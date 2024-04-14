Иран нанес удары по Израилю беспилотниками и ракетами — подробности
10:05 14.04.2024 (обновлено: 10:19 14.04.2024)
© РИА НовостиЗапуск иранского беспилотника
© РИА Новости
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В МИД Ирана заявили, что атака является самообороной и ответом на израильский удар по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске, в результате которого погибли семь офицеров КСИР.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Иранские военные атаковали территорию Израиля беспилотниками и ракетами в ночь с 13 на 14 апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен крылатых и баллистических ракет, беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, сообщает РИА Новости.
Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля.
Кроме того, иранское агентство IRNA передавало, что Тегеран запустил баллистические ракеты по целям в глубине Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что зафиксировала подобные запуски.
Первые воздушные объекты достигли израильской территории около 02.00 мск. Звуки взрывов были слышны в Иерусалиме. Помимо этого, воздушная тревога была объявлена на юге и севере еврейского государства, в районе Шомрон, а также над акваторией Мертвого моря. Информация о погибших и пострадавших на территории Израиля пока не поступала.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на видео, опубликованном его канцелярией незадолго до нанесения иранской стороной удара, заявил, что еврейское государство “ударит по тому, кто нанесет удар по нему, хладнокровно и решительно".
Действия Ирана поддержали контролирующие юг Йемена хуситы и ливанское шиитское движение "Хезболла". Первые также запустили с территории арабской республики несколько ударных дронов. В свою очередь "Хезболла" объявила, что выпустила десятки ракет по контролируемым Израилем Голанским высотам.
В ответ ЦАХАЛ сообщил о нанесении ответных ударов по объектам группировки на территории Ливана. Отмечается, что военно-воздушные силы Израиля нанесли серию ударов с применением ракетных боеприпасов по высотам "Иклим Аль-Туффах" на юге Ливана, сообщил ливанский телеканал Al Manar.
"Вражеские военные самолеты нанесли серию ракетных ударов по высотам Иклим Аль-Туффах", — говорится в сообщении.
В свою очередь, корпус стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) заявил, что "успешно уничтожил" важные военные цели на "оккупированных" Израилем территориях.
"КСИР в ответ на эти преступления в качестве исполнения предупреждений ранее... для наказания агрессора, используя стратегические разведывательные возможности, ракеты и беспилотники атаковал важные военные цели террористической армии Израиля на оккупированных территориях, успешно взял их на прицел и уничтожил", — приводит агентство Tasnim заявление корпуса.
Советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху утверждает, что иранские баллистические ракеты были перехвачены при попытке атаковать исторический центр Иерусалима с его религиозными святынями.
"Иран недавно запустил баллистические ракеты по Харам аш-Шариф и мечети Аль-Акса. ПВО Израиля их перехватила и спасла третью по значимости святыню ислама", - написал Офир Гендельман на арабском языке в социальной сети Х.
В Армии обороны Израиля сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Отмечается что в отражении иранского нападения участвовали ПВО США и британская авиация. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Сообщается также, что военные США перехватили более 70 БПЛА и как минимум три баллистические ракеты в ходе атаки Ирана на Израиль, сообщают СМИ со ссылкой на двух американских чиновников.
"Силы США перехватили более 70 ударных дронов, запущенных в одну сторону, и как минимум три баллистические ракеты в ходе атаки Ирана на Израиль", - говорится в сообщении телеканала CNN.
По информации источников, баллистические ракеты были перехвачены военными кораблями в восточной части Средиземного моря. Истребители США также принимали участие в ответе на атаку Ирана и сбивали беспилотники.
Иранские ударные беспилотники и крылатые ракеты не смогли достичь Израиля, а основной ущерб был причинен несколькими баллистическими ракетами, которые преодолели эшелонированную ПВО, сообщил израильский телеканал N12.
По его данным, в воздушной атаке иранцы задействовали свыше 300 БПЛА, около 100 баллистических и 30 крылатых ракет, в отражении которых вместе с израильтянами участвовали военные США, Великобритании и Иордании.
Атака в целом прекратилась в воскресенье около 04.00 мск. Системы ПВО перехватили 99% запущенных в сторону Израиля баллистических ракет и беспилотников.
Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с израильским премьером Биньямином Нетаньяху заявил, что Израиль может считать минувшую ночь "победой", поскольку удары Ирана были в основном безуспешными, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме.
Байден добавил, что Израилю при содействии США удалось сбить почти все запущенные Ираном ракеты и беспилотники. В то же время президент США проинформировал Нетаньяху, что американские военные не будут участвовать в возможных наступательных операциях против Ирана.
В ЦАХАЛ заявили, что "минимальный ущерб" был нанесен одной из армейских баз в пустыне Негев. До этого израильское командование распорядилось провести эвакуацию личного состава с некоторых баз на территории страны.
Корпус стражей Исламской революции подтвердил, что атаковал цели внутри территории Израиля в ответ на "многочисленные преступления", в том числе израильскую атаку на здание генерального консульства Ирана в Сирии.
МИД Ирана в свою очередь заявил, что Исламская Республика продолжит защищать свой суверенитет, территориальную целостность и интересы, соблюдая принципы устава ООН.
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.