https://uz.sputniknews.ru/20240412/smid-sng-zayavleniye-bezopasnost-rabota-jurnalist-43403976.html

СМИД СНГ принял заявление об обеспечении безопасных условий для журналистов

СМИД СНГ принял заявление об обеспечении безопасных условий для журналистов

Sputnik Узбекистан

Как отмечается в документе, право на свободу мнения, его выражение и доступ к открытой информации являются важнейшими составляющими современного общества

2024-04-12T17:18+0500

2024-04-12T17:18+0500

2024-04-12T17:27+0500

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заседание

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минск

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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Совет министров иностранных дел стран СНГ в пятницу на заседании в Минске принял совместное заявление об обеспечении безопасных условий профессиональной деятельности журналистов и недопущении ущемления их прав, сообщает РИА Новости. Кроме того, принято заявление министров иностранных дел государств-участников СНГ в связи с 30-летием предоставления Содружеству статуса наблюдателя при Генеральной ассамблее ООН. Участники заседания одобрили для последующего рассмотрения главами государств решение об учреждении единой юбилейной медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", а также проект конвенции о правовом статусе делегаций, направляемых в государства-участники Содружества. Спортивной столицей СНГ в 2025 году объявили азербайджанский город Гянджа.Стороны также определились с базовыми организациями государств-участников СНГ в области исследования проблем обеспечения военной безопасности, в области университетского спорта, в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для судебных систем.Помимо этого, рассмотрели ход выполнения плана многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ и программы действий активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами.

минск

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