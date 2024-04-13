Россия и Узбекистан: взаимодействие в газовой сфере становится наиболее емким
15:17 13.04.2024 (обновлено: 15:22 13.04.2024)
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По словам заведующего сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова Станислава Притчина, на нынешнем этапе складывается достаточно интересное и стратегически взаимовыгодное сотрудничество в газовой сфере.
"Мы видим, что, во-первых, идет серьезное снижение добычи, несмотря на то, что российские компании здесь активно присутствуют и активно инвестируют в развитие газодобычи. Газпром и ЛУКОЙЛ активно работают здесь и вносят свой вклад как в инвестиционное, так и энергетическое сотрудничество. Но, тем не менее, мы видим, что здесь есть серьезные риски дальнейшего снижения добываемого газа, потому что и объемы производства снижаются, требуются серьезные инвестиции", – рассказал Станислав Притчин.
Как добавил эксперт, нужны новые крупные игроки с новыми технологиями, потому что стареют те месторождения, на которых уже работают компании.
Более подробно – в видео Sputnik Узбекистан.