https://uz.sputniknews.ru/20240412/tashkent-vstrecha-mid-sentralnaya-aziya-persidskiy-zaliv-43397721.html

В Ташкенте пройдет вторая встреча глав МИД ЦА и арабских государств Залива

В Ташкенте пройдет вторая встреча глав МИД ЦА и арабских государств Залива

Sputnik Узбекистан

Ожидается, что в ней примут участие делегации из стран Центральной Азии – Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, стран-членов Совета – Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии

2024-04-12T11:15+0500

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ташкент

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страны

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страны персидского залива

делегация

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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Ташкенте 15 апреля 2024 года состоится вторая встреча министров иностранных дел Стратегического диалога "Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива", сообщает МИД РУз.На встрече планируется рассмотреть ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках первого саммита глав государств Центральной Азии и Совета сотрудничества арабских государств Залива, состоявшегося 19 июля 2023 года в Джидде.Участники также обсудят развитие сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной областях, а также в сфере безопасности и охраны окружающей среды.По итогам мероприятия планируют принять совместное заявление.

ташкент

страны

страны персидского залива

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