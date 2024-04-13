https://uz.sputniknews.ru/20240413/borba-uzbekistan-medali-chempionat-azii-43410221.html
Борцы Узбекистана завоевали медали на чемпионате Азии
Борцы Узбекистана завоевали медали на чемпионате Азии
Sputnik Узбекистан
Авторами наград стали Шерзод Поёнов, Джавраил Шапиев и Асомиддин Хасанов
2024-04-13T13:18+0500
2024-04-13T13:18+0500
2024-04-13T13:18+0500
спорт
борьба
вольная борьба
спортивная борьба
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узбекистан
чемпионат
чемпионат азии
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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Представители сборной Узбекистана по вольной борьбе завоевали две серебрянные и одну бронзовую медали на чемпионате Азии, проходящем в Кыргызстане, сообщает НОК. В борьбе за чемпионский титул Шерзод Поёнов (до 92 кг) уступил иранцу Амирхоссайну Ферузпуру и занял второе место.Ранее серебро завоевал Джавраил Шапиев, выступавший в весовой категории до 86 кг. В финале он уступил казахстанцу Азамату Даулатбекову и завершил континентальное первенство также на втором месте.Бронзу сборной Узбекистана принес Асомиддин Хасанов. В борьбе за третье место он победил казахстанца Азамата Омуржанова. Сегодня в рамках чемпионата Азии в Кыргызстане по спортивной борьбе начнутся состязания среди женщин. На ковер выйдут спортсменки в 5 весовых категориях. Представительницы Узбекистана выступят против следующих соперниц:
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борцы узбекистан медали чемпионат азии автор награда шерзод поёнов джавраил шапиев асомиддин хасанов
борцы узбекистан медали чемпионат азии автор награда шерзод поёнов джавраил шапиев асомиддин хасанов
Борцы Узбекистана завоевали медали на чемпионате Азии
Авторами наград стали Шерзод Поёнов, Джавраил Шапиев и Асомиддин Хасанов.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik.
Представители сборной Узбекистана по вольной борьбе завоевали две серебрянные и одну бронзовую медали на чемпионате Азии, проходящем в Кыргызстане, сообщает НОК
.
В борьбе за чемпионский титул Шерзод Поёнов (до 92 кг) уступил иранцу Амирхоссайну Ферузпуру и занял второе место.
Ранее серебро завоевал
Джавраил Шапиев, выступавший в весовой категории до 86 кг. В финале он уступил казахстанцу Азамату Даулатбекову и завершил континентальное первенство также на втором месте.
Бронзу сборной Узбекистана принес
Асомиддин Хасанов. В борьбе за третье место он победил казахстанца Азамата Омуржанова.
Сегодня в рамках чемпионата Азии в Кыргызстане по спортивной борьбе начнутся
состязания среди женщин. На ковер выйдут спортсменки в 5 весовых категориях.
Представительницы Узбекистана выступят против следующих соперниц:
-50 кг: Жасмина Иммаева – Ёнг Хванг (КНДР)
-55 кг: Мадина Усмонжонова – Дулгун Боролма (Монголия)
-59 кг: Дилфуза Аимбетова – Танчолпан Кибалбекова (Кыргызстан)
-68 кг: Ариухан Жумабаева – Хёнеонг Парк (Южная Корея)
-76 кг: Валентина Торениязова – Прия (Индия).