Бахтиёр Саидов провел встречу с генсеком Совета сотрудничества арабских государств Залива
18:02 14.04.2024 (обновлено: 18:04 14.04.2024)
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр СаидовМинистр иностранных дел Узбекистана провел встречу с Генсеком Совета сотрудничества стран арабских государств Залива.
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов
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Высокий гость примет участие во второй встрече министров иностранных дел Стратегического диалога "Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива", которая состоится в Ташкенте 15 апреля.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов в Ташкенте провел встречу с Генеральным секретарем Совета сотрудничества стран арабских государств Залива Джасемом Мохамедом аль-Будайвом. Об этом глава МИД республики сообщил в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что повестка дня второй встречи министров иностранных дел Стратегического диалога "Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива “включает в себя широкий спектр актуальных вопросов, направленных на открытие новых сфер партнерства, а также ход подготовки к предстоящему Самаркандскому саммиту Стратегического диалога в 2025 году”.
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр СаидовМинистр иностранных дел Узбекистана провел встречу с Генеральным секретарем Совета сотрудничества стран арабских государств Залива
Министр иностранных дел Узбекистана провел встречу с Генеральным секретарем Совета сотрудничества стран арабских государств Залива
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов
“Наши регионы издревле прочно связывают тесные торговые отношения, общие ценности и традиции, а главное, наша священная религия Ислам", — сказал глава МИД Узбекистана.
Вторая встреча министров иностранных дел Стратегического диалога "Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива" состоится в Ташкенте 15 апреля.
В пресс-службе внешнеполитического ведомства республики сообщили, что в мероприятии примут участие делегации из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также из арабских стран Персидского залива – Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии.
В рамках мероприятий стороны обсудят ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках первого саммита глав государств ЦА и Совета сотрудничества арабских государств Залива, который прошел в июле 2023 года в Джидде. Также будут рассмотрены вопросы развития сотрудничества в области политики, экономики, инвестиций, транспорта, культуры, безопасности и охраны окружающей среды.
Вместе с тем, участники заседания обменяются мнениями по подготовке к следующему Саммиту в формате "Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива", который пройдет в Самарканде, а по итогам встречи будет принято совместное заявление.