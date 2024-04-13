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Россия и Узбекистан: взаимодействие в газовой сфере становится наиболее емким

Россия и Узбекистан: взаимодействие в газовой сфере становится наиболее емким

Sputnik Узбекистан

По словам заведующего сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова Станислава Притчина, на нынешнем этапе складывается достаточно интересное и стратегически взаимовыгодное сотрудничество в газовой сфере.

2024-04-13T15:17+0500

2024-04-13T15:17+0500

2024-04-13T15:22+0500

пресс-центр

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сотрудничество

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Как добавил эксперт, нужны новые крупные игроки с новыми технологиями, потому что стареют те месторождения, на которых уже работают компании.Более подробно – в видео Sputnik Узбекистан.

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россия узбекистан взаимодействие газ сфера заведующий сектором центральной азии имэмо ран им. е. м. примакова станислав притчин стратегическое сотрудничество