаниях помимо спортсменов страны, за победу борются также дзюдоисты из соседних Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Всего в данных соревнованиях примут участие около 800 борцов.Традиционный международный турнир посвящен памяти Учкуна Муродова и проводится в Узбекистане уже несколько лет.Прямую трансляцию поединков Открытого Кубка Азии можно посмотреть в Youtube.
ташкент
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ташкент кубок азии по дзюдо юниоры молодежь
ташкент кубок азии по дзюдо юниоры молодежь
В Ташкенте стартовал Кубок Азии по дзюдо среди юниоров и молодежи
16:27 11.04.2024 (обновлено: 17:44 11.04.2024)
В соревнованиях примут участие около 800 дзюдоистов из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik.
Сегодня в спортивном комплексе "Универсал" в Ташкенте стартовал Открытый Кубок Азии по дзюдо среди юниоров и молодежи. Об этом сообщает
пресс-служба министерства спорта РУз.
“Соревнования будут проходить 11-14 апреля во дворце спорта "Универсал". В первые два дня определятся победители и призеры среди юниоров, а в последующие дни на татами выйдут участники среди молодежи”, — говорится в сообщении.
В данных состязаниях помимо спортсменов страны, за победу борются также дзюдоисты из соседних Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Всего в данных соревнованиях примут участие около 800 борцов.
Традиционный международный турнир посвящен памяти Учкуна Муродова и проводится в Узбекистане уже несколько лет.
Прямую трансляцию поединков Открытого Кубка Азии можно посмотреть в Youtube
.