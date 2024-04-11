https://uz.sputniknews.ru/20240411/v-tashkente-startoval-kubok-azii-po-dzyudo-sredi-yuniorov-i-molodeji-43391916.html

В Ташкенте стартовал Кубок Азии по дзюдо среди юниоров и молодежи

В Ташкенте стартовал Кубок Азии по дзюдо среди юниоров и молодежи

Sputnik Узбекистан

В соревнованиях примут участие около 800 дзюдоистов из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

2024-04-11T16:27+0500

2024-04-11T16:27+0500

2024-04-11T17:44+0500

ташкент

дзюдо

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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Сегодня в спортивном комплексе "Универсал" в Ташкенте стартовал Открытый Кубок Азии по дзюдо среди юниоров и молодежи. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РУз.В данных состязаниях помимо спортсменов страны, за победу борются также дзюдоисты из соседних Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Всего в данных соревнованиях примут участие около 800 борцов.Традиционный международный турнир посвящен памяти Учкуна Муродова и проводится в Узбекистане уже несколько лет.Прямую трансляцию поединков Открытого Кубка Азии можно посмотреть в Youtube.

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