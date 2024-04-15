https://uz.sputniknews.ru/20240415/baxtiyer-saidov-vstrechi-ministry-oman-kuveyt-azerbaydjan-43425575.html

МИД РУз подписал программы сотрудничества с министерствами иностранных дел Омана и Кувейта

МИД РУз подписал программы сотрудничества с министерствами иностранных дел Омана и Кувейта

Sputnik Узбекистан

Стороны подчеркнули огромный потенциал для дальнейшего развития отношений во многих сферах.

2024-04-15T09:50+0500

2024-04-15T09:50+0500

2024-04-15T10:12+0500

политика

узбекистан

мид узбекистана

оман

кувейт

азербайджан

бахтиёр саидов

встреча

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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. МИД Узбекистана подписал программы сотрудничества с внешнеполитическими ведомствами Омана и Кувейта на 2024 — 2026 годы, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РУз.Документы были подписаны по итогам встреч министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёра Саидова с оманским коллегой Бадром Альбусаиди и главой внешнеполитического ведомства Кувейта Абдуллой Али аль-Яхьей.В ходе диалога главы МИД Узбекистана и Омана затронули как региональную, так и глобальную ситуацию.На встрече Бахтиёра Саидова с Абдуллой Али аль-Яхьей речь шла об укреплении правовых основ сотрудничества, расширении инвестиционных связей, ускорении обменов по всем направлениям. В ходе беседы также отмечены "огромные возможности для всестороннего развития отношений между двумя странами".Кроме того, Бахтиёр Саидов встретился с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, прибывшим в Ташкент для участия во второй встрече министров иностранных дел Стратегического диалога “Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива” в качестве почетного гостя.Напомним, что вторая встреча министров иностранных дел Стратегического диалога "Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива" состоится в Ташкенте 15 апреля.В ней примут участие делегации из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также из арабских стран Персидского залива – Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии.В рамках мероприятий стороны обсудят ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках первого саммита глав государств ЦА и Совета сотрудничества арабских государств Залива, который прошел в июле 2023 года в Джидде. Также они рассмотрят вопросы развития сотрудничества в области политики, экономики, инвестиций, транспорта, культуры, безопасности и охраны окружающей среды.Вместе с тем, участники заседания обменяются мнениями по подготовке к следующему Саммиту в формате "Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива", который пройдет в Самарканде, а по итогам встречи примут совместное заявление.

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