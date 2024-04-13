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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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https://uz.sputniknews.ru/20240413/vybor-xraneniye-orexi-sovet-diyetolog-43414156.html
Как правильно выбирать и хранить орехи – советы диетолога
Как правильно выбирать и хранить орехи – советы диетолога
Sputnik Узбекистан
Благодаря высокому содержанию полезных жиров и белка орехи хорошо влияют на работу мозга и других органов, улучшают состояние кожи и суставов
2024-04-13T18:32+0500
2024-04-13T18:32+0500
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орехи
диетолог
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здоровье
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Орехи полезны для здоровья, но только при определенных условиях, считает врач-диетолог Анжелика Дюваль. О том, почему употреблять их необходимо в сыром виде, специалист рассказала в интервью радио Sputnik. Также важна свежесть орехов, говорит диетолог.Покупать орехи лучше в небольшом количестве, считает врач. Хранить этот продукт она советует в темном шкафу.
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выбор хранение орехи содержание жир белок влияние работа мозг орган состояние кожа суставы
выбор хранение орехи содержание жир белок влияние работа мозг орган состояние кожа суставы

Как правильно выбирать и хранить орехи – советы диетолога

18:32 13.04.2024
© unsplash/Abril ChaviraОрехи. Иллюстративное фото
Орехи. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.04.2024
© unsplash/Abril Chavira
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Благодаря высокому содержанию полезных жиров и белка орехи хорошо влияют на работу мозга и других органов, улучшают состояние кожи и суставов.
Орехи полезны для здоровья, но только при определенных условиях, считает врач-диетолог Анжелика Дюваль. О том, почему употреблять их необходимо в сыром виде, специалист рассказала в интервью радио Sputnik.
"Если говорить о том, какие орехи лучше выбирать, сырые или жареные, то однозначно сырые, потому что при термической обработке орехов окисляются жиры, которые в них содержатся. Это уже становится не полезный продукт, он может ухудшить состояние здоровья", – предупредила Анжелика Дюваль.
Также важна свежесть орехов, говорит диетолог.
"Когда вы берете орехи, осмотрите их, они всегда продаются в прозрачной упаковке для того, чтобы покупатель мог оценить их состояние. Конечно, надо обращать внимание на срок годности и дату производства, выбирать максимально свежий продукт. При покупке орехов россыпью, без упаковки, я рекомендую их нюхать, потому что если присутствует запах прогорклого масла, такой продукт употреблять уже не стоит", – сказала Анжелика Дюваль.
Покупать орехи лучше в небольшом количестве, считает врач. Хранить этот продукт она советует в темном шкафу.
"Я не рекомендую покупать орехи в большом объеме. Тогда в них действительно могут начаться окислительные процессы. Хранить орехи лучше всего в стеклянной банке с плотной крышкой, в темном шкафу, потому что свет тоже достаточно сильно может влиять на окисление жиров, которые содержатся в орехах", – уточнила Анжелика Дюваль.
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