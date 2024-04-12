Притчин: Узбекистан делает упор на "зеленую" энергетику

"К 2030 году, согласно оценкам узбекских энергетиков, только потребление должно вырасти в два раза — до 120 ГВт в год. Это означает, что только по умеренному нейтральному сценарию, который не предполагает серьезного экономического роста, нужно как минимум столько же ввести генерации. И опять же, если мы будем отталкиваться от той же стратегии, то в ней в первую очередь упор делается на "зеленую" энергетику. И это на самом деле, на мой субъективный взгляд, возможно, не самое стратегически верное направление", — говорит эксперт.