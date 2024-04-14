https://uz.sputniknews.ru/20240414/iranskaya-kompaniya-planiruet-realizovat-proekt-v-sfere-rybovodstva-v-xorezmskoy-oblasti-43422960.html
Иранская компания планирует реализовать проект в сфере рыбоводства в Хорезмской области
Иранская компания планирует реализовать проект в сфере рыбоводства в Хорезмской области
Sputnik Узбекистан
На реализацию проекта по созданию рыбохозяйственного кластера в Хорезмской области планируют направить $25 млн.
2024-04-14T18:40+0500
2024-04-14T18:40+0500
2024-04-14T18:40+0500
узбекистан
иран
сотрудничество
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рыба
иностранные инвесторы
экономика
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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Иранская компания планирует реализовать проект в сфере рыбоводства в Хорезмской области. Перспективы реализации нового проекта обсудили на встрече в Тегеране посол Узбекистана Фариддин Насриев и Амир Абуди — председатель правления иранской компании, специализирующейся на рыбной отрасли, сообщает ИА "Дунё".Как сообщает агентство, в ходе встречи иранский предприниматель ознакомил узбекского дипломата с деятельностью своей компании. Он рассказал, что завод компании производит в городе Шерозе корм для рыб, а также готовые блюда, полуфабрикаты из рыбы и икру.В свою очередь посол предоставил подробную информацию об условиях, созданных в Узбекистане и льготах, предоставляемых иностранным инвесторам. Он также предложил иранскому бизнесмену реализовать инвестиционный проект по созданию рыбного хозяйства в Узбекистане.По итогам встречи достигнута договоренность о возможной реализации проекта по созданию рыбохозяйственного кластера стоимостью $25 млн в Хорезмской области. С этой целью иранский инвестор выразил желание посетить данный регион в апреле текущего года для более детальных переговоров по проекту.
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узбекистан иран проект в сфере рыболовства хорезмская область
узбекистан иран проект в сфере рыболовства хорезмская область
Иранская компания планирует реализовать проект в сфере рыбоводства в Хорезмской области
На реализацию проекта по созданию рыбохозяйственного кластера в Хорезмской области планируют направить $25 млн.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Иранская компания планирует реализовать проект в сфере рыбоводства в Хорезмской области. Перспективы реализации нового проекта обсудили на встрече в Тегеране посол Узбекистана Фариддин Насриев и Амир Абуди — председатель правления иранской компании, специализирующейся на рыбной отрасли, сообщает ИА "Дунё".
Как сообщает агентство, в ходе встречи иранский предприниматель ознакомил узбекского дипломата с деятельностью своей компании. Он рассказал, что завод компании производит в городе Шерозе корм для рыб, а также готовые блюда, полуфабрикаты из рыбы и икру.
В свою очередь посол предоставил подробную информацию об условиях, созданных в Узбекистане и льготах, предоставляемых иностранным инвесторам. Он также предложил иранскому бизнесмену реализовать инвестиционный проект по созданию рыбного хозяйства в Узбекистане.
По итогам встречи достигнута договоренность о возможной реализации проекта по созданию рыбохозяйственного кластера стоимостью $25 млн в Хорезмской области. С этой целью иранский инвестор выразил желание посетить данный регион в апреле текущего года для более детальных переговоров по проекту.