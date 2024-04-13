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https://uz.sputniknews.ru/20240413/rossiya-uzbekistan-vzaimodeystviye-gaz-sfera-43408668.html
Россия и Узбекистан: взаимодействие в газовой сфере становится наиболее емким
Россия и Узбекистан: взаимодействие в газовой сфере становится наиболее емким
Sputnik Узбекистан
По словам заведующего сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова Станислава Притчина, на нынешнем этапе складывается достаточно интересное и стратегически взаимовыгодное сотрудничество в газовой сфере.
2024-04-13T15:17+0500
2024-04-13T15:22+0500
пресс-центр
россия
узбекистан
станислав притчин
газ
сотрудничество
добыча
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Как добавил эксперт, нужны новые крупные игроки с новыми технологиями, потому что стареют те месторождения, на которых уже работают компании.Более подробно – в видео Sputnik Узбекистан.
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россия узбекистан взаимодействие газ сфера заведующий сектором центральной азии имэмо ран им. е. м. примакова станислав притчин стратегическое сотрудничество
россия узбекистан взаимодействие газ сфера заведующий сектором центральной азии имэмо ран им. е. м. примакова станислав притчин стратегическое сотрудничество

Россия и Узбекистан: взаимодействие в газовой сфере становится наиболее емким

15:17 13.04.2024 (обновлено: 15:22 13.04.2024)
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По словам заведующего сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова Станислава Притчина, на нынешнем этапе складывается достаточно интересное и стратегически взаимовыгодное сотрудничество в газовой сфере.

"Мы видим, что, во-первых, идет серьезное снижение добычи, несмотря на то, что российские компании здесь активно присутствуют и активно инвестируют в развитие газодобычи. Газпром и ЛУКОЙЛ активно работают здесь и вносят свой вклад как в инвестиционное, так и энергетическое сотрудничество. Но, тем не менее, мы видим, что здесь есть серьезные риски дальнейшего снижения добываемого газа, потому что и объемы производства снижаются, требуются серьезные инвестиции", – рассказал Станислав Притчин.

Как добавил эксперт, нужны новые крупные игроки с новыми технологиями, потому что стареют те месторождения, на которых уже работают компании.
Более подробно – в видео Sputnik Узбекистан.
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