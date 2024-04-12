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https://uz.sputniknews.ru/20240412/den-kosmonavtiki-foto-kosmos-43336712.html
Гагарин, Джанибеков, снимки с МКС — 16 космических фото
Гагарин, Джанибеков, снимки с МКС — 16 космических фото
Sputnik Узбекистан
12 апреля отмечают День космонавтики. В этот день в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос
2024-04-12T12:27+0500
2024-04-12T12:27+0500
фото
день космонавтики
юрий гагарин
владимир джанибеков
космос
фотолента
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Сегодня поздравления принимают все, кто так или иначе связан с космосом — космонавты, инженеры, ученые, техники и другие специалисты. К этой дате Sputnik Узбекистан подготовил подборку впечатляющих фотографий визита Юрия Гагарина в Ташкент, чаепития членов экипажа космического корабля "Союз-29" в Фергане и многих других.
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гагарин джанибеков снимки мкс фото 12 апреля день космонавтики 1961 год советский космонавт юрий гагарин первый полет история человечество космос
гагарин джанибеков снимки мкс фото 12 апреля день космонавтики 1961 год советский космонавт юрий гагарин первый полет история человечество космос

Гагарин, Джанибеков, снимки с МКС — 16 космических фото

12:27 12.04.2024
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12 апреля отмечают День космонавтики. В этот день в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос.
Сегодня поздравления принимают все, кто так или иначе связан с космосом — космонавты, инженеры, ученые, техники и другие специалисты. К этой дате Sputnik Узбекистан подготовил подборку впечатляющих фотографий визита Юрия Гагарина в Ташкент, чаепития членов экипажа космического корабля "Союз-29" в Фергане и многих других.
© Sputnik / S. Preobrazhenskiy

Девочка гладит советских собак-космонавтов Белку и Стрелку, 1960 год

Девочка гладит советских собак-космонавтов Белку и Стрелку, 1960 год - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / S. Preobrazhenskiy

Девочка гладит советских собак-космонавтов Белку и Стрелку, 1960 год

© Из архива Георгия Димова

Космонавт Юрий Гагарин в Ташкенте, 1961 год

Космонавт Юрий Гагарин в Ташкенте, 1961 год - Sputnik Узбекистан
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© Из архива Георгия Димова

Космонавт Юрий Гагарин в Ташкенте, 1961 год

© Из архива Георгия Димова

Космонавт Юрий Гагарин в Ташкенте, 1961 год

Космонавт Юрий Гагарин в Ташкенте, 1961 год - Sputnik Узбекистан
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© Из архива Георгия Димова

Космонавт Юрий Гагарин в Ташкенте, 1961 год

© Sputnik / Иосиф Будневич

Летчики-космонавты СССР Алексей Елисеев и Евгений Хрунов (справа налево) в национальной узбекской одежде, 1 марта 1969 год

Летчики-космонавты СССР Алексей Елисеев и Евгений Хрунов (справа налево) в национальной узбекской одежде, 1 марта 1969 год - Sputnik Узбекистан
4/16
© Sputnik / Иосиф Будневич

Летчики-космонавты СССР Алексей Елисеев и Евгений Хрунов (справа налево) в национальной узбекской одежде, 1 марта 1969 год

© Sputnik / Иосиф Будневич

Летчики-космонавты СССР Алексей Елисеев и Евгений Хрунов (справа налево) во время встречи с рабочими колхоза имени Ахунбабаева в рамках визита в Узбекскую ССР, 20 марта 1969 год

Летчики-космонавты СССР Алексей Елисеев и Евгений Хрунов (справа налево) во время встречи с рабочими колхоза имени Ахунбабаева в рамках визита в Узбекскую ССР, 20 марта 1969 год - Sputnik Узбекистан
5/16
© Sputnik / Иосиф Будневич

Летчики-космонавты СССР Алексей Елисеев и Евгений Хрунов (справа налево) во время встречи с рабочими колхоза имени Ахунбабаева в рамках визита в Узбекскую ССР, 20 марта 1969 год

© Sputnik / Александр Моклецов

Члены экипажа космического корабля "Союз-29", летчики-космонавты СССР, Герои Советского Союза А. Иванченков (слева) и В. Коваленок (справа) в гостях у ферганского садовника С. Раджапова (2 справа) за традиционным чаепитием, 15 июня 1978 года

Члены экипажа космического корабля &quot;Союз-29&quot;, летчики-космонавты СССР, Герои Советского Союза А. Иванченков (слева) и В. Коваленок (справа) в гостях у ферганского садовника С. Раджапова (2 справа) за традиционным чаепитием, 15 июня 1978 года - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Александр Моклецов

Члены экипажа космического корабля "Союз-29", летчики-космонавты СССР, Герои Советского Союза А. Иванченков (слева) и В. Коваленок (справа) в гостях у ферганского садовника С. Раджапова (2 справа) за традиционным чаепитием, 15 июня 1978 года

© Посольство России в Узбекистане

12 апреля узбекистанцы чтят не только подвиг Гагарина, но и вспоминают своих земляков — покорителей космоса Владимира Джанибекова, самого опытного советского космонавта, совершившего 5 полетов в качестве командира корабля, и Салижана Шарипова, первым доставившего на орбиту флаг Узбекистана.

12 апреля узбекистанцы чтят не только подвиг Гагарина, но и вспоминают своих земляков — покорителей космоса Владимира Джанибекова, самого опытного советского космонавта, совершившего 5 полетов в качестве командира корабля, и Салижана Шарипова, первым доставившего на орбиту флаг Узбекистана. - Sputnik Узбекистан
7/16
© Посольство России в Узбекистане

12 апреля узбекистанцы чтят не только подвиг Гагарина, но и вспоминают своих земляков — покорителей космоса Владимира Джанибекова, самого опытного советского космонавта, совершившего 5 полетов в качестве командира корабля, и Салижана Шарипова, первым доставившего на орбиту флаг Узбекистана.

© Посольство России в Узбекистане

После второго полета в космос и присвоения Владимиру Джанибекову звания дважды героя Советского Союза в Ташкенте в 1984 г. установили его бюст в рамках единой композиции "Космос" работы скульптора Я. Шапиро и архитекторов Ю. Мирошниченко, Р. Салимова.

После второго полета в космос и присвоения Владимиру Джанибекову звания дважды героя Советского Союза в Ташкенте в 1984 г. установили его бюст в рамках единой композиции &quot;Космос&quot; работы скульптора Я. Шапиро и архитекторов Ю. Мирошниченко, Р. Салимова. - Sputnik Узбекистан
8/16
© Посольство России в Узбекистане

После второго полета в космос и присвоения Владимиру Джанибекову звания дважды героя Советского Союза в Ташкенте в 1984 г. установили его бюст в рамках единой композиции "Космос" работы скульптора Я. Шапиро и архитекторов Ю. Мирошниченко, Р. Салимова.

© Sputnik / Виктор Чернов

Памятник Владимиру Джанибекову. Скульптор Яков Шапиро. Скульптурная композиция "Космос" в центре Ташкента, метро "Космонавтов".

Памятник Владимиру Джанибекову. Скульптор Яков Шапиро. Скульптурная композиция &quot;Космос&quot; в центре Ташкента, метро &quot;Космонавтов&quot;. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Виктор Чернов

Памятник Владимиру Джанибекову. Скульптор Яков Шапиро. Скульптурная композиция "Космос" в центре Ташкента, метро "Космонавтов".

© Sputnik / М. ВольфковичФотоснимок земной поверхности в районе Памиро-Алай Узбекской ССР с борта космического корабля "Союз-22", сделанный командиром, летчиком-космонавтом СССР Валерием Быковским и бортинженером Владимиром Аксеновым (полет с 15-23 сентября 1976 года).
Фотоснимок земной поверхности в районе Памиро-Алай Узбекской - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / М. Вольфкович
Фотоснимок земной поверхности в районе Памиро-Алай Узбекской ССР с борта космического корабля "Союз-22", сделанный командиром, летчиком-космонавтом СССР Валерием Быковским и бортинженером Владимиром Аксеновым (полет с 15-23 сентября 1976 года).
© Фото sergeyiss / Instagram

Снимок Ташкента, сделанный российским космонавтом-испытателем Сергеем Рязанским с борта Международной космической станции, где он находился с очередной миссией, 2017 год

Снимок Ташкента, сделанный российским космонавтом-испытателем Сергеем Рязанским с борта Международной космической станции, где он находился с очередной миссией, 2017 год - Sputnik Узбекистан
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© Фото sergeyiss / Instagram

Снимок Ташкента, сделанный российским космонавтом-испытателем Сергеем Рязанским с борта Международной космической станции, где он находился с очередной миссией, 2017 год

© Sputnik / Актан Темирканов

Станция Ташкентского метрополитена "Космонавтлар" ("Космонавтов"). Открыта 8 декабря 1984 года в составе первого участка Узбекистанской линии : "Алишера Навои" — "Ташкент". Расположена между станциями : "Узбекистанская" и "Айбек". Станция украшена голубыми керамическими медальонами с изображениями Улугбека, Икара, Валентины Терешковой, Юрия Гагарина, Владислава Волкова и Владимира Джанибекова.

Станция Ташкентского метрополитена &quot;Космонавтлар&quot; (&quot;Космонавтов&quot;). Открыта 8 декабря 1984 года в составе первого участка Узбекистанской линии : &quot;Алишера Навои&quot; — &quot;Ташкент&quot;. Расположена между станциями : &quot;Узбекистанская&quot; и &quot;Айбек&quot;. Станция украшена голубыми керамическими медальонами с изображениями Улугбека, Икара, Валентины Терешковой, Юрия Гагарина, Владислава Волкова и Владимира Джанибекова. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Актан Темирканов

Станция Ташкентского метрополитена "Космонавтлар" ("Космонавтов"). Открыта 8 декабря 1984 года в составе первого участка Узбекистанской линии : "Алишера Навои" — "Ташкент". Расположена между станциями : "Узбекистанская" и "Айбек". Станция украшена голубыми керамическими медальонами с изображениями Улугбека, Икара, Валентины Терешковой, Юрия Гагарина, Владислава Волкова и Владимира Джанибекова.

© Sputnik/Рамиз Бахтияров

Музей космонавтики в городе Гагарин, Узбекистан

Музей космонавтики в городе Гагарин, Узбекистан - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik/Рамиз Бахтияров

Музей космонавтики в городе Гагарин, Узбекистан

© Sputnik/Рамиз Бахтияров

Стела на въезде в город Гагарин, Узбекистан

Стела на въезде в город Гагарин, Узбекистан - Sputnik Узбекистан
14/16
© Sputnik/Рамиз Бахтияров

Стела на въезде в город Гагарин, Узбекистан

© Sputnik/Рамиз Бахтияров

Памятник Юрию Гагарину в городе Гагарин Джизакской области (Узбекистан)

Памятник Юрию Гагарину в городе Гагарин Джизакской области (Узбекистан) - Sputnik Узбекистан
15/16
© Sputnik/Рамиз Бахтияров

Памятник Юрию Гагарину в городе Гагарин Джизакской области (Узбекистан)

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Памятник Юрию Гагарину в Чиланзарском районе Ташкента

Памятник Юрию Гагарину в Чиланзарском районе Ташкента - Sputnik Узбекистан
16/16
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Памятник Юрию Гагарину в Чиланзарском районе Ташкента

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