Гагарин, Джанибеков, снимки с МКС — 16 космических фото
Девочка гладит советских собак-космонавтов Белку и Стрелку, 1960 год
Девочка гладит советских собак-космонавтов Белку и Стрелку, 1960 год
Космонавт Юрий Гагарин в Ташкенте, 1961 год
Космонавт Юрий Гагарин в Ташкенте, 1961 год
Космонавт Юрий Гагарин в Ташкенте, 1961 год
Космонавт Юрий Гагарин в Ташкенте, 1961 год
Летчики-космонавты СССР Алексей Елисеев и Евгений Хрунов (справа налево) в национальной узбекской одежде, 1 марта 1969 год
Летчики-космонавты СССР Алексей Елисеев и Евгений Хрунов (справа налево) в национальной узбекской одежде, 1 марта 1969 год
Летчики-космонавты СССР Алексей Елисеев и Евгений Хрунов (справа налево) во время встречи с рабочими колхоза имени Ахунбабаева в рамках визита в Узбекскую ССР, 20 марта 1969 год
Летчики-космонавты СССР Алексей Елисеев и Евгений Хрунов (справа налево) во время встречи с рабочими колхоза имени Ахунбабаева в рамках визита в Узбекскую ССР, 20 марта 1969 год
Члены экипажа космического корабля "Союз-29", летчики-космонавты СССР, Герои Советского Союза А. Иванченков (слева) и В. Коваленок (справа) в гостях у ферганского садовника С. Раджапова (2 справа) за традиционным чаепитием, 15 июня 1978 года
Члены экипажа космического корабля "Союз-29", летчики-космонавты СССР, Герои Советского Союза А. Иванченков (слева) и В. Коваленок (справа) в гостях у ферганского садовника С. Раджапова (2 справа) за традиционным чаепитием, 15 июня 1978 года
12 апреля узбекистанцы чтят не только подвиг Гагарина, но и вспоминают своих земляков — покорителей космоса Владимира Джанибекова, самого опытного советского космонавта, совершившего 5 полетов в качестве командира корабля, и Салижана Шарипова, первым доставившего на орбиту флаг Узбекистана.
12 апреля узбекистанцы чтят не только подвиг Гагарина, но и вспоминают своих земляков — покорителей космоса Владимира Джанибекова, самого опытного советского космонавта, совершившего 5 полетов в качестве командира корабля, и Салижана Шарипова, первым доставившего на орбиту флаг Узбекистана.
После второго полета в космос и присвоения Владимиру Джанибекову звания дважды героя Советского Союза в Ташкенте в 1984 г. установили его бюст в рамках единой композиции "Космос" работы скульптора Я. Шапиро и архитекторов Ю. Мирошниченко, Р. Салимова.
После второго полета в космос и присвоения Владимиру Джанибекову звания дважды героя Советского Союза в Ташкенте в 1984 г. установили его бюст в рамках единой композиции "Космос" работы скульптора Я. Шапиро и архитекторов Ю. Мирошниченко, Р. Салимова.
Памятник Владимиру Джанибекову. Скульптор Яков Шапиро. Скульптурная композиция "Космос" в центре Ташкента, метро "Космонавтов".
Памятник Владимиру Джанибекову. Скульптор Яков Шапиро. Скульптурная композиция "Космос" в центре Ташкента, метро "Космонавтов".
Снимок Ташкента, сделанный российским космонавтом-испытателем Сергеем Рязанским с борта Международной космической станции, где он находился с очередной миссией, 2017 год
Снимок Ташкента, сделанный российским космонавтом-испытателем Сергеем Рязанским с борта Международной космической станции, где он находился с очередной миссией, 2017 год
Станция Ташкентского метрополитена "Космонавтлар" ("Космонавтов"). Открыта 8 декабря 1984 года в составе первого участка Узбекистанской линии : "Алишера Навои" — "Ташкент". Расположена между станциями : "Узбекистанская" и "Айбек". Станция украшена голубыми керамическими медальонами с изображениями Улугбека, Икара, Валентины Терешковой, Юрия Гагарина, Владислава Волкова и Владимира Джанибекова.
Станция Ташкентского метрополитена "Космонавтлар" ("Космонавтов"). Открыта 8 декабря 1984 года в составе первого участка Узбекистанской линии : "Алишера Навои" — "Ташкент". Расположена между станциями : "Узбекистанская" и "Айбек". Станция украшена голубыми керамическими медальонами с изображениями Улугбека, Икара, Валентины Терешковой, Юрия Гагарина, Владислава Волкова и Владимира Джанибекова.
Музей космонавтики в городе Гагарин, Узбекистан
Музей космонавтики в городе Гагарин, Узбекистан
Стела на въезде в город Гагарин, Узбекистан
Стела на въезде в город Гагарин, Узбекистан
Памятник Юрию Гагарину в городе Гагарин Джизакской области (Узбекистан)
Памятник Юрию Гагарину в городе Гагарин Джизакской области (Узбекистан)
Памятник Юрию Гагарину в Чиланзарском районе Ташкента
Памятник Юрию Гагарину в Чиланзарском районе Ташкента