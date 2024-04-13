Как правильно выбирать и хранить орехи – советы диетолога

"Когда вы берете орехи, осмотрите их, они всегда продаются в прозрачной упаковке для того, чтобы покупатель мог оценить их состояние. Конечно, надо обращать внимание на срок годности и дату производства, выбирать максимально свежий продукт. При покупке орехов россыпью, без упаковки, я рекомендую их нюхать, потому что если присутствует запах прогорклого масла, такой продукт употреблять уже не стоит", – сказала Анжелика Дюваль.