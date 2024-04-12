https://uz.sputniknews.ru/20240412/den-kosmonavtiki-foto-kosmos-43336712.html

Гагарин, Джанибеков, снимки с МКС — 16 космических фото

Гагарин, Джанибеков, снимки с МКС — 16 космических фото

Sputnik Узбекистан

12 апреля отмечают День космонавтики. В этот день в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос

2024-04-12T12:27+0500

2024-04-12T12:27+0500

2024-04-12T12:27+0500

фото

день космонавтики

юрий гагарин

владимир джанибеков

космос

фотолента

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Сегодня поздравления принимают все, кто так или иначе связан с космосом — космонавты, инженеры, ученые, техники и другие специалисты. К этой дате Sputnik Узбекистан подготовил подборку впечатляющих фотографий визита Юрия Гагарина в Ташкент, чаепития членов экипажа космического корабля "Союз-29" в Фергане и многих других.

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