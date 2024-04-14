https://uz.sputniknews.ru/20240414/glavy-mid-uzbekistana-i-kyrgyzstana-proveli-vstrechu--chto-obsudili-43418699.html

Главы МИД Узбекистана и Кыргызстана провели встречу – что обсудили

Главы МИД Узбекистана и Кыргызстана провели встречу – что обсудили

Sputnik Узбекистан

Министр иностранных дел Кыргызстана находится в Ташкенте для участия во Второй встрече министров иностранных дел Стратегического диалога "Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива".

2024-04-14T13:11+0500

2024-04-14T13:11+0500

2024-04-14T17:41+0500

мид кыргызстана

мид узбекистана

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провел в Ташкенте встречу с министром иностранных дел Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым. Об этом глава МИД Узбекистана сообщает в своем Telegram-канале.Отмечается, что министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев, прибыл в Ташкент для участия во Второй встрече министров иностранных дел Стратегического диалога "Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива".Также сообщается, что стороны подписали "Дорожную карту" по подготовке к предстоящим встречам на высшем уровне.Вторая встреча министров иностранных дел Стратегического диалога "Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива" состоится 15 апреля в Ташкенте, сообщили в пресс-службе МИД.В мероприятии примут участие делегации из стран Центральной Азии – Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также из арабских стран Персидского залива – Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии.В рамках мероприятий стороны обсудят реализацию договоренностей, достигнутых в рамках первого саммита глав государств ЦА и Совета сотрудничества арабских государств Залива, который прошел в июле 2023 года в Джидде. Кроме того, они рассмотрят вопросы развития сотрудничества в области политики, экономики, инвестиций, транспорта, культуры, безопасности и охраны окружающей среды.Вместе с тем участники заседания обменяются мнениями по подготовке к следующему Саммиту в формате "Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива", который пройдет в 2025 году в Самарканде, а по итогам встречи примут совместное заявление.

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