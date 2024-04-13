https://uz.sputniknews.ru/20240413/rossiya-aviatsiya-udar-ukraina-voyska-raketa-tulumbas-43412724.html

Российская авиация ударила по украинским войскам ракетами "Тулумбас"

Российская авиация ударила по украинским войскам ракетами "Тулумбас"

Sputnik Узбекистан

Каждый Су-25 нес по 10 таких ракет. Беспилотный летательный аппарат, патрулировавший в районе цели, зафиксировал, что ракеты легли кучно на позициях ВСУ

2024-04-13T14:09+0500

2024-04-13T14:09+0500

2024-04-13T14:09+0500

спецоперация россии по защите донбасса

россия

украина

всу

ракета

минобороны рф

авиация

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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Штурмовики Су-25 ВКС России поразили подразделения войск Украины на авдеевском направлении ракетами С-13 "Тулумбас", предназначенными для поражения особо прочных укрытий. Это следует из видео Минобороны, сообщает РИА Новости.В опубликованном Минобороны ролике видно, как пара штурмовиков наносит удар ракетами С-13 "Тулумбас" калибра 122 миллиметра, которые способны пробивать бетонные плиты. Каждый Су-25 нес по 10 таких ракет. Беспилотный летательный аппарат, барражировавший в районе цели, зафиксировал, что ракеты легли кучно на позициях ВСУ. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

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