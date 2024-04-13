https://uz.sputniknews.ru/20240413/borba-uzbekistan-medali-chempionat-azii-43410221.html

Борцы Узбекистана завоевали медали на чемпионате Азии

Борцы Узбекистана завоевали медали на чемпионате Азии

Sputnik Узбекистан

Авторами наград стали Шерзод Поёнов, Джавраил Шапиев и Асомиддин Хасанов

2024-04-13T13:18+0500

2024-04-13T13:18+0500

2024-04-13T13:18+0500

спорт

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спортивная борьба

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узбекистан

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чемпионат азии

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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Представители сборной Узбекистана по вольной борьбе завоевали две серебрянные и одну бронзовую медали на чемпионате Азии, проходящем в Кыргызстане, сообщает НОК. В борьбе за чемпионский титул Шерзод Поёнов (до 92 кг) уступил иранцу Амирхоссайну Ферузпуру и занял второе место.Ранее серебро завоевал Джавраил Шапиев, выступавший в весовой категории до 86 кг. В финале он уступил казахстанцу Азамату Даулатбекову и завершил континентальное первенство также на втором месте.Бронзу сборной Узбекистана принес Асомиддин Хасанов. В борьбе за третье место он победил казахстанца Азамата Омуржанова. Сегодня в рамках чемпионата Азии в Кыргызстане по спортивной борьбе начнутся состязания среди женщин. На ковер выйдут спортсменки в 5 весовых категориях. Представительницы Узбекистана выступят против следующих соперниц:

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