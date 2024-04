https://uz.sputniknews.ru/20240412/bolezn-djeyson-born-sru-prestupleniye-43401480.html

"Болезнь Джейсона Борна": ЦРУ "не помнит" своих преступлений

Возбуждение Следственным комитетом РФ уголовного дела о финансировании украинского терроризма высшими чиновниками США и НАТО вызвало болезненную реакцию в Вашингтоне

До недавнего времени Белый дом, Пентагон, ЦРУ считали себя "священными коровами", которые могут безнаказанно творить любое зло на всей планете. Время самопровозглашенной "исключительности" прошло, близится час расплаты за преступления.Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан 9 апреля назвал "нонсенсом" уголовное дело, возбужденное в этот же день СК России по факту финансирования терроризма "высшими должностными лицами США и других стран НАТО". Следственный комитет установил: через действующую на Украине нефтегазовую компанию Burisma Holdings на протяжении последних лет финансировались теракты в России и за ее пределами. Следствие во взаимодействии со спецслужбами и финансовой разведкой проверяет источники поступления, и движение денег – миллионов долларов США, причастность органов власти, общественных и коммерческих организаций стран Запада.Уголовное дело обещает потрясти основы "западной демократии" – Белый дом, Пентагон, ЦРУ и другие диверсионно-разведывательные структуры НАТО. Между тем, экс-сотрудник разведки США Джон Кириаку 10 апреля подтвердил участие ЦРУ в подрыве "Северных потоков", хотя в этом Вашингтон никогда не признается. На Западе все знают о причастности США, однако теракт замалчивают. Дания и Швеция не видят оснований для уголовного дела, и уже прекратили расследование взрывов.Известно, что украинскими диверсионно-разведывательными группами на территории РФ управляет ЦРУ. Газета The New York Times на пороге весны сообщила, что ЦРУ для борьбы с Россией 10 лет готовило диверсантов и агентов украинских спецслужб, создало целую сеть из 12 секретных разведывательных баз на Украине – вблизи российских границ. Эти субъекты и объекты действовали в интересах США, полностью финансировались из бюджета ЦРУ.Газета The Washington Post подтвердила: "Украинские шпионы с глубокими связями в ЦРУ ведут теневую войну против России". За время СВО директор ЦРУ Уильям Бернс десять раз тайно посетил Киев. И сегодня в зоне спецоперации "ЦРУ и другие американские спецслужбы предоставляют разведданные для нанесения ракетных ударов по целям, отслеживают передвижения российских войск и помогают поддерживать работу агентурных сетей".Американцы использовали Украину по полной, за минувшее десятилетие "ЦРУ помогло подготовить новое поколение украинских шпионов, которые действуют в России, в Европе, на Кубе и в других местах, где велико присутствие и влияние Москвы"."Бесславные ублюдки" по-украинскиСпециалисты ЦРУ начали военно-политическое форматирование Украины в начале XXI века, потратили десятки миллионов долларов. В феврале мы детально рассматривали скрытые механизмы госпереворота 2014 года. ЦРУ не просто создало сеть своих разведцентров на украинской территории – американские специалисты непосредственно помогали ГУР и СБУ в проведении резонансных терактов в России.Воспитанник ЦРУ и будущий начальник ГУР Кирилл Буданов пытался устраивать диверсии в российском Крыму задолго до начала СВО. Дерзкий ночной рейд (в Армянск) украинских "коммандос" на надувных катерах в 2016 году закончился катастрофически – после встречи с российским спецназом до своего берега доплыли (вручную) не все. Подполковнику Буданову тогда повезло, но "Белый дом Обамы был в ярости, и провал стоил должности начальнику ГУР Валерию Кондратюку. Который посмел возразить разгневанным американским кураторам: "Это наша страна". Поразительная политическая наивность.Российская ФСБ считает Буданова организатором теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года. Имеется информация о причастности Буданова ко второй атаке на мост 17 июля 2023 года. Правда, во втором случае ответственность взяла на себя СБУ, но и эта украинская служба – продукт многолетней "селекции" американского ЦРУ.Бандеровские убийцы Арсен Павлов (Моторола) и Михаил Толстых (Гиви) в Донбассе также были подготовлены в ЦРУ. Разумеется, мы наблюдаем не равноправную интеграцию, а лишь циничное использование (уничтожение) украинских ресурсов в качестве инструмента для достижения тактических и стратегических целей США. Надо иметь ввиду формулу первого директора ЦРУ Алана Даллеса: "Существуют разведки дружественных государств, но не существует дружественных разведок". Борьба с Россией, которая американцам представляется "хронической угрозой" миру, для Украины – путь в один конец. Обратной дороги нет. И постоянное присутствие сотрудников разведслужб США на Украине – форма контроля за деятельностью киевского режима и расходом средств, включая вооружение и боеприпасы, живую силу украинской армии. При необходимости американцы оперативно сменят неугодное украинское руководство, и умертвят население.Запад пытается компенсировать огромные потери ВСУ, опустевшие арсеналы НАТО, и угрозу стратегического поражения на Украине в целом активизацией диверсионной войны на территории РФ. Однако российский президент Владимир Путин неслучайно напомнил "исключительным" об эффекте бумеранга. Боевые действия в формате СВО будут продолжаться до полной демилитаризации и денацификации Украины. География принуждения к миру может оказаться шире. Лицемерное дистанцирование ЦРУ от "грязных" методов работы ГУР и СБУ сути происходящего не меняет. Следственный комитет и спецслужбы РФ поименно определят состав участников преступлений террористического характера. Далее: "Каждой сестре – по серьге", российское возмездие неизбежно и неотвратимо.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

