https://uz.sputniknews.ru/20240412/tashkent-vstrecha-mid-sentralnaya-aziya-persidskiy-zaliv-43397721.html
В Ташкенте пройдет вторая встреча глав МИД ЦА и арабских государств Залива
В Ташкенте пройдет вторая встреча глав МИД ЦА и арабских государств Залива
Sputnik Узбекистан
Ожидается, что в ней примут участие делегации из стран Центральной Азии – Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, стран-членов Совета – Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии
2024-04-12T11:15+0500
2024-04-12T11:15+0500
2024-04-12T11:15+0500
ташкент
встреча
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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Ташкенте 15 апреля 2024 года состоится вторая встреча министров иностранных дел Стратегического диалога "Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива", сообщает МИД РУз.На встрече планируется рассмотреть ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках первого саммита глав государств Центральной Азии и Совета сотрудничества арабских государств Залива, состоявшегося 19 июля 2023 года в Джидде.Участники также обсудят развитие сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной областях, а также в сфере безопасности и охраны окружающей среды.По итогам мероприятия планируют принять совместное заявление.
ташкент
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ташкенте встреча мид ца арабские государства залив делегация центральная азия узбекистан казахстан кыргызстан таджикистан туркменистан совет бахрейн катар кувейт оаэ оман саудовская аравия
ташкенте встреча мид ца арабские государства залив делегация центральная азия узбекистан казахстан кыргызстан таджикистан туркменистан совет бахрейн катар кувейт оаэ оман саудовская аравия
В Ташкенте пройдет вторая встреча глав МИД ЦА и арабских государств Залива
Ожидается, что в ней примут участие делегации из стран Центральной Азии – Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Залива – Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik.
В Ташкенте 15 апреля 2024 года состоится вторая встреча министров иностранных дел Стратегического диалога "Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива", сообщает МИД РУз
.
На встрече планируется рассмотреть ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках первого саммита глав государств Центральной Азии и Совета сотрудничества арабских государств Залива, состоявшегося 19 июля 2023 года в Джидде.
Участники также обсудят развитие сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной областях, а также в сфере безопасности и охраны окружающей среды.
"Состоится также обмен мнениями по подготовке к следующему Саммиту в формате "Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива" в Самарканде в 2025 году", — говорится в сообщении.
По итогам мероприятия планируют принять совместное заявление.