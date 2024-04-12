https://uz.sputniknews.ru/20240412/smid-sng-zayavleniye-bezopasnost-rabota-jurnalist-43403976.html
СМИД СНГ принял заявление об обеспечении безопасных условий для журналистов
СМИД СНГ принял заявление об обеспечении безопасных условий для журналистов
Sputnik Узбекистан
Как отмечается в документе, право на свободу мнения, его выражение и доступ к открытой информации являются важнейшими составляющими современного общества
2024-04-12T17:18+0500
2024-04-12T17:18+0500
2024-04-12T17:27+0500
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минск
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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Совет министров иностранных дел стран СНГ в пятницу на заседании в Минске принял совместное заявление об обеспечении безопасных условий профессиональной деятельности журналистов и недопущении ущемления их прав, сообщает РИА Новости. Кроме того, принято заявление министров иностранных дел государств-участников СНГ в связи с 30-летием предоставления Содружеству статуса наблюдателя при Генеральной ассамблее ООН. Участники заседания одобрили для последующего рассмотрения главами государств решение об учреждении единой юбилейной медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", а также проект конвенции о правовом статусе делегаций, направляемых в государства-участники Содружества. Спортивной столицей СНГ в 2025 году объявили азербайджанский город Гянджа.Стороны также определились с базовыми организациями государств-участников СНГ в области исследования проблем обеспечения военной безопасности, в области университетского спорта, в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для судебных систем.Помимо этого, рассмотрели ход выполнения плана многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ и программы действий активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами.
минск
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смид снг заявление безопасные условия работа журналист документ право свобода мнение выражение доступ информация общество
смид снг заявление безопасные условия работа журналист документ право свобода мнение выражение доступ информация общество
СМИД СНГ принял заявление об обеспечении безопасных условий для журналистов
17:18 12.04.2024 (обновлено: 17:27 12.04.2024)
Как отмечается в документе, право на свободу мнения, его выражение и доступ к открытой информации являются важнейшими составляющими современного общества, гарантированными основополагающими международными документами в области прав человека.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Совет министров иностранных дел стран СНГ в пятницу на заседании в Минске принял совместное заявление об обеспечении безопасных условий профессиональной деятельности журналистов и недопущении ущемления их прав, сообщает РИА Новости.
Кроме того, принято заявление министров иностранных дел государств-участников СНГ в связи с 30-летием предоставления Содружеству статуса наблюдателя при Генеральной ассамблее ООН.
Участники заседания одобрили для последующего рассмотрения главами государств решение об учреждении единой юбилейной медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", а также проект конвенции о правовом статусе делегаций, направляемых в государства-участники Содружества.
Спортивной столицей СНГ в 2025 году объявили азербайджанский город Гянджа.
"На заседании принято решение об объявлении спортивной столицей Содружества в 2025 году города Гянджа в Азербайджане, в 2026 году — казахстанской Алма-Аты", — говорится в сообщении.
Стороны также определились с базовыми организациями государств-участников СНГ в области исследования проблем обеспечения военной безопасности, в области университетского спорта, в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для судебных систем.
Помимо этого, рассмотрели ход выполнения плана многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ и программы действий активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами.