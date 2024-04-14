https://uz.sputniknews.ru/20240414/baxtiyor-saidov-provel-vstrechu-s-gensekom-soveta-sotrudnichestva-arabskix-gosudarstv-zaliva-43422157.html

Бахтиёр Саидов провел встречу с генсеком Совета сотрудничества арабских государств Залива

Бахтиёр Саидов провел встречу с генсеком Совета сотрудничества арабских государств Залива

Sputnik Узбекистан

Высокий гость примет участие во второй встрече министров иностранных дел Стратегического диалога "Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива", которая состоится в Ташкенте 15 апреля.

2024-04-14T18:02+0500

2024-04-14T18:02+0500

2024-04-14T18:04+0500

мид узбекистана

бахтиёр саидов

страны персидского залива

центральная азия

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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов в Ташкенте провел встречу с Генеральным секретарем Совета сотрудничества стран арабских государств Залива Джасемом Мохамедом аль-Будайвом. Об этом глава МИД республики сообщил в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что повестка дня второй встречи министров иностранных дел Стратегического диалога "Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива “включает в себя широкий спектр актуальных вопросов, направленных на открытие новых сфер партнерства, а также ход подготовки к предстоящему Самаркандскому саммиту Стратегического диалога в 2025 году”. Вторая встреча министров иностранных дел Стратегического диалога "Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива" состоится в Ташкенте 15 апреля.В пресс-службе внешнеполитического ведомства республики сообщили, что в мероприятии примут участие делегации из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также из арабских стран Персидского залива – Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии.В рамках мероприятий стороны обсудят ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках первого саммита глав государств ЦА и Совета сотрудничества арабских государств Залива, который прошел в июле 2023 года в Джидде. Также будут рассмотрены вопросы развития сотрудничества в области политики, экономики, инвестиций, транспорта, культуры, безопасности и охраны окружающей среды.Вместе с тем, участники заседания обменяются мнениями по подготовке к следующему Саммиту в формате "Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива", который пройдет в Самарканде, а по итогам встречи будет принято совместное заявление.

страны персидского залива

центральная азия

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