https://uz.sputniknews.ru/20240413/rossiya-ispytaniye-pusk-mejkontinentalnaya-ballisticheskaya-raketa-43413178.html
Россия провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты
Россия провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты
Sputnik Узбекистан
Как уточняется в сообщении Минобороны, пуск провели в рамках государственных испытаний перспективных ракетных комплексов
2024-04-13T17:06+0500
2024-04-13T17:06+0500
2024-04-13T17:06+0500
россия
ракета
минобороны рф
армия
безопасность
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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Российские военные выполнили испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты с полигона Капустин Яр, рассказали в Минобороны РФ, сообщает РИА Новости. Как уточняется в сообщении, целью было подтверждение стабильности ракет, находящихся на вооружении российской армии. В министерстве отметили, что все задачи удалось выполнить в полном объеме. Результаты свидетельствуют о высокой надежности ракет, обеспечивающих стратегическую безопасность страны.
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россия испытательный пуск межконтинентальная баллистическая ракета минобороны ракетный комплекс
россия испытательный пуск межконтинентальная баллистическая ракета минобороны ракетный комплекс
Россия провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты
Как уточняется в сообщении Минобороны, пуск провели в рамках государственных испытаний перспективных ракетных комплексов.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik.
Российские военные выполнили испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты с полигона Капустин Яр, рассказали в Минобороны РФ, сообщает РИА Новости
.
"Двенадцатого апреля 2024 года с 4-го Государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр в Астраханской области боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса", — подчеркнули в ведомстве.
Как уточняется в сообщении, целью было подтверждение стабильности ракет, находящихся на вооружении российской армии. В министерстве отметили, что все задачи удалось выполнить в полном объеме.
Результаты свидетельствуют о высокой надежности ракет, обеспечивающих стратегическую безопасность страны.