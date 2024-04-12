Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240412/pritchin-uzbekistan-zelenaya-energetika-43402805.html
Притчин: Узбекистан делает упор на "зеленую" энергетику
Притчин: Узбекистан делает упор на "зеленую" энергетику
Sputnik Узбекистан
И это, по мнению заведующего сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова Станислава Притчина, не совсем стратегически верное направление
2024-04-12T15:43+0500
2024-04-12T15:43+0500
узбекистан
пресс-центр
станислав притчин
энергетика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/0c/43402190_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8fc50d48d2c360770549eb23d5e283a1.jpg
О том, к каким проблемам, по мнению специалиста, может привести упор на "зеленую" энергетику, смотрите в видео Sputnik Узбекистан.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/0c/43402190_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6167f418b2c1fd7d1cbd0e26ccd922ff.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
станислав притчин узбекистан упор зеленая энергетика мнение заведующий сектор центральная азия имэмо ран примаков стратегия направление
станислав притчин узбекистан упор зеленая энергетика мнение заведующий сектор центральная азия имэмо ран примаков стратегия направление

Притчин: Узбекистан делает упор на "зеленую" энергетику

15:43 12.04.2024
© Sputnik
Подписаться
Эксклюзив
И это, по мнению заведующего сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова Станислава Притчина, не совсем стратегически верное направление.
"К 2030 году, согласно оценкам узбекских энергетиков, только потребление должно вырасти в два раза — до 120 ГВт в год. Это означает, что только по умеренному нейтральному сценарию, который не предполагает серьезного экономического роста, нужно как минимум столько же ввести генерации. И опять же, если мы будем отталкиваться от той же стратегии, то в ней в первую очередь упор делается на "зеленую" энергетику. И это на самом деле, на мой субъективный взгляд, возможно, не самое стратегически верное направление", — говорит эксперт.
О том, к каким проблемам, по мнению специалиста, может привести упор на "зеленую" энергетику, смотрите в видео Sputnik Узбекистан.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0