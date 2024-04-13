Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240413/borba-uzbekistan-medali-chempionat-azii-43410221.html
Борцы Узбекистана завоевали медали на чемпионате Азии
Борцы Узбекистана завоевали медали на чемпионате Азии
Sputnik Узбекистан
Авторами наград стали Шерзод Поёнов, Джавраил Шапиев и Асомиддин Хасанов
2024-04-13T13:18+0500
2024-04-13T13:18+0500
спорт
борьба
вольная борьба
спортивная борьба
кыргызстан
узбекистан
чемпионат
чемпионат азии
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/0d/32849300_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d9514bc273db4f54d2d1be27cdf84e08.jpg
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Представители сборной Узбекистана по вольной борьбе завоевали две серебрянные и одну бронзовую медали на чемпионате Азии, проходящем в Кыргызстане, сообщает НОК. В борьбе за чемпионский титул Шерзод Поёнов (до 92 кг) уступил иранцу Амирхоссайну Ферузпуру и занял второе место.Ранее серебро завоевал Джавраил Шапиев, выступавший в весовой категории до 86 кг. В финале он уступил казахстанцу Азамату Даулатбекову и завершил континентальное первенство также на втором месте.Бронзу сборной Узбекистана принес Асомиддин Хасанов. В борьбе за третье место он победил казахстанца Азамата Омуржанова. Сегодня в рамках чемпионата Азии в Кыргызстане по спортивной борьбе начнутся состязания среди женщин. На ковер выйдут спортсменки в 5 весовых категориях. Представительницы Узбекистана выступят против следующих соперниц:
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/0d/32849300_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_55c0eb94229427a11e67c8244e81f2ff.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
борцы узбекистан медали чемпионат азии автор награда шерзод поёнов джавраил шапиев асомиддин хасанов
борцы узбекистан медали чемпионат азии автор награда шерзод поёнов джавраил шапиев асомиддин хасанов

Борцы Узбекистана завоевали медали на чемпионате Азии

13:18 13.04.2024
© Sputnik / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкВольная борьба. Архивное фото
Вольная борьба. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.04.2024
© Sputnik / Константин Чалабов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Авторами наград стали Шерзод Поёнов, Джавраил Шапиев и Асомиддин Хасанов.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Представители сборной Узбекистана по вольной борьбе завоевали две серебрянные и одну бронзовую медали на чемпионате Азии, проходящем в Кыргызстане, сообщает НОК.
В борьбе за чемпионский титул Шерзод Поёнов (до 92 кг) уступил иранцу Амирхоссайну Ферузпуру и занял второе место.
© НОК УзбекистанаШерзод Поёнов
Борцы Узбекистана завоевали медали на чемпионате Азии - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.04.2024
Шерзод Поёнов
© НОК Узбекистана
Ранее серебро завоевал Джавраил Шапиев, выступавший в весовой категории до 86 кг. В финале он уступил казахстанцу Азамату Даулатбекову и завершил континентальное первенство также на втором месте.
© НОК УзбекистанаДжавраил Шапиев
Борцы Узбекистана завоевали медали на чемпионате Азии - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.04.2024
Джавраил Шапиев
© НОК Узбекистана
Бронзу сборной Узбекистана принес Асомиддин Хасанов. В борьбе за третье место он победил казахстанца Азамата Омуржанова.
© НОК УзбекистанаАсомиддин Хасанов
Борцы Узбекистана завоевали медали на чемпионате Азии - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.04.2024
Асомиддин Хасанов
© НОК Узбекистана
Сегодня в рамках чемпионата Азии в Кыргызстане по спортивной борьбе начнутся состязания среди женщин. На ковер выйдут спортсменки в 5 весовых категориях.
Представительницы Узбекистана выступят против следующих соперниц:
-50 кг: Жасмина Иммаева – Ёнг Хванг (КНДР)
-55 кг: Мадина Усмонжонова – Дулгун Боролма (Монголия)
-59 кг: Дилфуза Аимбетова – Танчолпан Кибалбекова (Кыргызстан)
-68 кг: Ариухан Жумабаева – Хёнеонг Парк (Южная Корея)
-76 кг: Валентина Торениязова – Прия (Индия).
© НОК УзбекистанаУзбекистанки выступят на чемпионате Азии в Кыргызстане по спортивной борьбе
Борцы Узбекистана завоевали медали на чемпионате Азии - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.04.2024
Узбекистанки выступят на чемпионате Азии в Кыргызстане по спортивной борьбе
© НОК Узбекистана
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0