https://uz.sputniknews.ru/20240413/rossiya-ispytaniye-pusk-mejkontinentalnaya-ballisticheskaya-raketa-43413178.html

Россия провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты

Россия провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты

Sputnik Узбекистан

Как уточняется в сообщении Минобороны, пуск провели в рамках государственных испытаний перспективных ракетных комплексов

2024-04-13T17:06+0500

2024-04-13T17:06+0500

2024-04-13T17:06+0500

россия

ракета

минобороны рф

армия

безопасность

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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Российские военные выполнили испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты с полигона Капустин Яр, рассказали в Минобороны РФ, сообщает РИА Новости. Как уточняется в сообщении, целью было подтверждение стабильности ракет, находящихся на вооружении российской армии. В министерстве отметили, что все задачи удалось выполнить в полном объеме. Результаты свидетельствуют о высокой надежности ракет, обеспечивающих стратегическую безопасность страны.

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