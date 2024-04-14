https://uz.sputniknews.ru/20240414/iran-nanes-udar-po-izrailyu-bespilotnikami-i-raketami--podrobnosti--43415794.html

Иран нанес удары по Израилю беспилотниками и ракетами — подробности

Иран нанес удары по Израилю беспилотниками и ракетами — подробности

Sputnik Узбекистан

В МИД Ирана заявили, что атака является самообороной и ответом на израильский удар по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске , в результате которого погибли семь офицеров КСИР.

2024-04-14T10:05+0500

2024-04-14T10:05+0500

2024-04-14T10:19+0500

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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Иранские военные атаковали территорию Израиля беспилотниками и ракетами в ночь с 13 на 14 апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен крылатых и баллистических ракет, беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, сообщает РИА Новости.Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. Кроме того, иранское агентство IRNA передавало, что Тегеран запустил баллистические ракеты по целям в глубине Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что зафиксировала подобные запуски.Первые воздушные объекты достигли израильской территории около 02.00 мск. Звуки взрывов были слышны в Иерусалиме. Помимо этого, воздушная тревога была объявлена на юге и севере еврейского государства, в районе Шомрон, а также над акваторией Мертвого моря. Информация о погибших и пострадавших на территории Израиля пока не поступала.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на видео, опубликованном его канцелярией незадолго до нанесения иранской стороной удара, заявил, что еврейское государство “ударит по тому, кто нанесет удар по нему, хладнокровно и решительно".Действия Ирана поддержали контролирующие юг Йемена хуситы и ливанское шиитское движение "Хезболла". Первые также запустили с территории арабской республики несколько ударных дронов. В свою очередь "Хезболла" объявила, что выпустила десятки ракет по контролируемым Израилем Голанским высотам. В ответ ЦАХАЛ сообщил о нанесении ответных ударов по объектам группировки на территории Ливана. Отмечается, что военно-воздушные силы Израиля нанесли серию ударов с применением ракетных боеприпасов по высотам "Иклим Аль-Туффах" на юге Ливана, сообщил ливанский телеканал Al Manar.В свою очередь, корпус стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) заявил, что "успешно уничтожил" важные военные цели на "оккупированных" Израилем территориях.Советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху утверждает, что иранские баллистические ракеты были перехвачены при попытке атаковать исторический центр Иерусалима с его религиозными святынями.В Армии обороны Израиля сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Отмечается что в отражении иранского нападения участвовали ПВО США и британская авиация. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".Сообщается также, что военные США перехватили более 70 БПЛА и как минимум три баллистические ракеты в ходе атаки Ирана на Израиль, сообщают СМИ со ссылкой на двух американских чиновников.По информации источников, баллистические ракеты были перехвачены военными кораблями в восточной части Средиземного моря. Истребители США также принимали участие в ответе на атаку Ирана и сбивали беспилотники.Иранские ударные беспилотники и крылатые ракеты не смогли достичь Израиля, а основной ущерб был причинен несколькими баллистическими ракетами, которые преодолели эшелонированную ПВО, сообщил израильский телеканал N12.По его данным, в воздушной атаке иранцы задействовали свыше 300 БПЛА, около 100 баллистических и 30 крылатых ракет, в отражении которых вместе с израильтянами участвовали военные США, Великобритании и Иордании.Атака в целом прекратилась в воскресенье около 04.00 мск. Системы ПВО перехватили 99% запущенных в сторону Израиля баллистических ракет и беспилотников.Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с израильским премьером Биньямином Нетаньяху заявил, что Израиль может считать минувшую ночь "победой", поскольку удары Ирана были в основном безуспешными, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме.Байден добавил, что Израилю при содействии США удалось сбить почти все запущенные Ираном ракеты и беспилотники. В то же время президент США проинформировал Нетаньяху, что американские военные не будут участвовать в возможных наступательных операциях против Ирана.В ЦАХАЛ заявили, что "минимальный ущерб" был нанесен одной из армейских баз в пустыне Негев. До этого израильское командование распорядилось провести эвакуацию личного состава с некоторых баз на территории страны.Корпус стражей Исламской революции подтвердил, что атаковал цели внутри территории Израиля в ответ на "многочисленные преступления", в том числе израильскую атаку на здание генерального консульства Ирана в Сирии.МИД Ирана в свою очередь заявил, что Исламская Республика продолжит защищать свой суверенитет, территориальную целостность и интересы, соблюдая принципы устава ООН.Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

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